Hacienda lamenta la negativa de la CPC por pacto tributario: “La generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento no es suficiente”

El miércoles pasado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) envío una declaración pública donde le cerró la puerta a cualquier alza impositiva planteando que el foco debería estar puesto en el crecimiento económico y por esa vía recaudar.

En cifras que ellos expusieron señalaron que un punto de crecimiento económico permite allegar US$800 millones en recursos al Estado.

Dada esta interpelación, Hacienda respondió a través de una declaración pública al planteamiento del gran empresariado. “El potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al Pacto Fiscal. En tal sentido, lamentamos la negativa de la CPC a discutir estas materias”, dice la misiva.

Y refuerza ese mensaje afirmando que “el dimensionamiento del potencial aporte del crecimiento económico y la eficiencia del gasto público a la generación de espacio fiscal no debe ser materia de intuiciones o supuestos, sino producto de un análisis técnico, riguroso y confiable”.

Ministro de Hacienda, Mario Marcel se reunión con los presidentes de las ramas de la CPC

Para este efecto, dice que “en paralelo con la discusión de propuestas de iniciativas concretas en estas materias, iniciaremos un ejercicio técnico e independiente que permita identificar, a partir del análisis comparado de experiencias internacionales y locales, su potencial efectivo de generación de recursos fiscales”.

Si bien sostienen que “el Ministerio de Hacienda valora todas las proposiciones e iniciativas que contribuyan a elevar el crecimiento y el buen uso de los recursos públicos, como ha quedado demostrado, por ejemplo, en la agenda de productividad que elaboramos conjuntamente y que se encuentra actualmente en ejecución”.

No obstante, subrayan que “la importancia intrínseca de estas materias, cuando se trata de integrarlas a un pacto que busca movilizar recursos para el financiamiento de gastos prioritarios —como el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera hospitalarias o el fortalecimiento de la seguridad ciudadana— que demandan volúmenes importantes de recursos, se debe dimensionar con realismo su impacto potencial sobre el espacio fiscal”.

No obstante, la carta señala que “esperamos que la negativa a discutir aumentos de impuestos a la luz de la situación de las empresas, no impida que la CPC conozca, opine y haga sugerencias respecto de la creación de incentivos tributarios a la inversión, la formalización y la productividad; las modificaciones a la tributación a los altos ingresos personales; la reducción de exenciones y gastos tributarios no justificados, y la eliminación de resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos”.

En virtud de lo anterior, aceptamos “la propuesta de la Confederación que usted preside a colaborar en la búsqueda de medidas que eleven el potencial de crecimiento de la economía, que fomenten la inversión y permitan incrementar la eficiencia y el correcto uso de los recursos del sector público”.