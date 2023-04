Ex gerente de Finanzas de Australis se suma a Isidoro Quiroga y presenta querella por “injurias graves” contra el gerente general de la salmonera y el presidente de Joyvio

El ex gerente de Finanzas de Australis Seafood (ASF), Santiago Garretón, interpuso el jueves 4 de abril una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de “injurias graves” por escrito y con publicidad contra el actual gerente general de la empresa salmonera, Andrés Lyon y el presidente de Joyvio, Shaopeng Chen.

Se trata de la segunda querella que suman ambos en el marco de la disputa entre Isidoro Quiroga, quien vendió la multinacional al conglomerado Legend Holding -dueños de Lenovo- en US$ 921 millones, transacción en la cual hoy los chinos acusan al empresario chileno de ocultar información . La primera acción penal la presentó Quiroga el 3 de abril en contra de la plana ejecutiva de ASF y Joyvio, igualmente por el delito de injurias.

En el escrito, el ex ejecutivo de ASF solicitó condenar a Lyon y Chen a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, como autores del delito consumado de injurias graves difundidas a través de un medio de comunicación social. También solicitó que se condene a cada uno de ellos a una multa de 100 UTM ($ 6.238.800).

El ejecutivo, despedido el 13 de septiembre de 2022, por supuestamente otorgar acceso a los sistemas de cuentas de correo a exempleados de la compañía, sostuvo que el primer hecho constitutivo del delito de injurias graves ocurrió el 26 de marzo cuando El Mercurio publicó un reportaje titulado “El conflicto entre grupo chino dueño de Australis e Isidoro Quiroga: querellas contra el empresario, pedidos de extradición, más de 100 correos de evidencia y US$ 1.221 millones de compensación”.

Según Garretón “el querellado Andrés Lyon dio una entrevista que se extendió por dos planas imputando una serie de conductas no sólo reñidas con la ética, sino que derechamente delictivas a mi persona. Así y, bajo el contexto que en los próximos días la salmonera y el grupo chino presentarán sendas querellas acusando al empresario, al directorio y a la administración de la época, de ocultar información relacionada con niveles de sobreproducción, que le valieron cinco procesos sancionatorios del regulador”. El actual gerente general de Australis acusó además que había detectado irregularidades en la forma de llevar adelante la producción y que la firma era “víctima de las malas prácticas implementadas y ocultadas por la anterior administración”.

Otras de las publicaciones que cuestionó Garretón ocurrió el 31 de marzo de 2023, cuando Diario Financiero publicó que Jiawo difundió una serie de imputaciones al sostener que la autodenuncia presentada ante la Superintendencia del Medio Ambiente “muestra la disposición absoluta de la compañía para respetar la normativa medioambiental de Chile y erradicar de raíz la política de sobreproducción que fue ideada, precisamente, por los ex controladores de la empresa”.

“Ni siquiera tuvo la valentía”

El gerente de Finanzas de Australis Santiago Garretón, agregó que “todas estas falsas imputaciones de parte de los querellados han sido efectuadas con el claro propósito de enlodar mi prestigio y lesionar mi derecho al honor objetivo, pues se ha instalado en la opinión pública que soy una persona que he ideado, participado y ejecutado un plan de sobreproducción, la que me encargué de ocultar ante la nueva administración en el proceso de due diligence y, que con posterioridad he tenido la desfachatez de perpetuar este engaño a fin de evitar se descubrieran estas graves prácticas”.

“El querellado Lyon Labbé ni siquiera tuvo la valentía de aludirme de manera expresa y directa, sino que lo hizo de modo encubierto, aduciendo a la antigua administración y al hecho de haberse despedido al gerente de finanzas, cargo que por cierto ostentaba en septiembre de 2022, como se explicó precedentemente”

A su juicio, “las expresiones formuladas por los querellados exceden largamente lo que podría considerarse un deber informativo. Constituye derechamente una serie de imputaciones carentes de sustento que buscan mi descrédito y desprestigio, con el único propósito de culpar a la administración anterior, ante la SMA, de sus propias decisiones de sobreproducción. No puede entenderse de otra manera que en enero de este año a la autoridad china nada se le diga en razón de lo que, poco tiempo después, el querellado Lyon expresa largamente”.