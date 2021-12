Equipo económico de Boric acuerda acotar reforma tributaria a 5 puntos del PIB en período presidencial

Restan menos de dos semanas y todavía no hay claridad con respecto a las nuevas propuestas que presentarán los candidatos que se medirán el próximo 19 de diciembre. Si bien del representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se conoció algunos ejes centrales en lo económico, no ha habido una presentación formal (ver nota 3). Mientras, por el lado del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el escenario no es muy distinto. Se espera que entre martes y miércoles haya alguna presentación de los cambios.

Para lograrlo los equipos técnicos ampliados, que incluye a los representantes de Marco Enríquez Ominami y de Yasna Provoste, están finalizando su trabajo.

Desde el comando han señalado que la idea de esta unión era definir un camino común, lo cual puede verse facilitado por “las importantes similitudes programáticas” que existen en estos temas entre las tres candidaturas y el amplio reconocimiento social respecto a la necesidad de transformar la realidad de los chilenos y chilenas.

Las incorporaciones asumen, además, una nueva realidad pos elecciones de la primera vuelta: la necesidad de grandes acuerdos tras el equilibrio entre oficialismo y oposición en el Congreso, sobre todo en el Senado.

Entre los puntos que ya están prácticamente definidos a nivel técnico, aunque falta todavía una revisión final entre el candidato, su equipo político y el Consejo Asesor Económico, es que la reforma tributaria que se presentaría tendrá como meta recaudar en torno a 5 puntos del PIB en el período de gobierno. Si bien se buscará dejar trazado el camino para llegar a los 8 puntos del PIB, lo prioritario estará en lo que sucederá en los cuatro años de mandato.

Esta es una moderación con respecto a lo que se pretendía originalmente, que era recaudar 6 puntos del PIB en el período de gobierno, y 8 puntos en ocho años.

Asimismo, se menciona que los énfasis que tendrá la reforma estará en 4 ejes: reducir la evasión y elusión; eliminar o reducir exenciones; impuestos patrimoniales, (que incluye herencia, contribuciones y patrimonio neto financiero) y royalty minero.

De acuerdo a quienes han conocido el trabajo que se está realizando, del total de la recaudación proyectada, cerca del 50% vendría de dos ítems: menor evasión y elusión y revisiones de exenciones tributarias. Sobre este último punto el marco en que se trabaja son todas las partidas de gasto tributario que entregó la Comisión Tributaria creada por el actual gobierno. En base a esa lista se están revisando cuáles son las más viables a impulsar.

En cuanto a la evasión y elusión, lo que se ha conversado apunta a alcanzar los niveles que tienen los países de la OCDE, pero eso será un proceso gradual que no se logrará en un plazo de cuatro años. No obstante, lo que se propone es lograr una recaudación del orden de 1,5% del PIB por este concepto hacia el último año del próximo gobierno.

Se enfatiza que las modificaciones apuntan a una reforma bastante más gradual que la original y con estimaciones y supuestos “bastante más conservadores”.

Situación fiscal

En el programa original, Boric se fija como prioridad “recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con un reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural”. Esto, porque “la única manera responsable de hacernos cargo de las justas demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde mientras llevamos a cabo dicha consolidación fiscal es con recursos permanentes adicionales que provengan de una reforma tributaria”.

Ahora esa responsabilidad que se trasmitía se le está poniendo algunos números: el principal es que se fija como meta una deuda pública que no supere el 45% del PIB hacia el fin del período presidencial. Esta ancla está supeditada a los mayores ingresos que se obtengan por la reforma tributaria.

En cuanto a la perspectiva de crecimiento económico, lo que se ha conversado es lograr tener una expansión que vaya en línea con el PIB tendencial, que hoy está en 2,6%, y elevarlo idealmente hacia 3% hacia el final período de gobierno.

Las propuestas del Consejo

En paralelo a este trabajo, el Consejo Asesor Económico también entregó propuestas con foco en crecimiento, empleo y la situación macroeconómica en general. Esto fue solicitado por el propio Boric, quien ahora junto a su equipo programático debe comenzar a confluir las distintas propuestas en un sólo documento para ser presentado durante los próximos días.