Recomendaciones para un viaje familiar en auto durante la pandemia

Salir de vacaciones en un auto con toda la familia —madres, padres, hijas, hijos, abuelas, primos o mascotas— siempre ha sido una gran hazaña. Y si la logística ya era compleja antes, el panorama es aún más intrincado ahora, en plena pandemia, donde no solo debes preocuparte del entretenimiento de los más chicos —para evitar que se repita un millón de veces el insoportable “¿cuánto falta?”—, de coordinar alimentación, hidratación e idas al baño, sino que también con el cumplimiento de la normativa sanitaria.

En el marco del controversial permiso de vacaciones —que más de un millón de personas han solicitado—, conversamos con tres especialistas que nos compartieron sus conocimientos y recomendaciones ante este tipo de salidas familiares.

Resguardos sanitarios

Priorizar al núcleo familiar

La primera sugerencia que hace Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, es que las vacaciones se hagan específicamente con el núcleo familiar. Es decir, con las personas que están habitualmente en contacto dentro de una misma casa. De ser así, “no son considerados de riesgo de contagio entre ellos, por lo tanto el viaje en el auto no significará mayores problemas”.

Pero si al viaje se suma una persona que no es parte del núcleo familiar —o sea, que no vive junto a los demás en el mismo hogar—, “es recomendable viajar con mascarilla”. Aun así, Silva señala que “no sería una recomendación muy segura, ya que lo preferible es que viajen en el auto personas del mismo núcleo y que han tenido contacto permanentemente. Solo en ese escenario no es necesario viajar con mascarilla y usar las ventanas abiertas”.

Hacer las menores paradas posibles

El coronavirus, como ya todos sabemos, se propaga a través de la interacción con personas contagiadas, específicamente mediante las pequeñas gotas de saliva que expelemos al respirar. Por lo mismo, las paradas que arriesguen este tipo de contacto deben de ser las mínimas.

“Es importante que en el trayecto se hagan las menos detenciones posibles, y llegar directo al destino”, comenta Silva. En el caso de que se deba parar para echar bencina o comprar comida, y que se genere un diálogo con otra persona que no está dentro del auto, se debe siempre usar mascarilla.

Uso de mascarilla

Como decíamos, dentro del auto, si se viaja con el núcleo familiar, no es necesario usar mascarilla. Pero si se llega a interactuar con una persona que no está dentro del auto, sea por el pago de un peaje, una ida al baño o una discusión con otro conductor, todo debe hacerse con mascarilla.

El infectólogo también sugiere “tratar de llevar en el auto, de forma adicional, más mascarillas, ya sea porque alguna se moje o se rompa, y así evitar el riesgo de andar sin ella”. Esta recomendación es casi un deber si es que el viaje será largo, ya que para más de doce horas será necesario tener un recambio a mano.

Actividades para viajar con niños

Conversación previa con los niños

“Los niños y niñas entienden muy bien cuando uno les habla, por lo que es importante adelantarles y explicarles, de manera clara, cómo será el viaje, sin generar angustias”, dice Valentina Hiriart, cientista Familiar y educadora de párvulos. Un ejemplo sería comentarles que “‘será un viaje un poco largo, pero nos vamos a entretener mucho’, o que ‘será corto, podemos ir cantando o jugando’, o también ‘qué entretenido, nos vamos de vacaciones o de paseo’”.

“Esto es algo que no solo se tiene que hacer el día antes, sino que se tiene que ir recordando con más anticipación”, sugiere la psicóloga infantil Valeska Woldarasky, que también recomienda hacer hincapié en que las vacaciones en pandemia tendrán otra dinámica.

Las paradas durante el viaje, por ejemplo, sufrirán grandes cambios. En los tiempos pre-covid, en la mayoría de los viajes se solía parar a comer a algún lugar, o incluso simplemente a descansar, a veces improvisadamente. Esto ya no podrá ser así. Woldarsky aconseja “ir con las paradas estructuradas, para que ellos sepan más o menos cuánto tiempo falta para llegar, contarles cómo va a ser, en qué lugar y de qué manera se va a realizar esta detención”.

