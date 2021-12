El buen año de Hapag-Lloyd no le alcanza a Vapores para reducir descuento holding

Un año histórico terminará siendo para Vapores este 2021. El ejercicio no sólo ha significado que la acción más que duplique su valor, sino que por primera vez después de casi 10 años logró repartir dividendos. Sin embargo, la subida del papel aún está distante de lo que en el mismo período ha logrado la alemana Hapag-Lloyd.

En el tercer trimestre, Vapores logró un alza de sus ganancias de 1.784%, lo que significó US$1.012 millones (en al año acumula US$19.86 millones), la segunda mayor utilidad después de Codelco, y sólo seguida de seguida de Copec (US$734 millones) y Quiñenco (US$702 millones). Ésta última, holding de la familia Luksic, es la controladora de la naviera.

Y si bien en lo que va de 2021 la acción de la naviera chilena sube 111%, la alemana trepa 159%. Una diferencia que para muchos no se justifica, y que medida en dólares es aún mayor: Vapores sube 73% y Hapag-Lloyd 139%.

Hoy en día, “la compañía chilena tiene por activo principal el 30% de Hapag-Lloyd, una de mas mayores empresas navieras del mundo, con una capitalización bursátil superior a los US$ 47 mil millones. El porcentaje de la chilena debiera tener un precio de unos US$14 mil millones, pero por ser una sociedad distinta el mercado suele castigarla, lo que se conoce como descuento holding. Sin embargo, hoy ese diferencial está en 74%, considerado por los expertos como excesivo. La capitalización de Vapores alcanza apenas a US$3.582 millones.

La diferencia es algo que sigue llamando la atención de los analistas, considerando que el papel de la alemana está en su mayor nivel, al menos desde 2015 que es el periodo disponible en Bloomberg.

Según Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, “el castigo holding se encuentra en niveles récord. Los extraordinarios resultados de HLAG no se han traspasado al precio de Vapores. El mercado está sobre castigando a Vapores como sociedad de inversión, en circunstancias que Vapores tiene un controlador y una administración con un muy buen gobierno corporativo. El castigo está en niveles por sobre el 70%, siendo que las sociedades de inversión tienen un castigo promedio de 25% y máximo un 30%”.

Luis Flores, gerente general de STF Capital, explica que entre julio y septiembre se produjo una “descorrelación” fuerte - entre ambas acciones- “producto a mi juicio por la discusión del cuarto retiro y la incertidumbre política propia de las elecciones presidenciales, esta descorrelación y mal desempeño de la acción de Vapores no se justifica en los fundamentales, y debería ir ajustándose a los fundamentos, que son y seguirán siendo muy buenos con resultados récord y estimaciones muy positivas para los trimestres que vienen”.

De hecho, a pesar de que en octubre Vapores anunció un histórico dividendo de US$450 millones, el descuento holding no ha logrado reducirse. Y no obstante que hacía adelante las noticias seguirán siendo positivas.

A principios de noviembre, Hapah-Lloyd anunció un alza en su estimación del EBITDA para el 2021, saltando de un rango previo de US$ 9.200 millones a US$ 11.200 millones, hasta una nueva proyección donde el piso son US$ 12 mil millones y el techo US$ 13 mil millones.