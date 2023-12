Qué es el bikepacking: cómo iniciarse en el turismo en bicicleta.

Poca novedad hay en que las características geográficas, la diversidad de escenarios y la flora y fauna que Chile ofrece a lo largo y ancho del territorio son todo un atractivo turístico. Más curioso se pone el asunto al hacer zoom en el “tipo” de turista que atrae. Y uno que llama la atención es el denominado “cicloturista”. Es decir, aquel o aquella que recorre el país en bicicleta.

En 2020, el sitio especializado CyclingAbout situó a Chile entre los 10 mejores países para conocer pedaleando. Un listado que consideró la opinión de 150 ciclistas experimentados que han atravesado continentes arriba del sillín. “Grandes cielos abiertos”, “corredores montañosos”, “paisajes surrealistas”, aparecen entre las descripciones que realizaron sobre el país.

El cicloturismo y el ciclismo aventura son actividades que han ido en aumento en buena parte del mundo. También en Chile, a medida que el uso de la bicicleta se ha extendido entre la población y no sólo como un medio de transporte para ir del hogar al trabajo y viceversa, sino que también como uno que conecta con pasatiempos.

Alberto Lobos (36) es un diseñador industrial de Concepción. Hace 12 años se dedica comercialmente al rubro de las bicicletas y hace dos que fundó Viaja en Bici, una tienda física y virtual, en la que se encuentran diversos artículos para hacer cicloturismo o gravel, además de ofrecer servicio mecánico y asesorías presenciales y online.

Viaja en Bici nació, por un lado, al no encontrar en el país tiendas especializadas donde adquirir el equipamiento adecuado. Y, por otro, de una visión: “Concepción es parte de la Ruta del Mar y recibimos muchos extranjeros —europeos, norteamericanos, asiáticos— que buscan hacer cicloturismo, así que encontramos una buena oportunidad para desarrollar el nicho en la zona”.

“Chile reúne una serie de escenarios y climas que en muy pocas partes se dan”, dice Lobos. “En un día puedes cruzar desde el cordón montañoso más largo del mundo al océano más grande y, eso, al extranjero, le llama la atención”, agrega el CEO de Viaja en Bici.

La Patagonia, la Carretera Austral, la Araucanía Andina y Lacustre, son algunos de los escenarios favoritos de los cicloturistas, que a esta altura no sólo se componen de visitantes extranjeros, sino que también de chilenos que han encontrado en la actividad una buena manera de desconectarse de la rutina diaria y de conocer el país.

“La bicicleta te permite conocer y conectar con los lugares de una forma más sustentable, dinámica y más económica, en algunos casos”, dice Fabián Rojas (30), publicista santiaguino, que hace cinco años reside en Temuco. En febrero de este año emprendió una ciclo aventura en solitario que lo llevó a recorrer más de 255 kilómetros de la Araucanía Andina, en cuatro días.

“Pasé por Lonquimay, Melipeuco, Reigolil, Curarrehue y terminé en Pucón, una ruta principalmente de ripio y senderos a la que no tienen acceso automóviles”, comenta Rojas, que registró la travesía para su canal de Youtube, Kletaves”.

“Lo que más me marcó de ese viaje fue pasar harto tiempo en soledad, en medio de la naturaleza”, recuerda Rojas. “Una noche acampé en un bosque de araucarias. Me pasé mil rollos, pero sin duda fue una experiencia que me marcó para bien. Casi como un viaje místico”.

Alforjas y bikepacking

“El cicloturismo se puede practicar como uno quiera, pero si se tiene el equipamiento adecuado, la experiencia mejora”, asegura Alberto Lobos. Entre los elementos más comunes y básicos para este tipo de actividades están las parrillas y alforjas.

Las alforjas son un tipo de bolso de tres partes —una abierta y las otras cerradas—, que usualmente permiten una distribución equitativa del peso para dar mayor comodidad en la transportación desde la bicicleta. Es un implemento esencial para el cicloturismo o la cicloaventura, ya que con ella se puede llevar el equipamiento y los víveres necesarios para enfrentar los diversos escenarios que se pueden presentar en la ruta.

Pero si de transportar equipamiento y víveres se trata, el bikepacking desarrolló una manera mucho más eficiente de hacerlo: con pequeños bolsos que se distribuyen estratégicamente en el cuerpo de la bicicleta, de manera que ésta se mantenga lo más liviana posible y no pierda aerodinámica.

