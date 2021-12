Rodrigo Valdés confirma apoyo a Boric: “Veo al candidato bastante más pragmático de lo que habría imaginado”

Quedan solo 10 días para la segunda vuelta presidencial. Conforme pasan los días, distintas personalidades han salido a apoyar a una u otra candidatura. Este jueves, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés confirmó su apoyo a Gabriel Boric. Hace algunos días había dicho que no podía votar por el abanderado de Apruebo Dignidad a cualquier evento. Sin embargo, tras los cambios que ha anunciado, sostuvo que lo ha visto más pragmático de lo que habría imaginado.

“Estoy cada vez más seguro que no voy a votar en blanco, y siempre he estado seguro de no votar por Kast. Me va dejando tranquilo que veo al candidato bastante más pragmático de lo que me habría imaginado. Los dos candidatos están como pirinolas. Me ha cautivado su persona. Lo conocí como diputado. Es un tipo simple, que entiende que hay tensiones para todos lados, y que va a ser un gobierno difícil”, dijo el exministro en Radio Infinita.

EL candidato d Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, suma el apoyo del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés

Esta semana, Boric y Kast presentaron sus programas para enfrentar el balotaje del 19 de diciembre. El exsecretario de Estado afirmó que debido a la composición del Congreso que asume en marzo, el que gane la elección tendrá que negociar para sacar adelante sus reformas. Además, enfatizó que el escenario para quien llegue a La Moneda será complejo.

“Están en este proceso y se encontró con que ninguno tiene mayoría en el Congreso, entonces van a tener que adaptarse mucho. No es tan tan relevante el detalle de los programas, porque van a tener que negociar todo. La clave es el carácter de los presidentes y de los ministros que van a tener que negociar estas cosas”, sostuvo Valdés.

También tuvo palabras a los ajustes en pensiones que ha anunciado el candidato de Apruebo Dignidad. Para el exministro las negociaciones, para avanzar en estos temas serán fundamentales.

“La cruda realidad es que no tiene mayoría en el Senado. Esto es mucho más profundo, es como le pasaba a la Concertación cuando había senadores designados. Ahora no son designados, son elegidos. Van a tener que sentarse y buscar acuerdos y eso es difícil. Lo que se propuso en pensiones no se entiende muy bien. Si uno lo lee con buena voluntad, básicamente vamos a continuar con cuentas individuales para 2/3 del flujo de cotizaciones, y creo que eso era un buen avance, porque era meterse en un zapato chino. Esto es muy distinto a defender a las AFP. Una cosa son las AFP otras son las cuentas individuales. Ese paso si es que es correcto, es importante”, sostuvo.

Asimismo, sobre la reforma tributaria de Boric, indicó que “una cosa es el objetivo general. Creo que es bastante ambicioso esto de los 8 años, pero falta mucho trabajo de ver. Igual como en pensiones van a tener que negociar. Lo que le pasa políticamente es complejo a Gabriel Boric, es distinto lo que le pasa a José Antonio Kast. Boric tiene harto público, hartos apoyos hacia su izquierda. Tampoco puede levantar tanto la sábana para taparse la cabeza, porque se le destapan las patitas. Tiene que hacer un juego más complejo que el de Kast, es más fácil para el moverse. En cambio, Boric está haciendo creo que una gimnasia más compleja del punto de vista político. En este momento son guías, intensiones, queda mucho paño por cortar”.

Por el lado de Kast, si bien aseguró que no votará por el abanderado Republicano, enfatizó que los asesores económicos han hecho un buen trabajo.

“Su preocupación por el crecimiento me gusta. Pero estoy muy alejado de su mundo. No leo con tanto interés sus declaraciones. Mi problema con Kast es cual es la sociedad que quiere. Le quiero hacer un reconocimiento a economistas ajustando su programa, y ahí Daza, Claro y Pato Rojas hicieron un buen trabajo. Creo que sería un gobierno complejo. Ambos gobiernos serán complejos, pero veo por lo menos una luz de esperanza en un gobierno de Boric”, señaló.