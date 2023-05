Estudio muestra que visión sobre impacto de implementación de las 40 horas divide a las emprendedoras

El primer estudio de Pulso Emprendedor elaborado por Mujeres Empresarias (ME) tuvo como tema central la ley de 40 horas laborales y cómo afecta su implementación a las emprendedoras. La norma que comenzó a regir a fines de abril, reduce la jornada laboral de manera gradual en un plazo máximo de cinco años. Según la encuesta realizada por esta organización, la opinión es dividida: la mayoría cree que será positivo para sus negocios (37,7%), similar resultado considera que será negativo (35,1%) y un 27, 2 % de las respuestas no sabe y tendrá claridad cuando se implemente

El estudio contempló una muestra de 6994 mujeres de los diversos programas que tiene esta entidad en los últimos diez años. Se trata de emprendedoras y empresarias entre 30 y 65 años con proyectos propios formalizados, algunos en etapa de escalamiento y levantamiento de capital privado con un promedio de uno a ocho empleados. “La relevancia de esta base datos con la que trabajamos tiene que ver con que son emprendedoras formalizadas, que conocen los desafíos de emprender en nuestro país. Además han tenido experiencias exitosas basadas en el desarrollo de las metodologías apropiadas”, explicó Nicole Forttes, gerente de Emprendimiento de Mujeres Empresarias.

La mayoría de las encuestadas, el 50%, declara que con la puesta en marcha de ley no cree tener que incurrir en gastos que tengan que ver con la gestión de la productividad relacionadas con la transformación digital, como por ejemplo, compras de softwares o herramientas de gestión para acelerar procesos, sino que con una buena organización interna. No obstante un 33,3% cree que si tendrá que invertir en tecnología, mientras que un 16,7% de las consultadas no tiene claridad en ello.

Por otra parte, con respecto a que si ya han implementado las 40 horas con sus colaboradores, un 72% de las consultadas señala que hasta el momento no aplican ningún beneficio relacionado dentro de sus empresas, un 10,5% ya lo implementa debido a que fue un tema planteado durante la pandemia y un 17,5% hace más de cuatro años cuentan con la reducción de la jornada.

Desde ME indican que los primeros efectos de la implementación de la Ley se verán en abril del 2024 y en el 2029 reconocerán el impacto de esta reducción, (tiempo en que efectivamente se trabajará ese tiempo). “La nueva ley, podría afectar el desempeño de las pequeñas empresas lideradas por mujeres, ya que las emprendedoras pudieran verse afectadas por la necesidad de ajustar sus horarios y la organización de sus tareas y la de sus equipos para cumplir con los requisitos de la ley, lo cual significaría la contratación de más personal o la reorganización de tareas para asegurarse de que se cumpla con la normativa sin afectar negativamente la productividad del negocio”, señalan.

Para Forttes, el aporte que hace este estudio al emprendimiento liderado por mujeres en Chile es “conocer de primera línea cómo afectan las diversas acciones y la toma de decisión del Gobierno a las emprendedoras, quienes son la base del desarrollo económico del país.”

La organización tiene 22 años de trayectoria acompañando a mujeres a formalizar sus emprendimientos y también un área formativa de líderes de empresas y directorios, desde donde aseguran que una de las principales causas de por qué emprenden las mujeres es para gestionar su tiempo y para generar más recursos para su hogar (GEM MUJER) y con la entrada en vigencia de esta ley permite que haya flexibilidad en los trabajos.