“Es ciclismo aventura en formato minimalista. Permite recorrer más distancia, con mayor comodidad, menos peso y por distintos caminos”, explica Fabián Rojas. “Hay equipamiento especial, súper liviano, para hacer bikepacking”, agrega Lobos.

Algunos de los elementos más comunes en el bikepacking son:

El bolso para el manubrio.

El bolso para sillín.

El bolso para el cuadro.

Bolso para cuadro FrameBag V Choike

A estas se suma la posibilidad de llevar mochilas y bananos en el cuerpo. La idea es viajar lo más ligeros posible. “Cada gramo extra es un gramo que debes cargar”, advierte Lobos, que además asegura que cada vez más rutas cuentan con puntos de abastecimiento y camping “bike friendly”.

¿Y la bicicleta? Casi cualquier tipo —rutera, fixie, mountain bike, de gravel— sirve para iniciarse en el bikepacking, mientras “se adapte a tu cuerpo y a la ruta que planeas recorrer”, como dice Rojas.

Ciclismo de gravel

La distribución de peso estratégica que propone el bikepacking ha abierto paso a nuevas disciplinas competitivas dentro del ciclismo aventura. Una de ellas es el ciclismo de gravel, una modalidad que gana adeptos a nivel mundial. Considera largas distancias en terrenos mixtos, desde la regularidad que ofrece el asfalto a la incertidumbre del ripio, de la ciudad a la montaña.

Timothy Ruedlinger es un ciclista nacional de biciclet —modalidad en la que se recorren rutas superiores a los 200 kilómetros— y su palmarés incluye triunfos en competencias nacionales e internacionales. Además, es organizador y guía de salidas para quienes se inician en este formato, en el ciclocross y, también, en el ciclismo de gravel.

Ruedlinger explica que, mientras en el bikepacking “se hace más cicloturismo, te tomas tu tiempo, puedes pernoctar en la noche”, en el gravel prima la competencia, “las experiencias más cortas” y se viaja aún más ligero.

De todas maneras, el ciclismo a gravel también se puede desarrollar de forma recreativa. Aunque lo más adecuado será contar con una bicicleta diseñada específicamente para la actividad. Estas, explica Lobos, “reúnen condiciones de una bicicleta de ruta, como su geometría, con las transmisiones, ruedas y otros componentes de una mountain bike. Esto te da la ligereza de una con el desempeño de la otra”.

“El mercado nacional de a poco tiene una oferta bastante amplia de bicicletas de gravel”, sostiene Rojas. La variedad incluye neumáticos para diversos terrenos, manubrios con distintos tipos de posicionamiento para las manos, dependiendo de si se busca para recorrer largas distancias u otras condiciones.

Bicicleta de gravel P3 Cycles

Algunos consejos para iniciarse

De querer iniciarte en el cicloturismo, en el ciclismo aventura o de gravel, ya sea realizando bikepacking o en un formato más tradicional, es importante que tengas ciertas consideraciones.

Debes planificar tu viaje: conocer la ruta y tomar las medidas necesarias para asegurar tu seguridad y la de tu bicicleta. Puede que necesites Una manera muy eficiente de realizar esto es informarte a través de otros ciclistas que comparten sus experiencias en blogs o redes sociales, propias o comunitarias. Cicloturismo Chile Profundo, conocer la ruta y tomar las medidas necesarias para asegurar tu seguridad y la de tu bicicleta. Puede que necesites Una manera muy eficiente de realizar esto es informarte a través de otros ciclistas que comparten sus experiencias en blogs o redes sociales, propias o comunitarias. Gravel Chile Pedal y Grava —dirigido a mujeres y diversidades sexuales— son algunos ejemplos de comunidades que comparten sus experiencias e invitan a participar de sus actividades.

Equipa tu bicicleta: Ya sea con parrilla y alforja, con implementos de bikepacking o adaptándola para gravel —si es que no vas a comprar una específicamente para ello. Neumáticos antipinchazos, también son recomendados.

Prepara tu bicicleta: Al punto anterior es fundamental agregar un paso por el taller mecánico para ajustar frenos, transmisiones y, por qué no, hacer una mantención general.

No olvides los implementos: herramientas, repuestos para la bicicleta y un botiquín de primeros auxilios.

Se aconseja tener conocimientos básicos de mecánica o al menos contar con un manual o guía técnica.

El consejo final lo entrega Fabián Rojas: “Hacer lo que se puede, partir con lo que se tiene y en rutas que te sean seguras, cercanas. De a poco ir conociéndose, conociendo las necesidades y los objetivos que irán aflorando desde la experiencia”.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 12 de diciembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.