Qué son los transmisores de Bluetooth y cómo permiten conectar sin cables un viejo equipo de música con tu celular

Es un misterio que sigue sin resolver: cómo es que los cables de auriculares se enredan tanto y tan fácilmente en los bolsillos —del pantalón, del bolso, de lo que sea— aún cuando te preocupas de meterlos bien enrollados para que esto no ocurra. Están los agujeros negros, el Triángulo de las Bermudas ¡y el extraño fenómeno de estos cables!

Es muy probable que este misterio y el fastidioso problema que provocan —la cantidad de maldiciones y groserías acumuladas en el cielo dan cuenta de ello— haya motivado a los ingenieros que a fines del siglo pasado crearon el Bluetooth, la popular tecnología que permite la transmisión de datos de manera inalámbrica. Adiós cables, adiós rabietas.

Más curioso es el origen del nombre Bluetooth, el que tendría raíz en un antiguo rey de Dinamarca, llamado Harald Gormsson, que dominó en tierras escandinavas entre los años 958 y 986. Se le conocía bajo el apodo de Blåtand, lo que en danés antiguo quiere decir “Diente Azul”, “Blue Tooth” en inglés. Fue Jim Kardash, de la empresa Intel, quien sugirió adoptar el concepto durante un encuentro que se dio en 1996 entre diversas compañías tecnológicas donde se buscaba estandarizar este nuevo sistema de conectividad. Kardash vio una similitud entre el objetivo de ésta y lo cometido por el rey Harald, quien conquistó diversos pueblos originarios del sector y los “unificó” convirtiéndolos al cristianismo.

Más de una década y varias versiones demoró el Bluetooth en conquistar el mercado. Hoy, prácticamente, no se fabrican dispositivos electrónicos destinados a la entretención que no ofrezcan conectividad Bluetooth. Sin embargo, aún es posible encontrar en los hogares equipos que no cuentan con este sistema de conectividad. Eso significa una brecha entre “viejos” y “nuevos” aparatos, lo que hasta ahora los hace incompatibles en muchos casos.

Digamos que estás acostado luego de una jornada extenuante de trabajo. Es tarde y en teoría es la hora de dormir, cosa que tu pareja quiere hacer para levantarse temprano al día siguiente. Tú, en cambio, sólo quieres ver tu serie favorita del momento y darte un buen rato de ocio y relajo antes de tener que empezar a mover la máquina de nuevo. Los antifaces podrán ayudar a quien duerme a tu lado para que no le moleste la luz del televisor, ¿pero qué haces con el ruido? ¿Vas a ver tu serie favorita a volumen cero? ¡Nada más aburrido! La solución podría ser usar tus audífonos inalámbricos, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tu televisor no tiene Bluetooth.

“¡Qué no panda el cúnico!”, diría el Chapulín Colorado. Ahora tienes una sencilla, cómoda y eficiente solución y esos son los transmisores de Bluetooth, un dispositivo que, como explica el periodista de tecnología de El Fintualist, Martín Calderón, “permite que algunos aparatos que no tienen este tipo de conectividad, como una tele o un equipo de música antiguo, sí lo tengan”. Así, este producto análogo se convierte en digital, funcionando como receptor de audio y propagando una señal de Bluetooth a los dispositivos con los cual se quiera enlazar, como unos audífonos inalámbricos o un parlante portátil.

Ventajas

Utilizar un transmisor es fácil: solo hay que conectar este dispositivo por cable —a través de la entrada de audio o un puerto USB— al al equipo que queremos que tenga señal Bluetooth, encenderlo y voilá: está listo para enlazar al aparato que reproducirá el audio.

Contar con un transmisor de Bluetooth puede suponer varias más ventajas que sólo sacar del peligro de extinción a tu equipo viejo. Según Martín Calderón, esto permitiría “redescubrir” contenido que “no te habías dado cuenta que sonaba tan bien”. Ese podría ser el caso con películas o series —en especial, las de acción— que son realizadas con audio de alta resolución, como Dolby Atmos o DTS:X, para lograr un efecto inmersivo durante su vista.

“Lo mismo con los videojuegos, que cada vez les están dando más importancia a tener una buena mezcla de sonido, como es el caso del Call of Duty, el Uncharted o el Forza, cuyo espectacular tratamiento no se puede apreciar desde los parlantes de la televisión, porque no tienen la capacidad para reproducir en esa calidad”. En cambio, sí se le puede sacar provecho desde unos audífonos o parlantes inalámbricos que soporten audio de alta resolución.

