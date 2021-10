La denunciante de Facebook, Frances Haugen, dice que quiere arreglar la empresa, no hacerle daño

La ex empleada de Facebook que reunió los documentos que formaron la base de la serie Archivos de Facebook de The Wall Street Journal dijo que actuó para ayudar a impulsar el cambio en el gigante de las redes sociales, no para generar ira hacia él.

Frances Haugen, una exgerente de producto contratada para ayudar a protegerse contra la interferencia electoral en Facebook, dijo que se había sentido frustrada por lo que veía como la falta de apertura de la compañía sobre el potencial de daño de sus plataformas y la falta de voluntad para abordar sus fallas. Ya testificó ante el Congreso el martes. También ha buscado la protección federal de denunciantes ante la Comisión de Bolsa y Valores.

En una serie de entrevistas, Haugen, quien dejó la empresa en mayo después de casi dos años, dijo que había llegado al trabajo con grandes esperanzas de ayudar a Facebook a solucionar sus debilidades. Pronto se mostró escéptica de que su equipo pudiera tener un impacto, dijo. Su equipo tenía pocos recursos, señaló, y sentía que la compañía anteponía el crecimiento y la participación de los usuarios a lo que sabía a través de su propia investigación sobre los efectos nocivos de sus plataformas.

Hacia el final de su tiempo en Facebook, dijo Haugen, llegó a creer que las personas ajenas a la empresa, incluidos legisladores y reguladores, deberían saber lo que había descubierto.

“Si la gente simplemente odia más Facebook por lo que hice, entonces fracasé”, dijo. “Creo en la verdad y la reconciliación, tenemos que admitir la realidad. El primer paso de eso es la documentación“.

En una declaración escrita, el portavoz de Facebook Andy Stone dijo: “Todos los días, nuestros equipos deben equilibrar la protección del derecho de miles de millones de personas a expresarse abiertamente con la necesidad de mantener nuestra plataforma como un lugar seguro y positivo. Continuamos realizando mejoras significativas para abordar la propagación de información errónea y contenido dañino. Sugerir que fomentemos el mal contenido y no hagamos nada simplemente no es cierto“.

La Sra. Haugen, de 37 años, renunció a Facebook en abril. Se quedó un mes más para entregar algunos proyectos. También examinó la red social interna de la empresa, llamada Facebook Workplace, en busca de casos en los que creía que la empresa no se había hecho responsable del bienestar de los usuarios.

Dijo que estaba sorprendida por lo que encontró. La serie del Wall Street Journal, basada en parte en los documentos que reunió, así como en entrevistas con empleados actuales y anteriores, describe cómo las reglas de la empresa favorecen a las élites; cómo sus algoritmos fomentan la discordia; y cómo los carteles de la droga y los traficantes de personas utilizan sus servicios abiertamente. Un artículo sobre los efectos de Instagram en la salud mental de las adolescentes fue el ímpetu de una audiencia del subcomité del Senado la semana pasada en la que los legisladores describieron las revelaciones como una “bomba”.

La Sra. Haugen seguía esperando ser atrapada, dijo, mientras revisaba miles de documentos durante varias semanas. Facebook registra las actividades de los empleados en Workplace y estaba explorando partes de su red que, aunque abiertas, no estaban relacionadas con su trabajo.

Dijo que comenzó a pensar en dejar mensajes para el equipo de seguridad interno de Facebook para cuando inevitablemente revisaran su actividad de búsqueda. A ella le agradaban la mayoría de sus colegas, dijo, y sabía que algunos se sentirían traicionados. Sabía que la empresa también lo haría, pero pensó que había mucho en juego que necesitaba hablar, señaló.

El 17 de mayo, poco antes de las 7 pm, se conectó por última vez y escribió su último mensaje en la barra de búsqueda de Workplace para tratar de explicar sus motivos.

“No odio Facebook”, escribió. “Me encanta Facebook. Quiero salvarla.”

Frances Haugen durante su comparciencia en el Senado de EE.UU. el pasado 5 de octubre. Foto: AP

Seguidor de reglas

La Sra. Haugen nació y se crió en Iowa, hija de un padre médico y una madre que dejó una carrera académica para convertirse en sacerdote episcopal. Dijo que se enorgullece de ser una seguidora de las reglas. Durante las últimas cuatro celebraciones de Burning Man, el festival anual del desierto popular entre la escena tecnológica y artística del Área de la Bahía, se desempeñó como guardabosques, mediando disputas y haciendo cumplir el código centrado en la seguridad de la comunidad.

