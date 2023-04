Shaopeng Chen, el enemigo número uno de Isidoro Quiroga

“Mi madre estaba muy triste. Me preguntó por qué no hice un buen trabajo y fui degradado. Mi padre tampoco lo entendía. Los dos trabajaron muy duro toda su vida para salir del campo y no comprendían por qué, ahora, yo volvía allí”. Así fue como en 2014, Shaopeng Chen, el CEO de Joyvio Group, relató a la televisión china su ingreso a la nueva división de alimentos del grupo chino Legends Holding, conglomerado que hace 4 años compró la salmonera Australis en Chile y que ahora quiere devolverla, en medio de una millonaria y mediática disputa que ya está en tribunales y amenaza con seguir escalando.

Nacido en 1969 en la ciudad de Baiyin, en la provincia de Gansu, al noreste de China, el ejecutivo es apuntado por el mismo Isidoro Quiroga, ex controlador de Australis, como uno de los artífices de lo que definió como una “maquinación” y “campaña de desprestigio y difamación” en su contra y de sus empresas, debido a que en su rol de CEO de Joyvio y director de Australis, Chen Shaopeng lidera una ofensiva a todo nivel para retrotraer la millonaria compra de la salmonera. Según ellos, Quiroga les habría ocultado información sobre los problemas de sobreproducción de la firma. Piden que les devuelvan los US$ 920 millones que pagaron a mediados de 2019 y otros US$ 300 millones por daños y perjuicios.

En Chile, el caso está en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) y de lado y lado algunos de los abogados más conocidos de la plaza se preparan para una batalla judicial que se prevé larga, intensa y con varios frentes . El lunes, Quiroga interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de Shaopeng Chen, el gerente general de Australis, Andrés Lyon y otros 12 directores y ejecutivos chinos. Allí, pide condenar a Chen Shaopeng y a los miembros del Consejo de Administración de Joyvio a “la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 20 unidades tributarias mensuales, más las accesorias del artículo 30 del Código Penal” como presuntos autores injurias graves. Joyvio y Australis preparan con sus abogados otras dos querellas, por administración desleal y por estafa en la venta de Australis.

La leyenda de los computadores

Cuando la televisión china premió a Shaopeng Chen, el ingeniero en informática de la Universidad Industrial y Comercial de Beijing, venía precedido por una fama de leyenda: durante los 8 años que estuvo a cargo de las ventas de computadores Lenovo en el sur de China, logró más que quintuplicarlas, pese al predominio de las marcas extranjeras.

A ello se sumaba su actuación como responsable del sistema informático de los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y del plan de marketing ad hoc que permitió a Lenovo aprovechar la enorme cobertura que tuvieron esas olimpiadas en todo el mundo.

En 2009, la revista “Harvard Business Review” escribió un artículo sobre el modelo de ventas dual de Lenovo, que instauró Shaopeng Chen para enfrentar a la estadounidense Dell, que ofrecía computadores directo de fábrica, sin pasar por un distribuidor o un retailer. Lenovo decidió usar ambos canales, asumiendo que para cada uno había distintos públicos.

Por eso, cuando a principios de 2011 Legend Holdings decidió entrar al negocio de la alimentación, le encargó a este hombre nacido en el campo modernizar la actividad e incorporar tecnología para mejorar la producción.

Lo primero que hizo fue volver a su tierra natal, donde sus padres no comprendieron su cambio de trabajo. En China existe un fuerte prejuicio hacia el sector rural, que es considerado sinónimo de pobreza y atraso. “Para mí, el mayor dolor es la falta de talento agrícola en China y es extremadamente difícil cambiar las ideas de la gente”, comentó en una entrevista al Beijing Times en 2021.

Destino Chile

El 8 de mayo de 2013, Joyvio lanzó su primer producto agrícola: Joyvio Blueberry, arándanos de Qindao empaquetados a la usanza occidental, con información nutricional y hasta sugerencias de consumo.

Ese mismo año comenzaron sus viajes a Chile. Con la ayuda de la embajada china en Santiago, comenzó a armar la red de contactos que rápidamente le permitió convertirse en un personaje en el mundo exportador. Un empresario dijo a Pulso que en esa primera misión, Chen conoció la industria. Todavía recuerda su manejo de los datos: mientras en Qindao cada hectárea de tierra producía una tonelada de arándanos en promedio, en Chile se sacaban 13 y aunque la tierra aquí valía el doble, a diferencia de su país, acá se podía comprar y poseer. Unos meses después, Joyvio hizo su primera operación en el extranjero al asociarse a la exportadora Subsole, de la familia Allamand. Después formó una sociedad estratégica con otra frutícola australiana.

En total, para armar su negocio agrícola en el mundo, Shaopeng Chen gastó unos US$ 150 millones. Pero su mayor operación fue Australis, en cuyas tratativas estuvo acompañado por Jianhia Chen, conocido en Occidente como Gerome Chen, quien se radicó en Chile durante todo el proceso de due diligence.

Tras la operación comenzaron en China los cuestionamientos. Uno de los comentarios más usuales en los foros de inversionistas era que, por la magnitud de la operación, parecía que Chen Shaopeng mandó a “una serpiente a tragarse un elefante”. Las dudas sobre el costo de Australis han acompañado a los chinos desde el principio. En casi todas las reuniones con los inversionistas, las primeras preguntas son sobre el costo del negocio y la forma en que se pagará la deuda asumida.

Shaopeng Chen ha sido director de Australis desde el inicio de la compra. Asumió como director el 1 de julio de 2019, cuando la empresa pasó a ser presidida por Jie Tang. En la mesa, los nuevos dueños nominaron a cinco ejecutivos chinos y se mantuvieron Isidoro Quiroga -hasta fines de 2020- y Rafael Fernández. En la memoria de 2019, Jie Tang destacaba la cosecha histórica de 71.976 toneladas de ese año. “La producción de este año tuvo un aumento de más de un 20% respecto del año anterior, manteniendo buenos resultados productivos y sanitarios”, escribió.

En la empresa afirman que tras la compra vino el estallido social y luego la pandemia, lo que impidió que los chinos vinieran a Chile y debieran manejar la empresa a distancia, por videoconferencias y correos electrónicos, algunos de los cuales han sido empleados por la defensa de Isidoro Quiroga para argumentar que los nuevos dueños sabían que Australis producía más de lo autorizado. El caso ha sido expuesto por Chen en reuniones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Los gestores chinos, eso sí, cambiaron en estos casi cuatro años. Además de renovar a su ex gerente, el fallecido Ricardo Misraji, cambiaron a cuatro directores de los cinco directores chinos de Australis. El nuevo presidente es Yin Tang. Y se mantuvo solo uno de los directores originales: Shaopeng Chen.