Una forma didáctica para hacer la previa con los niños es jugando al viaje. Si se trata de menores de 5 años, “podemos poner sillas en el comedor —también pueden ser las sillas de guaguas de los autos—, mostrarles que vamos a ir así sentados y enseñarles qué juguetes vamos a llevar”, dice Woldarsky. Sobre estos últimos, la especialista dice que deben ser blandos, de forma que “no se transformen en elementos que se puedan volver un proyectil en un choque”.

Lo que los niños necesitan saber del coronavirus

“Creo que con todo el tiempo que ha pasado, a estas alturas los niños y niñas ya conocen el ‘bicho del coronavirus’”, comenta Valentina Hiriart. “Muchos ya lo tienen internalizado y normalizado, por lo que hay que seguir con las mismas medidas sanitarias recomendadas”. Es decir, distanciamiento físico, lavado de manos y el uso de mascarilla. La consigna, se le ocurre, puede ser “nosotros estamos de vacaciones, pero el coronavirus no lo está”.

“Han aparecido muchos cuentos sobre autocuidado y todo los métodos de higiene para prevenir el virus”, explica Valeska Woldarasky, por lo que esa puede ser una buena herramienta para comunicar o reforzar la prevención. Justamente, el programa Chile Crece Contigo, tiene un cuento de descarga gratis que se pueden utilizar para comunicar esta información de forma didáctica.

Coordinación de núcleo familiar

Esto puede ser obvio, pero es muy necesario si hay más personas adultas en el grupo. “La prevención no es solo una responsabilidad de los padres, sino que también de una abuela, una tía o quien sea el cuidador en ese minuto; deben de estar todos coordinados”, sugiere Valeska Woldarsky.

Si los adultos son solamente los padres, estos “deben de estar de acuerdo y coordinados con la información que se le va a pasar a los niños”, porque se pueden presentar situaciones como esta: “en medio del viaje, uno de los adultos dice que sí pueden ver películas, pero el otro dice que no, que sin pantallas en el camino”. Esto puede causar un conflicto, con el potencial de escalar y aumentar la tensión en el trayecto, “que es completamente evitable si los adultos están en la misma línea”, dice la psicóloga.

Actividades a bordo

A pesar de las complicaciones, esta puede ser una buena oportunidad para que los niños y los adultos afiancen sus lazos a través de dinámicas entretenidas.

“Podemos decirles que vamos a jugar a los investigadores durante el viaje, y que tienen que ir encontrando algunos elementos para ganar. Por ejemplo: cuatro semáforos, cinco autos rojos, diez perros, un servicentro, etc”, recomienda Woldarsky. Esta actividad se puede hacer de forma oral o escrita, dependiendo de la edad. En el caso de que sean niños muy pequeños, se puede hacer el listado con dibujos, de manera que ellos puedan ir haciendo check.

Si se quiera comprar un juguete especial para la silla del auto, la psicóloga sugiere el trabajo de Andrea Malchuck, quien en su cuenta de Instagram (@ensusilla) tiene juguetes especiales para este tipo de viajes.

Sticker pad reutilizable Melissa & Doug “Prehistoria”

Otro juego que sugiere Woldarsky es la trivia Abremente. Existen para diversas edades y temáticas, y se pueden jugar en familia.

Abremente: Animales y Plantas

La experta en educación Valentina Hiriart hizo un listado de actividades que padres o tutores pueden llevar a cabo a bordo del auto:

-Buscar y contar autos de color blanco (y otros colores)

-Buscar autos que tengan la letra A en sus patentes

-Jugar al veo veo

-Adivinanzas de cosas que vean fuera o dentro del auto

-Completar historias: cada uno/a agrega una parte: “había una vez...” / “había una vez un pájaro amarillo” / “había una vez un pájaro amarillo que volaba por el mar”...

