Jorge Carey da otro paso en la compra de CNN y crea empresa para tercerizar servicios audiovisuales

A comienzos de abril, el abogado Jorge Carey Carvallo hizo noticia. Se transformó en el nuevo dueño de CNN Chile. Había constituido semanas antes la sociedad Carey Media Holdings S.A. en solitario, justamente para adquirir la señal de televisión a Warner Bros. Discovery, conglomerado que le otorgó la licencia para operar la marca en el país.

El 20 de abril, Carey Media Holdings sumó una nueva sociedad. Ese día se asoció con Inversiones Infinovación para crear Atera Media Group (AM). Según el objeto de la compañía, esta tiene por fin “la realización y comercialización de cualquier clase de producciones audiovisuales, incluyendo montajes teatrales, largometrajes, cortometrajes, comerciales o programas televisivos, y la distribución, agenciamiento, exhibición, representación y comercialización de comerciales publicitarios, largometrajes, cortometrajes, avisos publicitarios y cualquier otra clase de material audiovisual”.

Detrás de Inversiones Infinovación -constituida en marzo de 2023- está Alexis Collao Maturano, una persona con amplia experiencia en la industria, ex director de Tecnología y Operaciones de Turner Chile, que luego mutó a WarnerMedia, y finalmente a Warner Bros. Discovery. Fue así director de Tecnología Broadcast de WarnerMedia en Latinoamérica. Todo ello en instancias en que Jorge Carey era presidente ejecutivo de Turner Chile y de Chilevisión. Fue, de hecho, Carey quien lo invitó a sumarse a este emprendimiento.

Desde abril, Collao es el gerente general y socio de Atera. El otro socio es Carey.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que esta compañía nace como una manera de prestar servicios a la industria de los medios. Y el primer cliente será CNN Chile. “AM nace con un contrato y es el que CNN le da para que se encargue de ingeniería, operaciones, y todo el mundo de la producción digital”, revela una persona al tanto del negocio. “Esto permite hacer más eficiente a CNN”.

En el sector explican que actualmente hay mucha gente de Warner Media trabajando para CNN, contratos que deben terminarse una vez que Jorge Carey asuma la titularidad de la estación en junio. Todas esas personas serán contratadas por Atera Media. “No se va a tener que precarizar trabajo, ni echar gente. AM parte con el personal de Warner Media”, subrayan cercanos.

Y la idea es que AM busque más clientes y, a medida que vaya creciendo, abaratarle el servicio a CNN.

Además, Carey no solamente armó el equipo con un socio ex WarnerMedia, si no que también sumó como CFO de Atera Media a Rosa Meléndez, ex controller de WarnerMedia y senior manager de Deloitte Chile; y a María Cecilia Indo, a cargo de Personas.

En su página web, Atera Media se define como una “empresa especializada en la gestión de servicios audiovisuales para cadenas de televisión y productoras de contenidos, con vasta experiencia en coberturas informativas, producción y realización de programas de entretenimiento, postproducción multimedial, rebranding y propuestas de línea gráfica, virtualización de estudios y asesoramiento en procesos de televisión”.

Proveen desde herramientas y equipamiento para la creación de contenido, apoyan los procesos de producción, la toma de decisiones a los departamentos de ventas, finanzas, y gestión administrativa, junto con elaborar diseño, implementación, configuración y soporte para sistemas de producción y distribución de contenidos.