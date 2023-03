“Voy a defender mi buen nombre”: La respuesta de Isidoro Quiroga a Joyvio por salmonera Australis

“Lamento que Joyvio y sus asesores en Chile hayan elegido el camino de la calumnia y la difamación para tratar de resolver sus problemas financieros y de manejo del negocio”. De esta manera comienza una declaración enviada a los medios por el empresario Isidoro Quiroga. Esto, luego de que la semana pasada se dio a conocer que la empresa china (Joyvio) pretende anular la compra de la salmonera chilena Australis Seafoods S.A., operación que realizó hace cuatro años atrás, desembolsando US$921 millones, cuya propiedad estaba en un 95% en manos de Quiroga.

Según el grupo asiático, los vendedores escondieron información en el due diligence (debida diligencia) realizado para la compra de la compañía, “ocultando la sobreproducción, política que también se usó para engañar a las autoridades”, declaró Australis. Ergo, solicitó la devolución del dinero.

Mientras ambas partes ya preparan su estrategia legal -estudios jurídicos mediante-de forma paralela, Quiroga decidió enviar una declaración con sus argumentos, motivado además por una entrevista al CEO de Australis, Andrés Lyon, que publicó El Mercurio, donde este, indica entre otras cosas, que “el tamaño de esta estafa nos obliga a pedir la extradición de (Isidoro) Quiroga e interponer varias querellas”

Según el documento escrito por Isidoro Quiroga, “Joyvio se sobre endeudó escandalosamente para comprar Australis, sobre la base de unas expectativas de retorno que para cualquier compañía eran imposibles de cumplir. Y después fallaron cuando había que adaptarse a las nuevas condiciones regulatorias”, comentó. Incluso, agregó que la presión de la deuda era tan grande que el presidente de Joyvio, Shaopeng Chen, decidió no escuchar las advertencias de los ejecutivos chilenos y ordenó a la empresa continuar produciendo como si todo siguiera igual. “Esto les está pasando la cuenta. La bolsa de Shenzhen los tiene en la mira y les está pidiendo explicaciones (…) culpan a la pandemia, a cambios de criterio de la autoridad fiscalizadora, a la situación económica mundial, etc. El discurso de que habrían sido víctimas de una estafa, de lo cual se habrían dado cuenta recién cuatros años después de la compra, lo tienen solamente para el público chileno”, concluyó el empresario chileno.

Sobre la situación regulatoria anterior y posterior a la venta, la declaración de Qurioga indicó que, “es un hecho que a partir de los años 2020 y 2021 se produjo un cambio de criterio en la fiscalización. Así lo reconoce la misma Joyvio en sus reportes oficiales en China. Existía un problema en cuanto a que las nuevas tecnologías en cierta forma habían vuelto obsoletos los proyectos técnicos antiguos. Por ejemplo, el mismo señor Andrés Lyon, que ahora levanta el dedo acusador, es responsable de varios casos de sobreproducción cuando era gerente general en otra compañía. La situación de Australis no era muy distinta de la que han tenido que enfrentar otras empresas después del cambio de criterio. Solo que Australis, obligada por los controladores chinos, no se adaptó a tiempo”, sentencia.

Incluso, le dispara más dardos al CEO de Australis: “Lo siento especialmente porque en la entrevista, el señor Lyon, de una manera mañosa y estudiada, involucra nominativamente a mi familia y mis colaboradores en estas imputaciones falsas, y enloda la memoria del anterior gerente general de Australis, un líder de gran categoría humana y técnica que falleció en enero de este año. La administración china no vaciló en desvincularlo cuando se agravó su enfermedad, y lo hizo sin pagarle lo que le debían en el momento en que más lo necesitaba. Esto calza con que ahora, cuando no puede defenderse, le hagan imputaciones tan graves. No lo vamos a permitir”. Quiroga se refiere a Ricardo Misraji Vaizer que falleció el 31 de enero de 2023.

Si bien la firma liderada por Quiroga, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A, ya había respondido a las acusaciones de la compañía china, indicando que sus argumentos eran “imputaciones falsas, totalmente inverosímiles y oportunistas”, el empresario quiso ir más lejos aún con la carta como una forma de dar su punto de vista personal. De hecho, la declaración concluye: “En lo personal estoy muy tranquilo, porque actué siempre de buena fe. Voy a defender mi buen nombre, el de mi familia y el de mis colaboradores hasta las últimas consecuencias, ejerciendo las acciones civiles y penales que corresponda contra las personas que han participado en esta campaña infame”.

Para una batalla que será millonaria y prolongada, Joyvio fichó ya a un selecto grupo de abogados organizados por Alberto Eguiguren, director de empresas y ex socio de Carey & Cia. En el caso ya trabajan connotados litigantes: Sebastián Oddo está en la parte civil y Gabriel Zaliasnik y Jorge Bofill en la posible arista penal del caso.