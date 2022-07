Ministro Marcel por su llamado al Banco Central: “quizá la manera de decirlo no fue la más elegante”

En una jornada en que el dólar anotó un nuevo récord de $1.051, su mayor alza diaria desde 2008, este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a dicho fenómeno, a la inflación que ha seguido presionando los precios, y también a sus dichos emitidos la semana pasada emplazando al Banco Central frente a la escalada de la divisa estadounidense.

Así, sobre el momento macroeconómico actual el titular de Hacienda señaló en conversación con CNN que “es un momento difícil para muchas familias”, siendo la inflación la mayor de las preocupaciones.

En ese sentido, sobre la variación anual que ha tenido el IPC, Marcel aseguró que, guiándose por las proyecciones de mercado y las del Banco Central, “deberíamos tener unos tres meses más de inflación alta y de ahí comenzar a converger, pero con gradualidad”.

En otros temas, al ser consultado por la razón del reciente anuncio del bono de invierno de $120 mil, Marcel aseguró que “lo que hay que tomar en cuenta es el dato más reciente de la liquidez de los hogares. Gran parte de la liquidez que se generó ya ha desaparecido, por lo tanto, eso anticipa una caída mayor del consumo en los próximos meses”.

A ello agregó que “tenemos que la masa salarial ya en el primer trimestre de este año era solo 3,5% superior al nivel previo de la pandemia. Por lo tanto es muy probable que, a estas alturas ya entrando en el tercer trimestre, ya estemos cerca del nivel previo a la pandemia. O sea que todo ese crecimiento de la masa salarial ya se ha ido moderando”.

Y como tercer elemento, el titular de Hacienda explicó que se tomó en cuenta el comportamiento del consumo, el cual “ya nos muestra caídas importantes del consumo de bienes durables e incluso del consumo no durable”.

En ese sentido, Marcel señaló que la medida de implementar el bono por parte del Gobierno fue una manera de adelantarse. “El Gobierno, si tiene la capacidad para proyectar y si está viendo un tercer trimestre difícil, tiene que ser capaz de actuar a tiempo para que los apoyos estén a tiempo para las personas”.

En tanto, con respecto al importante alza del dólar -el cual esta jornada subió $40 hasta un nuevo récord de $1.051-, Marcel aseguró que “es un escenario que era difícil de imaginar hasta hace un tiempo atrás”.

“Yo diría que lo que está pasando hoy día es que con el cambio de escenario mundial, especialmente para el precio del cobre, hay precios que todavía están buscando su equilibrio. El precio del cobre no se le ve un piso claro, y mientras no ocurra no se le va a ver un techo claro al dólar. Y además tenemos algunos factores propios: tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande, no solamente por el precio del cobre, sino porque también tenemos las importaciones altas, tenemos costos de transporte todavía altos entonces todo eso está presionando al dólar”, agregó.

Finalmente, el ministro de Hacienda también se refirió a lo ocurrido días atrás con respecto a su emplazamiento al Banco Central en el contexto de la importante alza del dólar.

“Sería bueno, sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado”, indicó en la oportunidad.

Sobre aquello, Marcel señaló que “yo, como ministro de Hacienda hago todo lo que puedo, pero también formo parte de un gobierno. Entonces es muy bueno que una institución autónoma tenga su propia voz. Ahora, quizás la manera de decirlo no fue la más elegante. En fin, eso yo lo concedo sin ningún problema. Pero lo que es importante es que exista una buena orientación de lo que está pasando, un buen análisis”, dijo el secretario de Estado.

“Esta semana ya tuvimos el lunes una declaración del Consejo respecto del tipo de cambio, tuvimos el comunicado de la política monetaria ayer. Entonces ya con eso, eso ya va dando una cierta luz de hacia dónde podemos ir”, concluyó Marcel.