—El 4 de octubre, Vapores dio una excelente noticia a sus accionistas: tras años de pérdidas, el directorio decidió repartir el dividendo número 324, provisorio, por US$ 450 millones. Los buenos resultados de Hapag Lloyd, donde Vapores tiene el 30%, impulsaron los resultados de la chilena, que ganó casi US$ 1.000 millones en el primer semestre. El reparto equivalía al 12,5% del valor en Bolsa de Vapores, que ese día tenía una capitalización de US$ 3.595 millones. Una proporción similar recibirían los accionistas de la empresa por cada acción de Vapores, un reparto inusualmente alto.

Vapores comunicó primero las siguientes fechas del pago: pagarían el 20 de octubre, a quienes estuvieran en los registros de accionistas en la medianoche de este jueves 14, según el dólar observado de ese día.

Pero hubo un error. Los dividendos provisorios -que son a cuenta de los resultados líquidos del ejercicio en curso y los decide el directorio, sin pasar por junta de accionistas- deben ser comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)20 días antes de su pago. Y en este caso fueron solo 16 días. Por esa razón, Vapores debió corregir la fecha: pocos días después de su anuncio, el 8 de octubre, publicó en su página web que ahora la fecha límite sería el 19 de octubre y no el 14; y la fecha de pago, el 25 de octubre y no el 20. Además, CSAV publicó la rectificación en un diario el martes 12. La Bolsa de Santiago, sin embargo, publicó la información recién este miércoles 13.

El cambio, creen algunos inversionistas, pudo haber confundido a algunos tenedores de acciones. Este viernes 15, las acciones de Vapores cayeron un 2,7%, más que el 0,36% que retrocedió el Ipsa. Para Vapores fue su mayor baja de todo octubre. Algunos agentes del mercado financiero creen que ello pudo deberse a accionistas desinformados que vendieron posiciones un día después de la primera fecha de corte informada y que, con ello, creían tener asegurado el pago del dividendo. Es decir: eran accionistas el día 14, y aunque vendieran el día 15, recibían el dividendo el 20. Pero la nueva fecha límite es el 19.

Otro factor.El dividendo, definido en dólares, se paga en pesos: el 14 de octubre fue de $ 820, mientras el 4, cuando se anunció el dividendo, era de $ 803. Ahora tendrán que esperar el valor del dólar del 19 de octubre para definir cuánto dinero llegará a sus cuentes corrientes.