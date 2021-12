Valdés por propuestas de Boric: “Él tiene que ser muy práctico en decir, esto es lo que vamos a poder hacer”

Luego que la semana pasada el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, confirmara su apoyo a Gabriel Boric., el economista sostuvo que el candidato de Apruebo Dignidad debe ser más pragmático en plantear las propuestas que podrá llevar a cabo, en un escenario en que, al igual que José Antonio Kast, ninguno de los dos tendría mayoría en el Congreso.

“He visto a Boric particularmente pragmático y yo creo que lo primero es que se manifieste el pragmatismo que él ha mostrado ahora último, es cierto que se le ha criticado sus volteretas, como también a Kast, pero creo que son buenos cambios”, dijo el exsecretario de Estado del gobierno de Michelle Bachelet en el marco de un evento organizado por Banco Bice.

En este sentido afirmó que “si él de verdad se amarra a eso y dice, saben que no vamos a poder hacer todo lo que prometimos porque no tenemos mayoría, porque es difícil, yo creo que el ser honesto en que cada reforma es un mundo de tironeos, porque hay partes que se ven involucradas, porque ganan y pierden, porque hay mucha ideología, porque técnicamente hay algunas que son muy difíciles, impuestos y pensiones tienen recovecos técnicos que son muy difíciles, yo creo que él tiene que ser muy práctico en decir, esto es lo que vamos a poder hacer y esto se podría construir”.

Rol de los empresarios

Al respecto Valdés reiteró que será muy importante para poder sacar reformas en un eventual gobierno de Boric el fomentar los acuerdos, y resaltó en este contexto el rol del empresariado.

“Esto puede resultar, depende mucho de los equipos que entren, depende mucho también del propio Boric, y depende mucho también de los empresarios, yo ,por ejemplo, tengo la percepción de quien sea presidente de la CPC en los próximos dos años es muy instrumental para construir un camino positivo o no”.

“Aquí es central poder pactar y reconocer que tú no tienes una mayoría y que tú no puedes hacer lo que tú quieres, yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Nadie tiene mayoría, nadie va a poder imponer sus reformas y nadie va a poder imponer su programa y el problema de eso es que podemos no tener reformas”, afirmó.

Además sostuvo que Boric debe incluir a nuevos integrantes a sus equipos y armar un gabinete que le pueda dar confianza al mercado.

En un plano más político Valdés señaló que es ugente que se le de más poder a los partidos. .