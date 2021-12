Ramón López “preocupado” por definición de Boric sobre las AFP mientras que asesor de Parisi dice que programa de Kast incorporó más de sus ideas

Una interesante discusión política-económica protagonizaron esta mañana los economistas Jorge Rojas, el exjefe del programa económico de Franco Parisi, y Ramón López, uno de los exvoceros de la candidatura del alcalde Daniel Jadue.

Ad portas de las elecciones de este domingo, los expertos abordaron los principales ejes de los programas económicos de José Antonio Kast y Gabriel Boric, entre ellos, por supuesto, el de las pensiones y las AFP.

Y fue precisamente en este tema donde se produjeron las declaraciones más relevantes de la conversación en la radio Duna.

¿Fin de las AFP?

Ramón López, doctor en Economía de la Universidad de British Columbia, profesor de la Universidad de Maryland por dos décadas, y en la actualidad docente de la Universidad de Chile, reconoció que lo dejaron inquieto las declaraciones que hizo Boric en el último debate presidencial, en el que no fue demasiado tajante en relación al fin de las AFP y se mostró más bien abierto a conversar ese tema.

“Me dejó preocupado esa aseveración de él, pero lo que he escuchado, lo que está en el programa, aparentemente, deshacerse de las AFP es algo que se mantiene. Pero es cierto que hubo una aseveración (de Boric) en el debate que es lo único que he escuchado que me lleva a dudar un poco. ¿Cuál es el objetivo central de eso, no?”, afirmó el experto.

El experto, quien aclaró que no participa en ningún ámbito de la candidatura del representante de Apruebo Dignidad ni tampoco con miembros del Partido Comunista que están en el comando, advirtió que si hay un cambio fundamental en esa materia “podría generarse un quiebre”.

AFP - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION - AFP.

“Es muy seria esa parte. Todo lo demás (cambios en el programa) es aceptable. Pero entrar a acceder en lo que es el sistema de AFP, ahí podría haber problemas significativos…creo, desde afuera”, dijo en referencia al Partido Comunista.

Según López, si simplemente se sacan las utilidades de las AFP y se distribuyen como pensiones, estas experimentarían un aumento de 20%, de acuerdo a un estudio que realizó.

“El hecho es que están ganando entre US$ 500 y US$ 800 millones al año y eso es más o menos un 20% de las pensiones que las AFP distribuyen, o una parte significativa de lo que provee el Estado en este momento”, afirmó.

“Las pensiones podrían subir hoy un 20% si nos deshacemos de las AFP porque además de las ganancias está todo el aparato de competencia comercial entre ellas que es un gasto que se pierde”, sostuvo.

López sostuvo en esta materia que hay muchos economistas que opinan, pero sin haber hecho nunca un estudio realmente aplicado a las condiciones de Chile.

Jorge Rojas, master en Economía de la Universidad de Sídney y doctorado de la Universidad de Washington, le contestó a López, recordando que las utilidades que tienen las AFP son principalmente producto del encaje, que son recursos de los accionistas de las AFP.

“Por lo tanto, cuando ellos le invierten están asumiendo un riesgo y antes esos riesgos obtiene una rentabilidad y que son riesgos similares a los que asumen los cotizantes”, sostuvo el experto.

En esa línea, se mostró abierto a revisar la estructura de incentivos de las AFP y también las comisiones que cobran a los afiliados.

“Sin embargo, hay que considerar que esas comisiones son relativamente bajas si es que las personas tuvieran que autogestionar sus fondos para la vejez”, dijo Rojas.

Y aunque López le retrucó con el tema de las “comisiones brujas”, Rojas dijo que de igual modo eso no significa que hay que terminar con el sistema de capitalización individual.

Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente

Programa de Kast

Más allá del tema pensiones, el asesor Franco Parisi dijo que ha sido el programa de José Antonio Kast el que ha recogido más de las ideas de la candidatura de Franco Parisi.

“A pesar de haber sacado el tercer lugar y no haber ganado sí sentimos que nuestras ideas han avanzado mportantemente en el programa de ambos candidatos, pero más sustancialmente en el programa de Kast”, dijo Rojas.

Con todo, el experto dijo que el oriundo de Magallanes incorporó la idea de tener un tope máximo a los sueldos de los funcionarios públicos, recordando también que subirá los salarios mínimos a $ 500 mil y que empuja una reducción de la jornada laboral. “La verdad nosotros estamos de acuerdo con ir aumentado los ingresos mínimos de los trabajadores, pero mediante políticas que impacten en la productividad de los mismos”, sostuvo Rojas.

Gabriel Boric y José Antonio Kast

Y si bien Rojas rescató las intenciones de Gabriel Boric, a continuación, sostuvo que las ideas de su programa, eventualmente, podrían ejecutarse en un gobierno de 12 años.

“Pero los programas de gobierno tienen el horizonte de los gobiernos, que en este caso son 4 años. Si bien es cierto (Boric) tiene buenas intenciones me parece que podría tener resultados desastrosos para la economía en (el contexto) de una economía global que tiene muchísimas incertidumbres producto de la pandemia, del nivel de sobrendeudamiento de grandes empresas”, afirmó.