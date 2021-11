Naviera del grupo Luksic saca cuentas alegres y anota ganancias históricas en el tercer trimestre

Un vuelco extraordinario es el que ha vivido la naviera del grupo Luksic en el último tiempo, y sobre todo este año. Hace una década estuvieron cerca del naufragio y hoy sacan cuentas alegres. La Compañía Sudamericana de Vapores anotó ganancias históricas en el tercer trimestre, y se encamina a cerrar el año con utilidades por sobre los US$2.000 millones.

En el tercer trimestre, Vapores registró ganancias por US$1.012 millones y acumula utilidades por US$1.986 millones a septiembre de este año. Esto se explica en parte por el positivo desempeño de su negocio de transporte de contenedores a través de Hapag-Lloyd, quinta naviera a nivel global, según informó la empresa a través de un comunicado.

Por otro lado, la naviera alemana en la que CSAV tiene un 30% de participación reportó un EBITDA acumulado de US$ 8.163 millones, un EBIT de US$ 6.938 millones, y resultados por US$ 6.655 millones en los primeros nueve meses. Además, los volúmenes transferidos, en tanto, crecieron 3% respecto del mismo período de 2020, con casi nueve millones de TEU transportados.

En 2013 Vapores y Hapag-Lloyd concretaron la fusión.

“El comercio exterior sigue atravesando por un período de estrés, que mantiene a las cadenas logísticas exigidas y donde alrededor de un 12% de la flota del mundo se encuentra estancada en alguna congestión. Esto ha estado especialmente acentuado en el tercer trimestre, con una alta complejidad logística en los puertos, no hubo crecimiento para la industria y eso afectó también a Hapag-Lloyd desde el punto de vista de los volúmenes. De todas formas, Hapag-Lloyd ha demostrado gran solidez para enfrentar los desafíos operativos que supone este escenario”, dijo el gerente general de Vapores, Óscar Hasbún.

Vapores espera un buen cierre en 2021, en línea con las mejores expectativas recientemente actualizadas de Hapag-Lloyd para este año. De hecho, en septiembre de este año, su gerente general proyectó que podrían tener el mejor resultado de la historia para una empresa del IPSA. El aumento explosivo del consumo, junto al alza de las tarifas de flete, son las razones que en parte explican que a la empresa esté hoy con estos resultados.

Por otra parte, en octubre la empresa informó un reparto de dividendos provisorio a los accionistas de CSAV, a razón de $7 por acción y que sumó US$ 450 millones.

Hace diez años, la historia era otra. La empresa reportó pérdidas históricas. Estas alcanzaron los US$ 1.250 millones, y fueron las más elevadas para una empresa integrante del IPSA hasta esa fecha. Dos años después, Vapores concretó la fusión con Hapag-Lloyd, y recién en 2019 lograron dejar en el camino las cifras rojas. 2020 también fue un año de ganancias para la empresa del grupo Luksic, y este 2021 las ganancias serán históricas.