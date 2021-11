15 productos en oferta que harán tu hogar más práctico

Si uno tuviese tiempo para navegar horas y horas por páginas chinas como AliExpress, encontraría un sinfín de cosas novedosas que de alguna manera pueden simplificar la vida hogareña o mejorarla de una u otra forma. Sí, algunas de esas cosas ya las podemos encontrar acá en Chile si buceamos por algunas tiendas chinas, en cuentas de Instagram también... pero, ¡ojo! con precios que son bastante superiores si los comparamos con los precios que encontramos en este tipo de páginas.

¿Puntos en contra de comprar al otro lado del océano Pacífico? No toma mucho tiempo para que se vengan a la mente al menos un par de peros. Primero, el tiempo de espera. A veces, las cosas llegan en tres semanas (qué suerte tuviste), en otras ocasiones, tardan tres meses o más. ¿A quién no le ha pasado que le ha llegado un paquetito de AliExpress que ya se le había olvidado que había encargado? Un clásico. En segundo lugar, hay que saber qué pedir. ¿Ropa? Complejo, no olvidar el meme lo que pedí online vs. lo que me llegó.

Entonces, ¿qué me conviene comprar? ¿con qué cosas me voy a la segura? Con productos para el hogar del tipo organización, decoración, limpieza y cocina, por ejemplo . Y hoy, aprovechando que se celebra el 11/11 Día Mundial del Shopping, elegimos productos prácticos y muy útiles para tu casa, para que la organices, ordenes y te simplifiques un poco más la vida. Además, están con buenos descuentos, aprovecha.

Clóset:

¿Sueñas con un clóset que se mantenga ordenado, sin zapatos volando por todos lados, poleras organizadas y que no se desparramen todas cuando saques una del montón? Acá te damos algunas soluciones.

Cajas organizadoras de zapatos

Canastos para ordenar y organizar ropa

Tablas para dividir ropa

¿Más espacio?

Refrigerador:

Caja almacenamiento alimentos en agua

Almacenamiento con drenaje de doble sellado para frutas y verduras con tapa.

Cajas para mantener el orden y para los huevos

La mayoría de los refrigeradores trae una bandeja especial para poner los huevos en la puerta del refrigerador. El problema es que, primero, los huevos al igual que los lácteos, nunca debiesen situarse en la puerta según explican los entendidos, puesto que se exponen a muchos cambios abruptos de temperatura durante el día, lo que puede dañar el proceso de conservación; y, segundo, nunca caben todos los huevos en esta pequeña bandeja.

¿Refrigerador siempre limpio?

Se puede, con estas láminas de espuma impermeables reutilizables, que se pueden cortar, lavar y donde puedes poner frutas y verduras o todo tipo de alimento sin ensuciar las bandejas del refrigerador. (4 piezas por set)

Botellas en su lugar

Latas en su lugar

Práctico y novedoso molde de silicona para hielos

Fácil de manipular, impide que los hielos se impregnen de otros olores y tiene una fórmula muy simple de llenado.

Limpieza hogar

Atrapa pelusas en la lavadora

Cepillo para limpieza de ranuras

Cepillo magnénitico

¿Lugares que nunca quedan lo suficientemente limpios? ¿Artefactos con demasiados recovecos cómo para alcanzar todos sus ángulos? Esta es una buena solución.

Escobillón en V

* Los precios con descuento se activan a partir de las 00:00 hrs del 11/11/21