La postura económica de los convencionales de Chile Vamos: Banco Central autónomo y sistema mixto de pensiones

A medida que pasan las semanas y se acerca la fecha de instalación de la Convención Constituyente se van conociendo más en detalle la opinión de los 155 constituyentes en materia económica. Ya se han difundido la postura de los independientes; Frente Amplio y el Partido Comunista y del bloque de la exNueva Mayoría. Ahora es el turno de los representantes de Chile Vamos.

En total, lograron 37 cupos de los 155 electos. De ellos, 20 (el 54%) respondieron las preguntas de Pulso relacionadas con su visión sobre el modelo económico, el derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central y su postura frente al sistema de previsión social.

En líneas generales, la mayoría considera que el modelo económico se debe mantener, pero mejorando aspecto que no han funcionado bien y ampliando el rol solidario del Estado. No obstante, algunos plantean que la Constitución no entrega ni define cuál es el modelo económico, sino que marca la estructura marco que luego se van definiendo en las leyes o normativas.

Sobre el Banco Central, y a diferencia de lo planteado por los anteriores, la totalidad de los consultados considera que debe mantener su nivel de autonomía y su principal preocupación debe estar centrada en la estabilidad de precios.

En materia previsional, hay coincidencia en que se debe discutir un nuevo sistema de pensiones. En este punto, coinciden en que se debe avanzar a un sistema mixto, donde siga habiendo un sistema de capitalización individual y otro solidario para que las pensiones puedan ser dignas para las personas.

Todos, de alguna manera, afirman que el derecho de propiedad debe mantenerse, ya que eso les da estabilidad y certeza jurídica a los países.

Acá el detalle de los planteamientos de cada uno.