Vapores seguirá de fiesta: Hapag Lloyd mejora aún más sus pronósticos para 2021

Vapores es una de las estrellas del año. Excluida Codelco, la sociedad del grupo Luksic encabezó el ranking de ganancias de las grandes empresas al primer semestre. En solo seis meses, ganó casi US$ 1.000 millones, más de diez veces más que en la primera mitad de 2020. La situación del comercio mundial, con un sistema logístico trabado y una histórica alza de tarifas, empujaron los resultados de Hapag Lloyd, la quinta naviera del mundo. Y ello elevó los resultados de Vapores, filial de Quiñenco que tiene el 30% de Hapag Lloyd.

Vapores ganó US$ 974 millones entre enero y junio de 2021, una cifra que representa un incremento de 1.356% más que los US$ 67 millones del mismo lapso del año previo.

Los buenos resultados de Vapores seguirán casi con seguridad en el tercer y cuarto trimestre. En su página web, la empresa anuncia que la próxima semana, el viernes 19 de noviembre, comunicará sus resultados a septiembre, los que detallará en una conferencia con inversionistas el martes 23. Pero Hapag Lloyd lo hará antes: la empresa tiene previsto comunicar sus resultados este viernes 12. Pero hace casi 10 días, la naviera decidió actualizar sus pronósticos para 2021.

El viernes 29 de octubre, Hapag Lloyd envió un breve comunicado a sus inversionistas. “Debido a la incesante demanda mundial de transporte de contenedores y a las continuas interrupciones en las cadenas de suministro mundiales que provocan una escasez de capacidad de transporte disponible, Hapag-Lloyd obtuvo unos resultados financieros muy sólidos en los primeros nueve meses de 2021″, anticipó.

En ese reporte, Hapag Lloyd anticipó que su Ebitda para el período que cierra en septiembre estaría en el rango de los 6.800 millones de euros, versus 1.800 millones de euros del año anterior. Y su Ebit alcanzaría unos 5.800 millones de euros.

“Dado que es probable que el impulso de las ganancias se mantenga en un nivel alto, el executive board de Hapag-Lloyd AG ha decidido hoy elevar su perspectiva de ganancias. Ahora se espera que el Ebitda del grupo en 2021 esté en el rango de 10,1 - 10,9 mil millones de euros (anteriormente: 7,6 - 9,3 mil millones de euros) y el Ebit del grupo en el rango de 8,7 - 9,5 mil millones de euros (anteriormente: 6,2 - 7,9 mil millones de euros)”, informó la empresa el 29 de octubre.

Al compararlo en dólares, la proyección anticipa un año histórico para Hapag y Vapores. En el primer semestre, el Ebit de Hapag Lloyd fue de US$ 3.487 millones. “Hapag Lloyd anunció un rango Ebit para el año entre US$7.500 millones en el rango bajo y US$9.500 millones en el rango alto. Si te paras en la mitad, y nosotros tenemos el 30% de eso, es fácil sacar la cuenta. Si se da el rango medio, es más del doble de lo que hicimos el primer semestre. Es un resultado extraordinariamente importante... Vamos a recuperar todas las pérdidas”, sostuvo Óscar Hasbún, el gerente general de Vapores, a inicios de septiembre.

Pero ese pronóstico ya quedó pequeño. En dólares, el nuevo rango de Ebit se ubica entre US$ 10.300 millones y US$ 11.300 millones. El centro del rango son US$ 10.800 millones. Con ello, y en una sencilla operación aritmética, las ganancias de Vapores podrían rondar este año los US$ 3.000 millones.

El Ebitda, en tanto, saltó de un rango previo de US$ 9.200 millones a US$ 11.200 millones a una nueva proyección donde el piso son US$ 12 mil millones y el techo, US$ 13 mil millones.

Después de esa actualización, la acción de Vapores ha seguido subiendo. En noviembre ya acumula un alza de 11,3%, pero su tendencia es de todo 2021. En el año, el precio de los títulos de Vapores se duplican un 105% y en doce meses, crecen un imbatible 155%.

Los buenos resultados han llevado a Vapores a repartir suculentos dividendos este año. Solo en octubre el directorio aprobó repartir US$ 450 millones con cargo a los resultados de este año.