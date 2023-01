Noam Chomsky: “Estamos en una situación extremadamente peligrosa, algo que nunca se ha presentado en el pasado”

A sus 94 años, la habilidad de Noam Chomsky para analizar el pasado, presente y futuro de la sociedad pareciera no tener fin. Una guerra en Ucrania, una pandemia, una sociedad hiperconectada, un medioambiente amenazado y una democracia debilitada son los principales temas que le preocupan al lingüista, politólogo, filósofo y profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y de la Universidad de Arizona.

Chomsky será parte de los más de 100 expositores que estarán en la 12° versión de Congreso Futuro: Sin Límite Real. Su presentación será vía remota, desde un rincón de su hogar en Tucson, a pocos kilómetros de la frontera con México. Específicamente, su charla está programada para el próximo viernes 20 de enero y su presentación se titula “Cuestionar los Fundamentos”.

En apariencia, ya no es el mismo Chomsky. Desde 2020 permitió que su pelo creciera, ya no usa los característicos anteojos y una tupida y blanca barba cubre gran parte del rostro de una de las personas más citadas de la historia, solo superado por Aristóteles, Shakespeare, Marx, Platón y Freud. En entrevista concertada a los medios chilenos, donde estuvo presente Qué Pasa, Noam Chomsky repasa una de sus últimas reflexiones sobre el mundo que pasa ante sus ojos.

-Después de todos estos meses de guerra en Ucrania, ¿Qué caminos cree que seguirá este conflicto después de los últimos acontecimientos? ¿Cómo ves realmente el futuro de esta guerra?

Bueno, hay muchas incertidumbres, pero parece que se está desarrollando un consenso entre los expertos militares de que las guerras se asientan en una especie de quietud donde los parientes de los Estados Unidos proveen. Ucrania, con armas tan suficientes para mantenerse todavía está en la línea de combate. Recuerde que al comienzo de la guerra, los analistas militares estadounidenses y británicos esperaban que Rusia conquistaría Ucrania en unos pocos días.

Todos estiman severamente que subestimaron el compromiso ucraniano y la capacidad de resistencia, y sobreestimaron en gran medida las capacidades militares rusas. Y también estaban bastante sorprendidos de que Rusia no adoptara el estilo de guerra estadounidense, británico e israelí, que consiste en atacar de inmediato la yugular. Las principales capacidades de la sociedad para sobrevivir a las comunicaciones de transferencia de energía, las destruyen todas muy rápidamente.

Así que ahora están atacando la infraestructura ucraniana, Ucrania y su economía están sufriendo muy severamente, y no está claro cuánto tiempo más podrá sostenerse. Por lo tanto, todavía significa que Estados Unidos utiliza un pequeño porcentaje de su muy pequeño porcentaje de su presupuesto militar para mantener una guerra que está destruyendo una gran cantidad de equipo y capacidad militar rusos y, por supuesto, devastando a Ucrania.

-¿Qué aspectos políticos ve más relevantes hoy y en el futuro cercano para América Latina?

Poner a América Latina en una dirección en la que pueda comenzar a enfrentar sus profundos problemas, que la han frenado desde la independencia.

Hay una desigualdad enorme. Si comparas América Latina con el este de Asia, numerosos economistas internacionales han hecho una diferencia notable. América Latina tiene enormes ventajas sobre un escenario rico en recursos internos, y aun así sigue siendo una sociedad desigual y extractiva.

-Con la forma en que nos comunicamos en redes sociales, se crearon nuevos mundos. Todo se ha sintetizado al máximo, ¿Esto tiene incidencia en la transmisión genética?

No hay efecto sobre la transmisión genética. En realidad es un efecto significativo para la vida humana. Pero en realidad es bastante superficial. En los idiomas no cambian en absoluto.

El efecto sobre la vida humana en la interacción es notable. El único efecto es contribuir demasiado a la disminución y la alfabetización que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. No sé las cifras de América Latina, pero en Estados Unidos se ha estudiado detenidamente que. maestros no asignan libros que solían asignarse en la mediana edad, y los jóvenes ya no leen. Simplemente están atascados en sus teléfonos.

La cultura literaria en general ha decaído. Lo enseño en la Universidad de Arizona. Muchos estudiantes provienen del sistema educativo de Arizona, que ha sido desfinanciado radicalmente en los últimos años bajo la legislatura de la derecha, que básicamente quiere eliminar la educación pública.

Llegan los estudiantes. No saben cómo escribir un ensayo ya que no han tenido experiencia. Bueno, las redes sociales están contribuyendo a esto. Aceleran el proceso de deseducación. El proceso principal es de tonos diferentes al asalto neoliberal general a todo el orden social. Una parte de lo cual es convertir a las personas en más aisladas, atomizadas e ignorantes bajo el control de los maestros.

