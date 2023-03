Carrera por presidencia de la Sofofa: Rosario Navarro suma ahora apoyo de gremios del sur

En mayo próximo termina el período de Richard von Appen al mando de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el principal gremio industrial del país. Frente a ese plazo ya hay una candidatura lanzada para su reemplazo: la de Rosario Navarro, 47 años, vicepresidenta de Sonda -liderada por su padre, Andrés Navarro- y consejera del gremio de los industriales desde 2017.

Navarro se presenta en una lista conjunta con Gonzalo Said, miembro del clan Said Handal, accionistas de varias empresas, y con Óscar Hasbún, gerente general de CSAV y uno de los cinco consejeros del grupo Luksic en la Sofofa, quienes ocuparían las vicepresidencias del organismo. El respaldo de dos grupos económicos relevantes, a quienes también se suma el apoyo del grupo Matte -Navarro formó parte del comité ejecutivo de Bernardo Larraín Matte cuando fue timonel del gremio-, refuerzan su postulación y le entregan una ventaja importante frente a cualquier competidor que hasta ahora no se ha formalizado, si bien no se descarta del todo que pudiera surgir.

En esa senda, durante la semana se conoció el respaldo de los gremios del norte a la candidatura de Navarro y ahora son los principales gremios del sur los que también formalizan su adhesión a esta lista.

Así, la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, a través de una carta pública valoraron y respaldaron la candidatura que lidera Rosario Navarro junto a Hasbún y Said para encabezar la Sofofa. “Como CPC Biobío tenemos la firme convicción que el diálogo y la co-construcción propuesta por este equipo permitirá acuerdos que sean beneficiosos y generen valor para el Biobío y el resto de las regiones de nuestro país”, señalaron. Indicaron que “son diversos los ejes de trabajo que queremos impulsar (...) junto con Sofofa, tales como la seguridad, la recuperación del Estado de Derecho, la promoción de la inversión y la descentralización a través de los gobiernos regionales”.

Por su parte, la Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín (Asimca) y la Multigremial de La Araucanía expresaron su apoyo y resaltaron que “la experiencia, la complementariedad y el compromiso de este equipo con el desarrollo productivo del país son fundamentales para encabezar la principal organización empresarial de Chile”.

En su comunicado también destacaron que “hemos palpado su profundo compromiso con las necesidades de las empresas locales y creemos que su elección fomentará el trabajo colaborativo en el sector empresarial, profundizará el compromiso de la Sofofa con el diseño e implementación de sanas políticas públicas y significará un mayor diálogo, cercanía y conexión con los gremios regionales y sectoriales, fortaleciendo así el importante aporte del mundo empresarial al país”.

02 Diciembre 2022 Fachada de la Sofofa Foto: Andres Perez

Entre sus demandas plantearon que “pese a la enorme riqueza natural y cultural de la región de La Araucanía, tenemos desafíos muy complejos, muchos de los cuales lejos de resolverse han ido agudizándose”. Entre ellos mencionaron que “la inseguridad que actualmente vive la región, con zonas completas diezmadas por el flagelo del terrorismo y la ausencia del Estado, ha tenido impactos significativos en los niveles de inversión y en las oportunidades de desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes”.

Por último, un tercer gremio que dio su apoyo a la mencionada lista fue la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Chillán Ñuble, quienes afirmaron que luego de reunirse con el equipo que lidera la candidata y después de escuchar sus planteamientos y los ejes de trabajo que quieren implementar en la principal asociación empresarial del país, “hemos decidido apoyar públicamente a Rosario Navarro para presidir la Sofofa y a quienes conformarán su mesa directiva”.

En su mensaje, sostuvieron que “en la región del Ñuble enfrentamos múltiples retos”, y enumeraron algunos como “el promover una mayor conectividad digital para las empresas pequeñas y medianas; potenciar la inversión pública y privada enfocada en el sector turismo; mejorar la conectividad intrarregional y con el resto del país; y garantizar un suministro eléctrico para todo el sector productivo”.

Desde la candidatura de Navarro señalaron que su propuesta busca tener “una mayor profundidad y afinidad con los problemas y desafíos del mundo de las regiones”. Añadieron que un paso esencial en esa línea “es la creación de macrozonas de articulación gremial. Sin renunciar a las particularidades y focos de cada asociación, los gremios regionales han comenzado a trabajar agendas conjuntas con temáticas que son transversales a cada zona del país”. En ese contexto, más allá del pronunciamiento en favor de su lista por parte de los gremios del sur, destacaron la “aproximación conjunta y colaborativa” para impulsar los temas que puedan fortalecer el aporte del sector empresarial al país.