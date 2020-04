José Manuel Silva, de LarrainVial: “La historia de la industria de las aerolíneas es bastante compleja y, en tiempos normales las dejan quebrar”

Hacia adelante, una vez que bajen los contagios, se producirán cambios. Las personas no tomarán un avión en algunos meses, el teletrabajo está instalado y las empresas notarán que se requieren menos viajes, y aquellas compañías que hayan apostado por desarrollar la nube, como Microsoft, se verán beneficiadas. Así al menos lo cree José Manuel Silva, director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, para quien, no obstante, aún no es posible anticipar si el mundo saldrá rápido de esta crisis, pero existen oportunidades atractivas en la región.

Pasamos de un mercado bajista a uno alcista en cosa de semanas, ¿cómo se explica?

Cuando hay pánico se producen ventas forzadas, pero luego entramos a discriminar. También, muchas veces, los mercados a la baja siempre tiene subtendencias de recuperación, acá hay una gran incertidumbre. Es un fenómeno que ocurre por primera vez, una pandemia que produce un coma inducido en la economía mundial, algo que no había pasado nunca.

¿A nivel global, qué castigos no se justifican?

Hay una clase de activo tremendamente castigada, que son los mercados emergentes, y tengo la sensación de que hay un exceso de castigo en Latinoamerica. Brasil ha caído 50%, y México está por ahí. Quizás haya influido que la actuación de los presidentes de ambos países no han sido de las más afortunadas, y por otro lado que hay un susto en los mercados emergentes que es el endeudamiento en dólares. Una de las cosas que se produjo las primeras semanas, y que algo se ha ido pasando, es un shock en el mercado de crédito, y los spreads de los bonos emergentes subieron en dos semanas a niveles de las crisis anteriores. Ese es un punto de interrogación: el nivel de endeudamiento de hogares, empresas y estados en dólares, fuera y dentro de EEUU, ha subido en los últimos 10 años, y eso se repite en los mercados emergentes, y si la economía sigue parada más allá de cierto nivel, puedes tener una ola de quiebras en esos dos mundos bastante importante.

¿Cómo lo están haciendo los países de la región?

Han anunciado paquetes importantes, Chile el mayor, pero el problema es que la mayoría no se encuentra en una situación fiscal tan holgada como la nuestra. Algunos virtualmente quebrados como Venezuela, Ecuador y Argentina, otros complicados como Brasil. Perú es uno de los que salva, y Colombia parcialmente porque le pega el tema del petróleo. Brasil sí, por lo menos, había hecho su reforma de pensiones que algo le baja los gastos al Estado los próximos 10 años.

Respecto de la deuda, llevamos años hablando de que la próxima crisis sería por ese factor.

En cada crisis el mundo se endeuda más. BCA, la casa de estudios canadiense, vienen hablando hace décadas del super ciclo de deuda, y plantean que si bien las crisis en el siglo XIX se caracterizaban porque eran más profundas que las de nuestra época, se producía una limpieza de deuda por las quiebras de las empresas, pero ese proceso se paró en el siglo XX tras las políticas implementadas por Keynes, por los altos costos sociales de largo plazo, pues los políticos en democracia no son capaces de aguantar un recesión más allá de cierto nivel.

¿Seguiremos con el ciclo de la deuda entonces, pero cómo nos recuperaremos. En U o V?

No es fácil saberlo. En 1957 se produjo la gripe de Hong Kong y murió mucha gente en Chile. Hoy, para bien, la vida humana se ha valorizado cada vez más. Nunca había ocurrido que los gobiernos pararan la economía para evitar los contagios, y eso tiene un costo enorme. Los próximos meses lo que va a ocurrir es una discusión muy grande, porque no podemos seguir parando la economía, y debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente.

¿Qué sector está sobrecastigado en Brasil?

El sector pretrolero está sobrecastigado a nivel mundial, no creo que los precios actuales sean los de equilibrio a mediano plazo.

¿Y las aerolíneas, están sobrecastigadas?

Tengo la duda. En los 90 los países de la región dejaron quebrar o privatizaron sus líneas, y de hecho el crecimiento de Latam se explicó por la caída de Aeroperú, Faucett, Avianca en su momento, Varig en Brasil, y Aeromexico en su momento. La historia de la industria es bastante compleja y, en general, en tiempos normales, las dejan quebrar.

¿Ven oportunidades en la región?

Nuestro fondo de bonos latinoamericanos, hoy está rindiendo 14% en dólares, ahí hay una oportunidad importante. Ahora, en Latinoamérica probablemente las empresas de materias primas, como las enfocadas en hierro, han sido muy castigadas y creo que hay una oportunidad. Aunque creo que la región tendrá un ajuste en el consumo, y eso me genera dudas, en parte porque enfrentará un problema de financiamiento y escases de dólares relevante en los próximos 12 meses.

Si nuestros vecinos pierden, el IPSA también, el 40% del selectivo depende de la región.

Sí, ahora la exposición más grande es a países no tan complicados, la mayor es a Perú, el segundo probablemente Brasil y Colombia, y en Argentina es muy baja. Pero sí, obviamente la situación de Latinoamérica no ayuda a la bolsa chilena

.¿Están viendo algo en Chile?

Los sectores que generen dólares y que no hayan visto caída en sus materias primas son atractivos, la celulosa, el papel, ahí hay oportunidades. Los bancos que tienen buenos balances también, y después trataría de analizar empresas que tengas buenos dividendos y donde su negocio no esté tan apalancado en el consumo, eléctrica, telecomunicaciones.