El conflicto entre un gigante chino e Isidoro Quiroga: un ejército de abogados top, un arbitraje en curso y casi US$ 1.000 millones en juego

Fue uno de los negocios más voluminosos y rentables hace cuatro años. A fines de 2018, la china Joyvio acordó con el empresario Isidoro Quiroga la compra de la salmonera chilena Australis. La operación se materializó luego con una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que se selló a mediados de 2019 y mediante la cual Joyvio ofreció US$ 921 millones por el 100% de la compañía. Isidoro Quiroga y su familia controlaban el 95% de las acciones de Australis y selló así la venta más abultada de su vida. Y la china entraba al sector alimenticio en Chile. Cuatro años después, Joyvio pretende anular la compraventa, devolver la empresa a Quiroga y que el chileno le restituya el dinero invertido.

El grupo chino concluye que los vendedores le ocultaron información de la empresa y por ello pretenden deshacer y anular los contratos de compraventa suscritos. El conflicto soterrado se viene incubando por ambas partes desde hace ya un buen rato, pero lo hizo público DF.

Para una batalla que será millonaria y prolongada, Joyvio fichó ya a un selecto grupo de abogados organizados por Alberto Eguiguren, director de empresas y ex socio de Carey & Cia. En el caso ya trabajan connotados ligitantes: Gabriel Zaliasnik y Sebastián Odó están en la parte civil y Jorge Bofill en la posible arista penal del caso.

Gabriel Zaliasnik, abogado

Odó fue quien activó la primera maniobra legal. En representación de Joyvio, el abogado -que antes representó a Julio Ponce y también trabaja con la Clínica Las Condes- activó un juicio arbitral en el Centro de Mediación y Arbitraje (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Según los contratos, el arbitraje debe ser desarrollado por un tribunal arbitral compuesto por tres integrantes. El grupo chino ya designó a su árbitro: será Andrés Jana, un especialista en arbitrajes internacionales que participa en causas en el Ciadi y la CAM.

Isidoro Quiroga trabaja en el caso ya con un gran estudio de abogados: Claro & Cia., el bufete que participó en la operación de venta de 2018 y 2019. En particular, Quiroga es defendido por el litigante Cristóbal Eyzaguirre, un de los socios de Claro & Cia. La defensa de Quiroga también designó árbitro en el caso: Ramón Cifuentes, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Ahora las parte deben acordar quien será el integrante de común acuerdo que completará el tribunal arbitral.

Y mientras no se conforme el tribunal el demandante no presentará su demanda arbitral, la intención del grupo chino sería pedir la nulidad de la compraventa y la restitución de los más de US$ 900 millones pagados por Australis. Quiroga controlaba Australis Seafoods a través de varias sociedades: Inversiones ASF Limitada, que tenía el 83,67%, además de Inversiones Benjamín, Inversiones Ruiseñor Dos e Inversiones Arlequín Dos.

Isidoro Quiroga, ex controlador de Australis Seafoods

Según público DF, el grupo chino alega que se les ocultó información en el due diligence realizado para la adquisición de la salmonera. En particular, que diversos procesos sancionatorios iniciados contra el grupo salmonero por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) se refieren a cosechas de salmones realizadas entre 2016 y 2019, antes de la adquisición.

El primer acuerdo entre Joyvio y Quiroga es de noviembre de 2018 y tres meses después concluyó el due diligence: el 28 de febrero de 2019, Australis informaba que “los accionistas han informado a la compañía que habiendo Joyvio completado satisfactoriamente su proceso de due diligence, con esta misma fecha suscribieron con Joyvio y su filial BJ Joyvio Zenchend Technology Co., Ltd. un contrato de compraventa de acciones”. Poco después el grupo chino lanzó la OPA y adquirió el control de la compañía. El banco de inversión que trabajó con Quiroga en la operación fue Larrain Vial, a quien el chileno entregó el mandato de venta de sus acciones en la OPA, según los registros de la época.

Según documentos de 2022, el directorio actual de Australis Seafoods está presidido por Yin Tang e integrado por otros cuatro ejecutivos chinos: Yonggun Huang, Shaopeng Chen, Xuanli Wu y Qintong Zhou. El gerente general de la firma es desde junio del año pasado Andrés Lyon Labbé, quien reemplazó en ese cargo a Ricardo Misraji.

El prospecto de la OPA de 2019 describe que Joyvio es controlado por Legend Holdings Corporation, una sociedad constituida bajo las leyes de la República Popular de China, que transa sus valores en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Legend Holdings fue creado en 1984, tiene más de 100 mil empleados y entre otras compañías, controla el fabricante de computadores Lenovo.

En 2018, Australis consechó 58 mil toneladas, de las cuales 51 mil correspondieron a salmón atlántico. La firma tenía entonces un proyecto para levantar una planta en Puerto Natales para procesar 70 mil toneladas.

Ese mismo año, tres meses antes del acuerdo entre Joyvio y Quiroga, Agrosuper acordó la compra de Empresas Aqua Chile en una OPA por US$ 850 millones. Pero había una diferencia de volúmenes: Aqua Chile vendió en 2018, según la memoria de ese año, más de 94 mil toneladas. El reporte de ese año del mayor actor del mercado marcaba ya una diferencia en cuanto a exportaciones: mientras Aqua Chile exportó 74 mil toneladas de salmones y truchas, con un 11,6% del mercado local, Australis Mar sumó solo 40 mil, un 6,1%.