Banco Central sale a intervenir el dólar y anuncia programa por US$25 mil millones

En medio de una nueva alza histórica del dólar que cerró en $1.051, el Banco Central decidió no esperar más y salió a intervenir el mercado cambiario.

En un comunicado enviado pasada las 21 horas de este jueves, se informó que “el Consejo del Banco Central con el objeto de facilitar el ajuste de la economía chilena a las inciertas y cambiantes condiciones internas y externas, ha decidido implementar un programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, por un monto de hasta US$ 25.000 millones a partir del próximo lunes 18 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2022″.

El detalle se precisó que la intervención en el mercado cambiario considera venta de dólares spot por un monto de hasta US$10.000 millones y venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta US$ 10.000 millones.

En ese sentido, argumentaron que “los efectos monetarios en moneda local de las operaciones de esta intervención serán debidamente esterilizados, de manera que la provisión de liquidez en pesos sea coherente con la tasa de política monetaria”.

Respecto de la provisión de liquidez en dólares, se afirmó que si bien el mercado monetario en dicha moneda está funcionando de forma adecuada, “el Consejo considera apropiado ofrecer de forma preventiva, un programa swap de divisas por un monto de hasta US$ 5.000 millones. Este será complementado por un programa de liquidez en pesos a través de operaciones REPO por ventanilla a los mismos plazos”.

14/07/2022 DOLAR 1050 Mario Téllez / La Tercera

Así, acorde con su política de transparencia, el Banco Central, a través de un comunicado informará al final de cada semana el monto y demás términos y condiciones de las subastas de la semana siguiente. Asimismo, publicará oportunamente información acerca de las operaciones realizadas, indicando en forma agregada los montos de éstas.

En su mensaje se destaca que “estas medidas excepcionales son congruentes con el esquema de la política monetaria, basado en una meta inflacionaria y flexibilidad cambiaria”, Y por ello, el consejo del “reitera que seguirá usando todas las herramientas de que dispone para el logro de los objetivos que le asigna la ley, en particular, mantener el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y que la inflación se ubique en la meta del 3% en el horizonte de política de dos años”.

Lo que motivó la intervención

El ente rector entregó, una vez más, su diagnótico que lo llevó a intervenir el dólar: “Los determinantes externos del tipo de cambio en Chile han seguido deteriorándose significativamente. En particular, desde comienzos de junio el dólar a nivel global se ha apreciado cerca de 7% y el precio del cobre ha caído aproximadamente 30%. todo eso en un contexto de incertidumbre local que permanece elevada, lo anterior ha continuado presionando el peso chileno a la baja”.

En los últimos días, sin embargo, señalan que “la depreciación del peso se ha dado con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo cual ha tensionado la formación de precios del mercado cambiario. La persistencia de este escenario eleva la probabilidad que se generen distorsiones significativas en el funcionamiento del mercado financiero en general”.

Los expertos esperan que en la apertura de mañana el dólar retroceda y pueda estabilizarse por debajo de los $1.000.

El gerente de inversiones de Nevasa, Jorge García, comenta que tras la intervención “se espera una apreciación del peso, tal como dice el comunicado era muy llamativa la cuantía y volatilidad de la depreciación, entendiendo que el dólar ha avanzado frente a la gran mayoría de las monedas las últimas semanas”.

En tanto, Martina Ogaz, economista de EuroAmerica, dice que “este anuncio de intervención probablemente tenga efectos apreciativos para el tipo de cambio en la apertura de mañana. Es una intervención de un monto mayor a la última realizada en noviembre de 2019, lo que tendrá un efecto positivo sobre la paridad la que había registrado una importante volatilidad. Lo mismo ocurre por el lado de la forma de intervención, la cuál además de la venta spot implementará otros mecanismos con derivados que de igual manera no afectará de forma importante las reservas del Banco”.

Ogaz agrega que para estimar cuánto puede caer hoy el tipo de cambio, “hay que ver qué montos diarios venderá el BC y toda esa estructura de la venta. Pero de todas maneras creo que se podría ubicar más cercano a $1.000 que a los valores de cierre de hoy, para luego continuar descendiendo los próximos días”.

Intervención anterior

La última vez que el Banco Central realizó una intervención cambiaria fue tras la crisis social, por un monto de hasta US$ 20.000 millones, a través de una venta de dólares spot por hasta US$ 10.000 millones y de instrumentos de cobertura cambiaria (NDF) por hasta US$ 10.000 millones, a un plazo de 30 días renovable. Durante cinco semanas el BC vendió US$ 2.550 millones spot y US$ 4.565 millones NDF. Cuando la volatilidad de la moneda volvió a niveles normales, el Consejo decidió suspender la venta spot y renovar las operaciones NDF para que el mercado terminara de ajustarse. Desde esa fecha, se renovaron las operaciones NDF y luego se dejaron vencer paulatinamente, durante el segundo semestre de 2020, informaron en la entidad.