-También pueden jugar con las letras del abecedario, nombrando objetos con la letra A por ejemplo, nombres con la letra C, lugares con la letra D, y la lista sigue según la creatividad de los pasajeros.

-Escuchar música que les guste y jugar a completar la canción: pararla en el coro, por ejemplo, y que sigan cantando los niños/as

Puedes encontrar más información sobre paternidad y educación en las cuentas de Instagram de ambas especialistas: @parentalidadchile y @educadoranoparvularia.

Documentación para viajar

Permiso de vacaciones

Para pode trasladarse en familia es necesario pedir el permiso de vacaciones, que se obtiene en Comisaría Virtual, dependiendo de la fase en que se encuentre tu comuna según el plan Paso a Paso. “Debe ser solicitado para quienes vivan en comunas en paso 2, si es que tu destino es una comuna en paso 2 o superior, o por comunas en paso 3 o superior, pero sólo si la comuna de destino está en paso 2”, detallan en la sección de preguntas del Minsal.

Si tu comuna está en cuarentena, o paso 1, no se puede pedir porque “este permiso no autoriza ni la salida ni la llegada a comunas en esta fase”.

Si el origen y destino son comunas que están en paso 3 o superior, “no se debe portar este permiso especial ya que, en esos casos, las personas sí pueden concretar viajes interregionales”.

Otra consideración es que el permiso de vacaciones se “otorgará solo una vez y permitirá acudir a un único destino”. Es decir, debes definir bien tu lugar de estadía a la hora de llenar el formulario en Comisaría Virtual.

En esta misma sección detallan que “una vez en el lugar de destino, se permiten viajes a otras comunas, siempre que sean de la misma región y que no se encuentren en paso 1 o cuarentena”.

“Tampoco está permitido pernoctar en un destino distinto al que señala el permiso de viajero, o en alguna de las comunas que se visite durante el día”, dice Salud Responde.

El permiso de vacaciones es el número 18 dentro del listado “Permisos Temporales Individuales”.

Pasaporte sanitario

Además del permiso de vacaciones, debes solicitar un pasaporte sanitario, el que se obtiene en c19.cl. El documento tiene una duración de 24 horas, por lo que la persona debe completar este formulario justo antes de viajar. En este formulario también preguntan hacia qué comuna te trasladas y debes comunicar el recinto en el que te hospedarás.

También se debe tener las cédulas de identidad de todos los pasajeros.

Recomendaciones sanitarias durante la estadía de vacaciones

Mientras se esté en el lugar de vacaciones, el infectólogo Ignacio Silva sugiere “privilegiar las actividades al aire libre y mantenerse en un solo destino”.

Además, es importante “no tener invitados fuera del núcleo que va de vacaciones”, ya que es precisamente este tipo de acciones las que pueden ocasionar potenciales contagios. El uso de mascarilla, alcohol gel, lavado de manos y distancia física es necesario ejecutarlos tal y como se ha hecho desde que comenzó esta pandemia.

Es necesario “evitar estar en lugares donde no se respete el aforo ni las medidas de prevención”. Ante un escenario así, lo mejor es “tratar de irse a otro lado donde se puedan cuidar”.

En caso de salir a comer en el lugar de vacaciones, se debe “evitar estar en espacios cerrados, como centros comerciales o locales que no cumplan las medidas, restaurantes y pubs que atiendan dentro del recinto y no al aire libre, y siempre preferir lugares con menos gente y al aire libre”.

En caso de manifestar síntomas relacionados con el covid-19, el médico afirma que se debe “acudir a un centro asistencial para que le realicen el PCR, o si se puede devolver a su hogar, hacerlo y realizar la cuarentena respectiva. Si no, acudir a una residencia sanitaria de la zona donde me encuentro de vacaciones”. En caso de tener contacto con una persona positiva, “evitar salir y hacer mi cuarentena o quedarme en el lugar de vacaciones”.

*Los precios de los productos publicados en este artículo están actualizados al 22 de enero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.