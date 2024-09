Ex director regional del FMI afirma que el organismo “no va a ser más blando” tras salida de Rodrigo Valdés de negociaciones con Argentina

Rodrigo Valdés salió de las negociaciones que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Javier Milei en Argentina. La noticia se conoció este jueves y sigue generando reacciones. En conversaciones con Radio con Vos, el exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo (mismo cargo que hoy tiene Valdés), Claudio Loser, indicó que esto no suele pasar, y que el organismo no va a ser más blando tras este cambio.

“Eso no suele pasar. Voy a hablar en primera persona. Me desplazaron de las negociaciones con Argentina en 2002. Era por otras razones, porque el jefe del Fondo consideraba que yo era demasiado amigo de la Argentina, cosa que los argentinos no. Es usual que la gente cambie. Es muy inusual que se haga este tipo de anuncios, pero creo que es mucho menos importante de lo que Milei cree. El Fondo es muy poco personalista”, dijo Loser.

Y agregó que “voy a hacer mi interpretación libre. Milei es personalista. El es él, entonces todo eso es importante. Es una organización vertical, pero el trabajo se hace en equipo. El hecho de que Valdés, a quien conozco y respeto mucho, diga yo me hago a un lado, no quiere decir que para Argentina va a ser diferente. El Fondo no va a ser más blando, ni va a pedir cosas diferentes. Lo único es que va a haber un poco menos de tensión inicialmente”.

Insistió en que no cree que haya un cambio por parte del organismo en las negociaciones que lleva adelante con Argentina.

“No le va a decir yo te doy solamente cuando cambies estas cosas. Lo que yo creo es que el FMI le va a decir ten un plan, dime cómo vas a ir haciendo y entonces vamos a hablar. No es un tema que depende del presunto izquierdismo de Valdés o de alguna de su gente”, agregó.

Este jueves el FMI informó de la salida del exministro de Hacienda Rodrigo Valdés de las negociaciones que llevaba adelante con la nación trasandina. Esto, tras una serie de ataques del presidente Javier Milei contra del director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Fuentes que conocen la interna de esta decisión, afirman fue el propio Valdés quien prefirió dar un paso al costado en cuanto a estas tratativas. Ello, debido a la permanente tensión que existía con el gobierno de Milei.