Por su parte, José Manuel Chaparro, del sitio especializado en tecnología Pisapapeles.net, dice que un transmisor de Bluetooth también puede ser útil para darle conectividad al automóvil cuando éste no cuenta con conexión inalámbrica. “Puede ser a través del puerto USB o de la entrada de cables jack de 3.5mm (la clásica entrada de audífonos)”. Con eso ya puedes disfrutar de un viaje escuchando música sintonizada desde tu plataforma de streaming favorita en el celular.

También se le puede dar conectividad inalámbrica a un equipo de música antiguo y, gracias a ello, escuchar vinilos, cds o cassettes en audífonos inalámbricos. En esos casos, eso sí, sería relevante saber el radio de de conexión que ofrece el transmisor, de manera que te puedas mover libremente por la casa sin riesgo de perder conexión y, por ende, dejar de escuchar tu reproducción.

El precio de estos dispositivos varía en relación a la calidad de audio que ofrecen. Algunos son compatibles con audios de alta resolución como Qualcomm, Aptx, LDAC, SBC, entre otros. Según el tipo de Bluetooth que provean —el 5.2 es el más actual, lanzado el 2020—, podrán conectar más dispositivos al mismo tiempo, mejorar su eficiencia energética y tener capacidad para transmitir audio de alta calidad.

La cantidad de funciones también es un factor determinante en la relación precio y calidad. Algunos transmisores cuentan con modos específicos para usar conectados a la televisión, en modo cine, y hay otros pensados para el consumo de audio —actuando como DACs, dando mayor amplificación y calidad de sonido—, entre otras funciones.

Transmisor de Bluetooth Sennheiser BT T100

Ojo que…

Si bien un transmisor de Bluetooth puede mejorar la calidad sonora de tu experiencia frente al televisor o de tu viejo computador, ofreciendo compatibilidad con códecs y formatos de audio de alta calidad, estos tienen un límite bien marcado. “Por muy Hi-Fi que se ofrezca el Bluetooth, siempre tendrá algo de pérdida de calidad, en relación a unos audífonos cableados de gama alta”, advierte Martín Calderón.

Para el general de los mortales esto no debiera ser un problema, pero quienes buscan acercarse al nicho Hi-Fi deben considerarlo este punto antes de pensar en un transmisor de Bluetooth. En esa misma línea, la cadena de sonido que se tenga y a la cual se conectará y enlazará el dispositivo también es relevante: si lo que quiere es un transmisor para conectar el televisor a un parlante inalámbrico de gama baja, no tiene sentido buscar un dispositivo que sea compatible con códecs de alta resolución de audio. Lo mismo ocurre si no se cuenta con un sistema de sonido especial en el automóvil y, por el contrario, sólo se tienen los parlantes de fábrica.

Por lo mismo, dice Calderón, “creo que hay que buscar algo que no sea extremadamente caro. Si no se tienen audífonos espectaculares o equipos de mayor gama, no vale la pena comprar un transmisor de 150 mil pesos”.

José Manuel Chaparro, en tanto, no se deslumbra con lo que ofrece este tipo de dispositivos, porque “hay otros que permiten transmitir audio de forma inalámbrica pero no a través de Bluetooth”. El especialista de Pisapapeles.net prefiere aprovechar la conexión Wi-Fi para transmitir directamente el contenido al parlante y, de esta forma, “mejorar la conexión”. El ejemplo más popular, dice, “es el Chromecast Audio, que si bien está descontinuado en favor del Chromecast con Google TV, permitía transformar cualquier parlante en un parlante inteligente y, así, transmitir música a través de apps como Spotify o YouTube Music directamente, sin sufrir las pérdidas de calidad de la tecnología Bluetooth y sin interrumpir la música”.

Pese a lo anterior, Calderón considera a los transmisores de Bluetooth una buena alternativa cuando no se cuenta con este tipo de conectividad. Recomienda, eso sí, inclinarse por las marcas más conocidas, “que den garantías de su calidad”, para no sufrir decepciones posteriores. Al igual que “equilibrar bien los features —las características que ofrece el dispositivo— en relación al precio”. Según el periodista, hay marcas chinas, como Fiio, que “ofrecen mucho dentro de un mismo paquete y son más baratas que lo que costaría una marca de renombre con esas cualidades”.

Transmisor Bluetooth Fiio BTA30 PRO

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de febrero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.