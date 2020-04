Productos y consejos para un teletrabajo eficiente

Diego Sepúlveda lleva al menos 5 años trabajando desde su casa. Siempre en la industria de la música —primero como director del sello independiente Cazador, ahora como manager de Francisca Valenzuela—, partió trabajando en el mesón de la cocina que compartía con su hermana, pasó por un rincón en el living y también por una esquina de la pieza. “Pero lo más eficiente, si se puede, es tener una pieza cerrada”, dice al teléfono desde su oficina casera. “Solo así puedo pasar varias horas completamente concentrado”.

El coronavirus, como a todos, afectó su agenda: varios shows se cancelaron y la gira planeada tuvo que ser pospuesta. Pero su manera de trabajar, a diferencia de la mayoría, sigue siendo la misma de siempre: desde su casa.

Estas son, según su experiencia, las herramientas esenciales para producir en el hogar y no distraerse en el intento.

1- Libreta y agenda

Quizá en la oficina estemos muy acostumbrados a dar o recibir instrucciones entre los jefes y colegas que nos rodean, para luego ejecutarlas en el acto. Pero en la casa, aparte del hijo que alega porque tiene hambre —aunque acaba de tomar desayuno— o el perro que te acerca la pelota como si fuera un accidente, no tenemos a nadie que nos recuerde cuáles son las tareas del día ni el resumen de la reunión de ayer.

“Por eso yo anoto a mano todo”, dice Sepúlveda, “desde los mails que tengo que enviar hasta los acuerdos a los que llegué por teléfono, incluso las conversaciones de trabajo que tuve por WhatsApp”.

Cuaderno clásico Moleskine

Tiene entonces dos lugares donde escribir: un cuaderno liso, una especie de borrador en el que toma nota de todo: números de celular, esquemas, precios, horarios, conclusiones, tareas y dibujos. Luego pasa eso en limpio a su agenda, donde están ordenados por día y hora los pendientes y asuntos más importantes. Las reuniones las agenda en el calendario de Google, y recibe notificaciones en su celular un par de horas antes. “Para alcanzar a ducharme si es que es por video y tengo que estar presentable”.

Agenda semanal 2020 Moleskine

2- Escritorio y silla

“Tengo un escritorio largo, con dos cajones y un tope atrás”, cuenta Diego Sepúlveda. “Eso me permite tener encima los libros que necesito consultar y guardados los documentos importantes, los discos duros y cables, que siempre se pierden”.

Escritorio Beijing Homy

“Me da suficiente espacio para poner el laptop, también mis cuadernos y el celular, que son lo esencial”.

Reconoce, eso sí, que está en deuda consigo mismo respecto a la silla. “Tengo una antigua, de madera, y considerando que paso casi diez horas al día sentado en ella, debería invertir en una mejor”.

Silla para PC Just Home Collection

3- Discos duros

No todos los trabajos requieren de gran almacenamiento, pero tener la vida ordenada y el computador ligero —más aun si no sabemos cuánto tiempo estaremos trabajando desde casa (o si alguna vez saldremos de aquí)— ayuda a que las horas de teletrabajo sean más eficientes.

Disco duro externo Seagate Expansion 4TB

“Como debo respaldar archivos grandes —videoclips, canciones e imágenes en alta— tengo tres discos duros”, dice el manager de Francisca Valenzuela. “Uno Seagate, de 5TB, en el que respaldo una vez al mes y tengo ordenado por año todo mis archivos; otro Lacie de 1TB, más pequeño, que lo uso para manejar archivos grandes del día a día; y otro WD My Passport, de 2TB, pero ahí tengo películas y series para ver durante las esperas de los viajes”.

Disco duro externo Lacie Rugged 1TB

4- Audífonos

Trabajar desde la casa no es un paraíso de silencio, luz natural e infusiones de cedrón. Está el ruido de la calle, mucho más café del que esperabas y un montón de llamadas telefónicas o videoconferencias. Para aislarse del exterior y no quedar con el teléfono marcado en la oreja, unos buenos audífonos son imprescindibles.

Audífono inalámbrico Sennheiser HD1

“Ocupo unos Sennheiser que me regalaron, con Bluetooth y micrófono incorporado”, dice Diego Sepúlveda. No tiene cables, la batería dura seis horas continuas y puede ser conectado a dos aparatos simultáneamente —teléfono y computador, por ejemplo—, controlables desde los botones que tiene incorporados.

5- Impresora

El calentamiento global y la tecnología digital hacen sentir culpable a cualquiera que se atreva a imprimir en un papel algo que puede tener en un archivo de unos pocos kilobytes en el celular. Pero hay cosas —como contratos, flyers, programaciones, instrucciones o un crucigrama para matar el tiempo— que tienen que existir físicamente.

Impresora Epson Ecotank L120

En cuarentena, las fotocopiadoras y cibercafés se mantienen cerrados. “Esta impresora no la ocupo tanto pero salva”, cuenta Sepúlveda sobre su Epson L120. “No ha fallado nunca, y eso ya es mucho decir para estas máquinas. La tinta es recargable y dura harto”.

6- Cafetera

Eso sí, para Diego, sin café todas las cosas anteriores resultan inútiles. “Sin azúcar, para que la cafeína haga bien su trabajo y te despierte de verdad”, dice.

Cafetera Bialetti Moka Express

Una cafetera moka, clásica, además obliga a moverse un mínimo: pararse a la cocina, poner el café en el recipiente, también el agua y esperar a que en el fuego se prepare la bebida. No es tanto una distracción como un momento para ordenar ideas, estirar las piernas y ventilarse por unos minutos. “Mi regla es no tomarlo después de las 3 de la tarde”, advierte. “Ahí el día, por más que me quede en la casa, se me puede poner demasiado intenso”