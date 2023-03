Derecha sube tono y senadores envían carta al Presidente por agenda de seguridad: “Tiene un mandato constitucional y su deber es ejercerlo”

“Gabriel Boric, el Presidente de Chile, tiene las manos manchadas con sangre. Cuando fue diputado votó en contra todos los proyectos que protegen a Carabineros, y ahora que gobierna, llevamos un año rogando que ponga las urgencias legislativas para endurecer la mano a los que agreden a nuestra policía”.

Ese era el tono de la senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica, y el de varios parlamentarios del sector en la mañana del domingo, luego de que la noticia del asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares (43) se tomara la agenda pública.

Durante el transcurso de la jornada, las críticas hacia el gobierno comenzaron a mostrarse desde todos los frentes de la oposición. El diputado y jefe de bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, Guillermo Ramírez, indicó -en Estado Nacional- que gran parte de los que hoy conforman el oficialismo se encargaron de “minar la confianza en Carabineros” durante el periodo del estallido social.

“Había parlamentarios de Apruebo Dignidad que tenían la calcomanía del ‘perro matapacos’ en sus computadores. Abrían el computador en la comisión y estaba la calcomanía del ‘perro matapacos’”, dijo en el panel del programa, que contó con la participación del senador oficialista Daniel Núñez (PC), la senadora Ximena Rincón (Demócratas) y la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) compartió en sus redes sociales una imagen en la que se ilustraba una tabla con proyectos referidos a la defensa de Carabineros y seguridad, junto a cómo votaron en esas oportunidades los exparlamentarios que hoy forman parte del Ejecutivo, como los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Camila Vallejo (Segegob) y Maya Fernández (Defensa), entre otros.

Mientras, diputados del Partido Republicano criticaron la gestión de Boric. El jefe de bancada de la colectividad, Benjamín Moreno, mencionó que “el Presidente tiene que dejar de indultar delincuentes y apoyar expresamente a los carabineros para que puedan usar sus armas de servicio para defenderse”. Eso sí -hasta el cierre de esta edición- aún no definían una estrategia a seguir como partido.

Sin embargo, un tono menos confrontacional se mostró por parte de la mayoría de la Cámara Alta, marcado por la propuesta que prepararon 24 (de los 25) senadores de la derecha, que firmaron una carta dirigida al Jefe de Estado, en la cual, junto con recordarle las críticas de su sector hacia Carabineros durante y después del estallido social, apelaron a que el Mandatario “tiene un mandato constitucional y su deber es ejercerlo”.

También solicitaron la urgencia legislativa a proyectos en materia de seguridad, en donde reiteraron la disposición del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de realizar un “fast track” en temas relativos a la discusión.

Asimismo, en la misiva los parlamentarios aseguraron que “la centroderecha pone a disposición sus votos para avanzar”.

La movida de la oposición se enmarca luego de que el sector desistiera -a fines del año pasado- de continuar presente en la mesa de seguridad impulsada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de que el gobierno anunciara el indulto presidencial a 12 condenados por penas referidas al estallido social, sumado al exfrentista Jorge Mateluna.

En la derecha reconocen que parte de la ofensiva que han levantado tiene que ver con un factor electoral: en mayo próximo son las elecciones de los consejeros constitucionales, donde estiman el tema de la seguridad será una materia que le pasará la cuenta al Ejecutivo y que, por ende, repercutirá en su desempeño electoral.

División por las ofensivas

“Las señales que usted ha dado, Presidente de la República, son absolutamente equívocas. Son de complicidad con los delincuentes. Es por eso que voy a proponer a la oposición acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá (...)”.

Así se refería a la situación la diputada Camila Flores (RN), junto con agregar que existen “faltas graves que han vulnerado nuestra Constitución y las leyes”, acusando a la secretaria de Estado de dejar en total “desprotección y vulnerabilidad” a Carabineros.

Pese a que la idea había generado adeptos entre diputados de la UDI, la solicitud de Flores fue descartada inmediatamente por el presidente de la colectividad, Javier Macaya, quien ayer durante la mañana -en Mesa Central- dijo que “no creo que contribuyan las acusaciones constitucionales. Son parte de las cuestiones más políticas”.

Además, según cuentan personeros del gremialismo, la acusación es vista, en este momento, como una mala estrategia, dado que podría unificar fácilmente al oficialismo, junto con desviar el foco. Por último, apelan a que la decisión de un libelo debe ser avalado transversalmente por la coalición de Chile Vamos y no por el “arrebato de algunos”.

Defensa oficialista

Mientras recibían las críticas de la oposición, el oficialismo no mostró ambigüedades sobre lo que significaba la situación y salió a condenar los hechos.

A las palabras del Presidente Gabriel Boric, quien abordó el tema en Twitter y posteriormente en un punto de prensa, se sumaron rápidamente los dirigentes del sector, quienes defendieron la gestión del Mandatario.

El presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, que en redes sociales expresó que se “movilizarán todas las herramientas para que delincuentes y asesinos paguen ante la justicia”.

Desde Socialismo Democrático, Vodanovic reconoció que “muchas veces ellos (Carabineros) se sienten cohibidos de usar su arma de servicio”, señalando que desde su partido apelan a fortalecer la legítima defensa de la institución.

Mientras que su par del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo que “es imperativo acelerar la discusión sobre los proyectos de seguridad, esta es una urgencia país donde no caben ni réditos pequeños ni darse gustos desde trincheras”. La líder del PPD, más temprano, en Mesa Central sostuvo que “no hay desidia, no hay falta de trabajo (...). Yo he visto un Ejecutivo comprometido con la seguridad”.

En el oficialismo, además, recalcaron las urgencias que puso hace unos días la Segpres en materia de seguridad y la voluntad de La Moneda en avanzar a un acuerdo en la materia.