Fact Checking: ¿Libro de los 80 predijo la pandemia? ¿Aumenta transmisión de enfermedades de perros a humanos en el sur?

Libro de los años 80 predijo la pandemia

En redes sociales circulaba la información mediante un video (que ha obtenido más de 324.000 visitas) señalando que supuestamente la pandemia por Covid-19 habría sido anticipada hace casi 40 años a través de una publicación literaria. Esto es falso.

El autor señalado es el escritor francés Jacques Attali, sin embargo, nunca escribió sobre un plan para reducir la población creando o encontrando un virus pandémico en su libro, “Verbatim: 1981 - 1986″.

Un usuario de Instagram que compartió el reclamo del video dijo: “Perdón por las maldiciones, pero esto no se puede inventar. ¡Le dije esto a algunas personas antes de que sucediera! Escuche e investigue, acabo de pedir el libro”.

El supuesto extracto del libro que se muestra en el video dice: “El futuro se tratará de encontrar una manera de reducir la población… Por supuesto, no podremos ejecutar personas ni construir campamentos. Nos deshacemos de ellos haciéndoles creer que es por su propio bien... Encontraremos o provocaremos algo, una pandemia dirigida a ciertas personas, una crisis económica real o no, un virus que afecte a los ancianos o ancianos, no importa. , los débiles y temerosos sucumbirán a ella. Los estúpidos creerán en ello y pedirán ser tratados. Nos habremos ocupado de haber paneado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. Por lo tanto, la selección de idiotas se hará sola: irán solos al matadero”.

El Covid-19 ha vuelto a brotar en China. Crédito: AP

Attali, que fue asesor especial del presidente francés Francois Mitterrand entre 1981 y 1991, publicó una crónica de tres volúmenes de esos años titulada “Verbatim”, con detalles y registros de reuniones uno a uno entre jefes de Estado. El primer volumen cubre de 1981 a 1986.

En ninguna parte del libro Attali se refiere a una pandemia, ni aparecen en el texto términos como “reducir la población” o “matadero”.

Attali mencionó la palabra “virus” una sola vez, cuando registró que un equipo del Instituto Pasteur identificó el virus del SIDA, una aparente referencia a la confirmación del descubrimiento del retrovirus del VIH por Luc Montagnier y su equipo en 1983.

Incluyó la palabra “tratamiento” varias veces en el libro, principalmente en el sentido de comportamiento hacia alguien, y solo una vez en el sentido médico. El 19 de noviembre de 1981, detalló que la noticia de que Mitterrand estaba siendo tratado por cáncer en un hospital llegó a la portada de un medio de comunicación. Más tarde se reveló que el cáncer de próstata, que finalmente le produjo la muerte Mitterrand, fue diagnosticado solo unos meses después de que fuera elegido presidente en 1981, pero solo se hizo público en 1992, según un informe de Reuters.

En una reciente entrevista, el mismo Attali le dijo a AFP que el texto de las publicaciones virales fue completamente inventado.

Aumenta la transmisión de enfermedades de perros a humanos en el sur de Chile

De acuerdo a un estudio del Instituto Una Salud de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de California Davis, de Estados Unidos, en el que participó Cristóbal Briceño, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, existiría un alza de casos de transmisión de enfermedades de perros a seres humanos. Añadiendo que esto se produjo tras la cancelación del programa de desparasitación del Gobierno en 2014. Esto es verídico.

La enfermedad es producida por la tenia Echinococcus granulosus, la cual es eliminada en las heces de los perros, los que se enferman al consumir vísceras de animales infectados, como las ovejas. Esta zoonosis, conocida como hidatidosis, prevalente en estancias con ganadería ovina y en comunidades rurales, puede llegar a afectar a más de un millón de personas en el mundo y es la segunda causa más común de muertes humanas por enfermedades parasitarias en Chile.

El programa de desparasitación gubernamental logró reducir la prevalencia de la enfermedad en perros de estancias ganaderas de la Provincia de Tierra del Fuego en Chile, de 68,4% en 1978 a 1,2% en 2002. El estudio, publicado en la revista Zoonoses and Public Health, detectó que, sin el plan intensivo, la equinococosis canina aumentó a 6,9% para el año 2016.

La producción ovina es una de las principales actividades económicas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena en el sur del país. Crédito: Universidad de Chile

“Este estudio demuestra un riesgo persistente de equinococosis en perros domésticos de estancias de Tierra del Fuego, donde la ganadería ovina representa la principal actividad económica. Destaca la necesidad de reestablecer el programa de desparasitación para prevenir la re-emergencia de esta enfermedad como una preocupación significativa para la salud pública”, indica Marcela Uhart, autora correspondiente y directora del Programa Latinoamericano del Instituto Una Salud de UC Davis.

Perros, ovejas, zorros y otros factores

Para el estudio, el equipo de investigación realizó un muestreo de 356 perros domésticos y entrevistaron a dueños y trabajadores de 45 estancias ganaderas a lo largo de Tierra del Fuego. Los análisis de las heces de los perros para detectar el parásito, en tanto, fueron realizados en instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile, en Santiago.

El trabajo fue impulsado “gracias a una colaboración internacional y no hubiera sido posible sin la participación de los estancieros de Tierra del Fuego. Estos resultados evidencian la importancia de enfrentar las amenazas sanitarias desde la perspectiva de Una Salud, considerando la salud humana, animal y ambiental”, sostiene Briceño.

De acuerdo a los resultados, la prevalencia de equinococosis canina fue más alta en estancias donde los entrevistados reportaron desparasitación poco frecuente. Además, la población ovina, la frecuencia de sacrificio de ovejas y la alimentación de perros con sus vísceras, así como otras características de manejo en las estancias, también influyeron en la prevalencia del parásito.

La permanencia de la infección también se asoció con reportes de presencia de zorros culpeos. Todos los cánidos presentes en la isla, incluyendo el culpeo nativo y los zorros chilla introducidos, pueden ser portadores de la enfermedad.

Alejandro Vila, co-autor del estudio y coordinador regional del Programa para el Cono Sur de la Wildlife Conservation Society, indica que “considerando el aumento de presencia de perros asilvestrados en Tierra del Fuego, es importante desarrollar un programa de manejo ético para reducir el potencial riesgo de dispersión de Echinococcus sp. y otros patógenos que pueden afectar la salud de las personas y de la vida silvestre en la isla”.