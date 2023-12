Soledad Stipanov: “No quiero tener que demandarlos, no más abogados. Además, que te va a salir más caro, lo sabes. Solucionemos y pasamos la página”.

Daniel Sauer: “Hola Sole, hoy por ser 11 de septiembre hicimos teletrabajo, hablemos. Besos”.

Soledad Stipanov: “No me sigas agarrando para el weveo, en serio. He sido súper dama contigo”.

Daniel Sauer: “¡¡Sole, te he agarrado cero para el weveo!! Estoy en cama hoy, pero el viernes si Dios quiere, ¡¡voy a la oficina y veamos una solución!! Nunca me he cerrado a eso”.

La conversación por WhatsApp forma parte de una serie de documentos que hace unos días la ex ejecutiva de Factop, Soledad Stipanov, presentó en el marco del juicio laboral en contra del factoring controlado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg.

En el diálogo, la exejecutiva insistió a Sauer que le pagara sus remuneraciones pendientes y ayer el 2° Juzgado Laboral de Letras de Santiago resolvió postergar la audiencia de preparación de juicio para el 29 de enero de 2024.

En el marco de este proceso, la ejecutiva se lanzó con todo en contra de la empresa que sigue estando en la palestra, luego que el 14 de noviembre Ciper Chile publicara el audio de una conversación entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el que discutían sobre el pago de coimas a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos.

En la demanda, la ex ejecutiva cuenta que comenzó a trabajar en Factop el 13 de marzo de 2023. Recibía un sueldo de $1.248.409 y afirma que nunca recibió su contrato y que sus remuneraciones se pagaban fuera de plazo. También cuenta que en abril de 2023 se enteró junto a sus compañeros de trabajo por la prensa que la CMF intervendría a la corredora STF Capital.

Los WhatsApp de abril de Daniel Sauer: “Me llega un chorro grande por la compra de Luksic a Patio”

“Esas semanas fueron muy difíciles para mí, debiendo yo estar dando explicaciones ante el no pago, generándome un daño en mi salud importante, ya que, a esas alturas, no dormía, no sabía que más hacer, un día sólo de estrés y angustia, llegue a vomitar, me sentía angustiada y con rabia, ya que había perdido la credibilidad ante mis clientes de años”, detalló Stipanov en su acción legal.

El 3 de abril, a las 11 horas con tres minutos, Soledad Stipanov le escribe a Daniel Sauer: “Hora Dani. Hablé con el cliente de la operación. Le dije que mañana le giramos. Son $112 millones. Y la otra factura de $7 millones también para mañana. Para que contemos con esos fondos mañana. Yo estoy con la abogada coordinando los contratos”.

Stipanov se refería en la conversación a la empresa que opera la cadena de gimnasios Energy, a los cuales ella mantuvo como clientes en Latam (ex Nuevo Capital), pero la respuesta de Sauer develó las complicaciones de liquidez que estaban enfrentando en ese momento en Factop.

“Creo que será más el miércoles o jueves. Di que por primera vez el fondo que compró quiere que pasen los 8 días y estamos apurando que sean 5 días. Y estamos en esa. Me llega un chorro grande por la compra de Luksic a Patio y me dicen que miércoles cae el dinero. Ponle tú que jueves me transfieran. También, dilata algo los contratos. Piensa en lunes y los sorprendemos si sale antes para no quedar mal”, detalló.

Soledad Stipanov: No, nica (sic). Me comprometí el miércoles pasado con transferirle hoy lunes.

Daniel Sauer: “Sole hay que jugar con lo que hay tú sabes. Pero tranquila. Veamos cuando me cae el chorro. Pero no apures. Ese es el mensaje”

Operación

Las gestiones de los family office de Paola y Gabriela Luksic por tomar un rol más relevante en Patio comenzaron mucho antes. Este martes Pulso detalló que el sábado 23 de diciembre, Eduardo Elberg y las hermanas Paola y Gabriela Luksic acordaron que comprarán cerca del 35% que a través de varias sociedades controlaba la familia Jalaff y otros accionistas fundadores de Patio. Con ello llegarán a cerca del 87%. Entre los vendedores está Santa Teresita, una sociedad controlada por la familia Jalaff y en la que Daniel Sauer participa como minoritario, a través de Inversiones DAS Limitada e, indirectamente, a través de otra sociedad, Inversiones 360, ambas accionistas de Santa Teresita, dicen quienes conocen la estructura de propiedad. Por ello, Sauer recibirá una parte de la venta, cuando se cierre, a fines de enero.

