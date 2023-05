José Gabriel Palma afirma que el gobierno abandonó su programa y criticó a la izquierda por no tomar el tema de seguridad como iniciativa

El doctor en economía de Cambridge, académico y doctor en ciencias políticas, José Gabriel Palma, fue muy crítico con el gobierno de Gabriel Boric y sostuvo que este abandonó su programa de gobierno. Además, criticó a la izquierda por no tomar la agenda de seguridad como iniciativa propia.

“Una de las diferencias de este gobierno, a diferencia de otros gobiernos de izquierda que ha habido en Chile, es que este grupo de clase media, universitarios, la gente en Ñuñoa, (es que los anteriores) en el pasado tenían una relación muy cercana con el mundo popular. Este grupo del Frente Amplio yo creo que en su vida (no) han pisado una población. Creo que todo su programa y las cosas que le interesan, la agenda de derechos personales, son cosas muy controversiales en el mundo popular. En el plebiscito de salida, mientras más pobre era el lugar de votación, más alto era el porcentaje de rechazo. Este gobierno ha fallado políticamente, y se ha quedado aislado, y se mostró claramente en la elección anterior. El gobierno no ha hecho nada sobre la pobreza, la desigualdad, derechos laborales, educación y salud pública. Los temas que le interesan a esa mayoría de los chilenos de ingresos medios-bajos y bajos. Son temas que han estado abandonados”, dijo el académico en Radio Infinita.

Y agregó que “este gobierno en lo que ha avanzado y lo ha hecho bien es el tema de las cuentas públicas, pero eso no es política económica. Toda la acción de Hacienda es una acción cerrada en las cuentas públicas. Equilibrios públicos en sí no es un programa de gobierno, no es algo que nos va a sacar del pantano en que estamos. No hay ningún programa de reactivación económica”.

En cuánto a las reformas, indicó que lo poco que tiene el gobierno, lo tranzó de forma rápida y barata.

“¿Dónde están las reformas refundacionales de este gobierno? Lo que propone en pensiones es un cambio mínimo. Lo que propone en reforma tributaria es algo absolutamente mínimo. ¿Dónde están los cambios refundacionales de este gobierno?, eso es lo que no entiendo. Este es un gobierno que no tiene programa, no tiene programa económico. Lo poco que tenía lo ha tranzado en forma muy barata y muy rápido. La reforma tributaria que va a salir va a ser una cosa que la podría haber sacado cualquier gobierno incluso de derecha. Se abandonó el impuesto al patrimonio, que era la única cosa un tanto novedosa”, sostuvo.

Sobre el tema previsional, específicamente, señaló que en “la reforma de pensiones todavía estamos esperando que va a hacer. Lo poco que se escucha es que no va a haber nada. Este es un gobierno que simplemente abandonó su programa. Si ellos no se toman en serio, quién los va a tomar en serio”.

Seguridad y elecciones

El doctor en Economía también se refirió a los resultados del domingo 7 de mayo, donde el partido Republicano arrasó en las elecciones del Consejo Constitucional. A su juicio esto se explica en parte por el tema de seguridad.

“Hay dos cosas que para mi son fundamentales para entender lo que sucedió. Uno es la obvia, que es el problema de la seguridad. Las encuestas dicen que la mitad de la gente que votó Republicanos, los votó porque prometían más mano dura contra la delincuencia. Nunca he entendido por qué los gobiernos de centro izquierda o izquierda nunca la toman como una agenda propia. Hay una cosa que es obvia en estos temas de seguridad. Los principales afectados son las personas de ingresos bajos. Nunca he entendido por qué los gobiernos de izquierda no toman el tema de seguridad como iniciativa. Por ejemplo este gobierno debió hace mucho tiempo haber mandado un nuevo paquete legislativo respecto a la cosa de la delincuencia”, dijo Palma.

Además, dijo que es importante que el gobierno adopte medidas en torno a la seguridad pública.

“El estallido tuvo su propia dinámica. Por supuesto que la primera línea y otra gente quemaron iglesias. Se generaban situaciones de violencia que alienaron a la gente de grupos medios muy fuerte. El tema de la seguridad es mucho más cercano. Lo que ha pasado desde entonces hasta ahora es la falta de acción de parte del gobierno respecto de los temas seguridad. Lo que este gobierno debió haber hecho es haber tomado la iniciativa. Haber tomado todo un paquete legislativo, que incrementara las penas respecto a los crímenes, que los tipificara mucho mejor. Tiene que haber una actitud mucho más fuerte, si no se le está entregando de regalo a los Republicanos y a la derecha un tema que no es solo de ellos”, indicó.

Y finalmente, enfatizó que “es un tema nacional que afecta a toda la población de Chile. Si uno pudiera medir a quienes afecta realmente, es a los pobres. Por qué la izquierda siempre tiene esa actitud tímida ambivalente respecto a esto. Es algo que realmente no entiendo. Este gobierno en ese sentido ha sido el peor de todos. A menos que tome una actitud fuerte, creo que vamos a seguir teniendo resultados como los que tuvimos”.