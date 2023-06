Abogada demanda al estudio de Juan Pablo Hermosilla por despido injustificado y denuncia haber sufrido “golpes”

La abogada Ángeles Barros Echeñique (34), especialista en derecho penal, interpuso en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago una demanda por despido injustificado y una denuncia por presunta vulneración de derechos fundamentales en contra del estudio Hermosilla & Cia. Abogados.

En la acción, la jurista denunció haber sufrido acoso laboral, humillaciones y golpes durante el ejercicio de sus funciones como asociada del bufete fundado por el abogado Juan Pablo Hermosilla. El abogado ha sido uno de los más activos acusadores en causas de abuso sexual por parte de sacerdotes -integra el directorio de la Fundación para la Confianza- y ha participado como litigante en diversas disputas que enfrentan a familias de empresarios, entre las que se cuentan litigios que involucran a accionistas de Hites, Ripley, Tip y Tap, Easton Mall y Laboratorios Maver.

El 23 de junio, el magistrado Daniel Ricardi admitió a tramitación la acción judicial y citó a las partes a una audiencia preparatoria para el día 9 de agosto de 2023 a través de la plataforma virtual de Zoom.

En la demanda laboral, la abogada exige ser indemnizada en $106 millones por daño moral y otras prestaciones laborales. En su escrito, la demandante develó episodios en los que habría sufrido acoso laboral y golpes, apuntando directamente a Hermosilla y a su ex socia Grace Schmidt Monje, ex candidata a diputada por Convergencia Social (CS), ex encargada de género de la Subsecretaria de Salud Pública y quien hoy trabaja en el departamento de reformas legales del Ministerio de La Mujer.

En su demanda, la abogada contó que el 14 de diciembre de 2022 viajó a una reunión con autoridades locales a Valparaíso, acompañando a Juan Pablo Hermosilla, Valentina Correa y Gonzalo Vial, directora de la Fundación para la Confianza y director de la Fundación Huella Local, respectivamente.

“Al concluir la reunión, Juan Pablo Hermosilla y mi representada salieron de la sala en la que se encontraban, dejando atrás a los demás presentes, y entablaron una breve conversación sobre lo tratado en la reunión. En ese contexto, mi representada hizo un comentario que el Sr. Hermosilla, al parecer, consideró inadecuado y reaccionó pegándole un fuerte manotazo en la cabeza. Desconcertada por el golpe recibido de parte de Juan Pablo Hermosilla, mi representada enmudeció. Inmediatamente, miró a su alrededor y pudo cerciorarse de que nadie más había presenciado la agresión. Minutos más tarde retornarían a Santiago”, consignó la demanda patrocinada por el abogado Gonzalo Lagos.

“En el viaje de regreso, Hermosilla –que conducía el automóvil– volvió a dar un golpe en la cabeza a mi representada, la que se encontraba en el asiento de copiloto –y quien se tuvo que reacomodar los anteojos producto del manotazo–. A diferencia del primer golpe, esta agresión fue presenciada por Valentina Correa y Gonzalo Vial, desde los asientos traseros del vehículo. Nuevamente, perpleja ante lo ocurrido –y, sobre todo, avergonzada–, mi representada mantuvo silencio”, agregó el mismo escrito.

La abogada Ángeles Barros Echeñique trabajó para el estudio Hermosilla & Cia Abogados entre el 21 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2023.

Pocas semanas después su ingreso, Juan Pablo Hermosilla por medio de un correo electrónico informó que para evitar despidos durante la pandemia reduciría las remuneraciones de los abogados. El sueldo de la abogada demandante pasó de $3.150.000 a $2.205.000. “En esa misma comunicación señaló que la medida sería implementada por un par de meses y que conversaría con cada uno acerca de los detalles de la misma”, agregó la acción judicial.

Disputa interna

En su demanda, la abogada contó que durante enero y febrero de 2022 estuvo concentrada en la preparación de un juicio oral de alta connotación pública en el que era parte querellante.

En la primera audiencia, la defensa de uno de los imputados señaló que su representado, que declararía en el juicio al día siguiente, había prestado dos declaraciones en la etapa de investigación. “María de los Ángeles, que había preparado el juicio, sabía que habían recibido copia de una sola declaración de aquel. Por esa razón, rápidamente intentó comunicarse con la Fiscalía y con otra de las querellantes para obtener el documento faltante”, consignó el escrito.

Alrededor de las 21 horas, escribió un WhatsApp a una procuradora del estudio para explicarle que estaban en una emergencia, que necesitaba su ayuda para obtener la declaración faltante y le preguntó si podía llamarla para darle las instrucciones. Finalmente la abogada demandante se consiguió la declaración, pero la acción le traería consencuencias con su jefa: Grace Schmidt.

“El trato de Schmidt hacia mi representada comenzó a ser hostil y humillante. Por ejemplo, durante el mes que mi representada estuvo suspendida, por una negligencia de la procuradora, tomaron conocimiento del cierre del sumario de una causa, cumplido el plazo para oponerse. Cuando mi representada regresó de su suspensión, solicitó una reunión con ambos socios para conversar sobre lo ocurrido y para preguntarles cómo y quién informaría aquello a la clienta, ya que a esa fecha no se había realizado”, relata la demanda.

“Después de varios correos mediante los cuales reiteró esta solicitud y que ni Hermosilla ni Schmidt contestaron, la insistencia de mi representada terminó por colmar a esta última y le ordenó informar a la clienta el cierre de su causa. Pero, de paso, aprovechó la ocasión para insultarla con comentarios tales como ‘es un cacho trabajar contigo’ y ‘tu cara es lo más desagradable que hay’, entre otras descalificaciones, que fueron presenciados por Manola Lobos, quien se desempañaba como abogada en la oficina”, concluyó.

Descargos

En conversación con Pulso, la abogada Grace Schmidt sostuvo que “al leer la demanda me pude dar cuenta esto es un gran cahuín en el que se tergiversan hechos y espero que sean aclarados en el tribunal laboral. Estoy muy tranquila en ese sentido”.

“Yo en su minuto como abogada senior de la oficina puedo decir que ella (la demandante) sí estuvo acusada de maltrato hacia dos procuradoras distintas. Intervine en el asunto porque el abuso y maltrató laboral en que había hacia estas dos chicas, una era estudiante de derecho y la otra estaba recién titulada, fue impresionante y a gran escala”, detalló.

“Las dos procuradoras en distintos periodos dieron relatos de acoso y maltrato de parte de ella y tuve que intervenir en pos del bienestar de las dos procuradoras”, concluyó.

Juan Pablo Hermosilla y Ángeles Barros declinaron efectuar declaraciones.