-En un mundo hiperconectado, con una gran capacidad de difusión de información, pero también de desinformación como las fake news, ¿Son las redes sociales más un beneficio o una amenaza para la democracia hoy en día?

Las noticias son un tramo, el analfabetismo es un hilo aún mayor. Todos hablan de los Estados Unidos, donde estoy familiarizado con los estudios sobre la forma en que resulta que los jóvenes ahora reciben sus noticias de las redes sociales, de Facebook e Instagram, y cosas así. No leen los periódicos.

Bueno, los propios periódicos ya imponen una especie de filtro clasista sobre los temas que llegan al público, pero al menos son bastante amplios. Una vez que estés leyendo tus noticias de Facebook, estás recibiendo un fragmento de lo que se informa en todo el mundo y eso está contribuyendo al creciente analfabetismo.

El proyecto neoliberal ha estado en los últimos 40 años. Esto se está extendiendo y las noticias falsas es otra parte de este mismo proyecto. Es muy fácil en las redes sociales, en Internet, inundar los medios con mentiras y noticias falsas, y así sucesivamente, teniendo un impacto muy grave nuevamente.

Mire los hospitales, están repletos de personas que se negaron a tomar las vacunas contra el Covid, que son extremadamente efectivas. Hospitales inundados hasta el punto donde los procedimientos ordinarios no pueden llevarse a cabo. Así que estas cosas tienen efectos humanos importantes en los Estados Unidos.

Cientos de miles han sido asesinados en los últimos años por este tipo de cosas en todo el mundo. Esto es realmente significativo. Y por supuesto es lo mismo que ocurre en otras áreas donde no tiene un efecto inmediato sobre la enfermedad y la muerte. Pero sí socava la posibilidad de lo racional.

Noam Chomsky en 2022. Foto: Reuters

-¿Cree que el espacio para la discusión racional, física o virtual, se ha reducido en los últimos años? ¿Cómo se podría cambiar esto?

Bueno, un aspecto de esto son los últimos 40 años de un asalto neoliberal contra el orden social general. Mira lo que se llama neoliberalismo. Tiene definiciones de diccionario en términos de mercados y recortes del gobierno, etc. Esto en su mayoría es una tontería.

Ha habido un aumento en el crecimiento y el poder del gobierno para intervenir sobre la base de los ricos y poderosos en el sector empresarial. Quieren un gobierno poderoso e intrusivo, lo que se llama acuerdos de libre comercio, o, de hecho, acuerdos de derechos de los inversionistas con una intervención gubernamental masiva, alta, proteccionista, cruzan la línea. Ves esto, y de hecho, como dije antes, es básicamente una guerra de clases.

Una parte de la guerra de clases es asegurarse de que la gente no pueda defenderse. Así que atomícenlos, destruyan los sindicatos, primeros actos de Reagan y Thatcher. El único, el principal medio por el cual la gente común puede defenderse bien y luego se extiende a cuántos otros aspectos de la vida.

Vidas precarias, sin recortes de seguridad, beneficios que rompen las interconexiones entre las personas. Bueno, eso es y el deterioro de una arena para el discurso racional es una de las consecuencias de esto. Por el neoliberalismo es extraordinario. Tomemos nuevamente a los Estados Unidos, el país más rico y poderoso del mundo, con la mayor cantidad de ventajas.

Los últimos 40 años, alrededor de 50 billones de dólares, 50 billones de dólares han sido robados de la masa de la población y transferidos al 1% superior. Esa es una guerra de clases que es realmente impresionante, nivelada. Y ha dejado a la gente enfadada, resentida, no sabe lo que le pasa. Presa fácil para los demagogos y de los nuevos movimientos fascistas, un giro hacia las armas.

Bueno, es cosa de echar un vistazo al famoso Reloj del Juicio Final, eso es todo. Cada año, desde los bombardeos atómicos, como estoy seguro de que saben, se ha movido de minutos a segundos para la medianoche. Para que ese reloj avance hacia la medianoche se mencionaron 3 cosas: Uno de ellos es la creciente amenaza de una guerra nuclear, otro es la falta de voluntad de los líderes de las principales potencias para abordar la crisis existencial de destrucción ambiental, y el tercero es el colapso del escenario para el discurso racional que tiene sentido. Es solo dentro de ese espacio en la que las personas informadas pueden reunirse, interactuar, formar planes.

Una función que de alguna manera que se ocupará de la gran crisis. La destrucción del espacio del discurso racional es no solo un problema importante para hoy, sino un problema importante de toda la historia humana. Si esto no se supera, la historia humana va a terminar. Estamos en una situación extremadamente peligrosa, algo que nunca se ha presentado en el pasado.