Pero Santa Teresita ya había recibido dinero por una compraventa de acciones, realizada en una fecha que calza con el mensaje por WhatsApp de Sauer de comienzos de abril.

Los WhatsApp de abril de Daniel Sauer: “Me llega un chorro grande por la compra de Luksic a Patio”

El 31 de marzo, Grupo Patio realizó un aumento de capital en el que el family office de Paola Luksic y Óscar Lería, Inversiones Wild Sur, aumentó su participación del 11% al 16,66%, mientras que su hermana Gabriela, a través de Petra SpA., se convirtió en accionista al adquirir el 5,22% de las acciones. Entre ambas alcanzan cerca de un 22% de la participación y tendrán dos puestos en el directorio. “Este cambio en la propiedad se logró, además del aumento de capital, mediante la adquisición de un paquete accionario a secundarios. Todo por un monto total de US$ 78 millones, el que será entregado por fases dentro de un plazo de dos años”, anunció la compañía a través de un comunicado.

Los vendedores en la operación acordada hace pocos días son sociedades que poseen cerca del 35% y en las que la familia Jalaff es el accionista principal. El acuerdo está sujeto a que los accionistas de esas sociedades den su aprobación para la venta, una autorización que debería realizarse vía juntas extraordinarias de accionistas que se harán en los próximos días. Las partes pretenden sellar la compraventa de las acciones a fines de enero. Las sociedades vendedoras serán Santa Teresita, el accionista principal de Grupo Patio, además de el Fondo de Inversión Privado 180 y la empresa Inversiones Patio SpA: las tres sociedades formaban parte del acuerdo de actuación conjunta que integraban además las Luksic y Elberg y que fue disuelto el 25 de octubre, como parte de la reorganización societaria que entonces estaba en diseño.

La venta de Patio está entre las pretensiones de Sauer desde hace meses. En el audio del 22 de junio grabado por Leonarda Villalobos, Sauer apostaba a la venta de su posición indirecta en Patio como una manera de resolver sus problemas de liquidez. “Yo con la venta de Patio quedo arriba”, decía Sauer a Hermosilla. En total, Sauer estimaba entonces que podría conseguir unos $ 7 mil millones con la venta de la participación en el grupo inmobiliario. Pero eran otros precios: el valor al que se pactó el aumento de capital en noviembre -y que fijó el precio de la compraventa que se materializará en enero- es un 44% más bajo que la operación de marzo, en la que Santa Teresita vendió parte de sus acciones.

“Sole apenas tenga las lucas te aviso”

Al 18 de abril, las complicaciones de liquidez para el factoring continuaron y así lo reflejó el diálogo de WhatsApp entre Sauer y la ex ejecutiva.

Soledad Stipanov: Dani🙏Q le digo al cliente (Energy). Me está preguntando por la transferencia. Tiene que pagar $27 palos de esas facturas que nos hizo😩.

Daniel Sauer: Sole apenas tenga las lucas te aviso. Dile que estaban con Dicom. Y bla bla bla. Esta semana la voy a tener. Le paso 6,5 mm si no no drama.

Soledad Stipanov: Listo. Hablé con el cliente. Ha sido súper gente🙏. Pero sí o sí cumplámosles mañana con los $6.5 millones para pagar PPM (tiene q ser hasta las 10 am). Y así no te anula las facturas, que es un cacho para Factop también. Créeme que empatizo contigo y sé que estamos en época mala …. No es muy difícil darse cuenta Para eso estamos ….💪. Pero dame la aspirina mañana pa apagar este incendio con el cliente🙏😘 $6.5 antes de las 10 am🙏

Daniel Sauer: ¡¡Durante el día seguro no sé si antes de las 10 Sole!! Mañana seguro.