La Sra. Haugen trabajó anteriormente en Google de Alphabet, Pinterest y otras redes sociales, especializándose en el diseño de algoritmos y otras herramientas que determinan qué contenido se sirve a los usuarios. Google le pagó para que asistiera a Harvard y obtuviera su maestría en administración de empresas. Regresó a la empresa en 2011 solo para enfrentarse a un trastorno autoinmune.

“Regresé de la escuela de negocios e inmediatamente comencé a decaer”, dijo. Los médicos inicialmente estaban desconcertados. Para cuando le diagnosticaron la enfermedad celíaca, había sufrido daños duraderos en los nervios de las manos y los pies, dejándola con dolor. Pasó de andar en bicicleta hasta 100 millas por día a tener dificultades para moverse.

La Sra. Haugen renunció a Google a principios de 2014. Dos meses después, un coágulo de sangre en su muslo la llevó a la unidad de cuidados intensivos.

Un conocido de la familia contratado para ayudarla con los recados se convirtió en su principal compañero durante un año que pasó en gran parte confinada en casa. El joven compró víveres, la llevó a las citas médicas y la ayudó a recuperar la capacidad para caminar.

“Fue una amistad muy importante, y luego lo perdí”, dijo.

El amigo, que alguna vez había tenido puntos de vista políticos liberales, pasaba cada vez más tiempo leyendo foros en línea sobre cómo las fuerzas oscuras estaban manipulando la política. En una entrevista, el hombre recordó que la Sra. Haugen había intentado sin éxito intervenir mientras gravitaba hacia una mezcla de nacionalismo blanco y oculto. Rompió su amistad y se fue de San Francisco antes de abandonar esas creencias, dijo.

La salud de la Sra. Haugen mejoró y volvió a trabajar. Pero la pérdida de su amistad cambió su forma de pensar sobre las redes sociales, dijo.

“Una cosa es estudiar la desinformación, y otra es perder a alguien”, dijo. “Mucha gente que trabaja en estos productos solo ve el lado positivo de las cosas”.

Reclutado

Cuando un reclutador de Facebook se puso en contacto a fines de 2018, dijo Haugen, ella respondió que podría estar interesada si el trabajo tocaba la democracia y la difusión de información falsa. Durante las entrevistas, dijo, les contó a los gerentes sobre su amiga y cómo quería ayudar a Facebook a evitar que sus propios usuarios siguieran caminos similares.

Comenzó en junio de 2019, como parte del equipo de Integridad Cívica de aproximadamente 200 personas, que se centró en cuestiones relacionadas con las elecciones en todo el mundo. Si bien fue una pequeña parte de los esfuerzos policiales generales de Facebook, el equipo se convirtió en un jugador central en la investigación de cómo la plataforma podría difundir falsedades políticas, avivar la violencia y ser abusada por gobiernos maliciosos.

Inicialmente, se le pidió a la Sra. Haugen que creara herramientas para estudiar la orientación potencialmente maliciosa de información en comunidades específicas. Su equipo, integrado por ella y otras cuatro nuevas contrataciones, recibió tres meses para construir un sistema para detectar la práctica, un horario que consideró inverosímil. No tuvo éxito y recibió una evaluación inicial deficiente, dijo. Recordó a un alto directivo que le dijo que la gente de Facebook logra lo que debe hacerse con muchos menos recursos de los que cualquiera creería posible.

A su alrededor, vio pequeños grupos de empleados que se enfrentaban a grandes problemas. El equipo central responsable de detectar y combatir la explotación humana, que incluía la esclavitud, la prostitución forzada y la venta de órganos, incluía solo a unos pocos investigadores, dijo.

“Preguntaría por qué no se contrataba a más personas”, señaló. “Facebook actuó como si no tuviera poder para dotar de personal a estos equipos”.

Stone de Facebook dijo: “Hemos invertido mucho en personas y tecnología para mantener nuestra plataforma segura, y hemos hecho de la lucha contra la información errónea y la provisión de información autorizada una prioridad”.

La Sra. Haugen dijo que la compañía no parecía estar dispuesta a aceptar iniciativas para mejorar la seguridad si eso dificultaba la atracción y participación de los usuarios, desalentándola a ella y a otros empleados.

“¿Qué hicimos? Construimos una máquina gigante que optimiza la participación, ya sea real o no“, se lee en una presentación del equipo de Connections Integrity, un grupo paraguas encargado de” dar forma a un ecosistema de contenido público saludable “, en el otoño de 2019. La presentación describió desinformación viral y violencia social como algunos de los resultados.

La Sra. Haugen llegó a verse a sí misma y al equipo de Integridad Cívica como un equipo de limpieza con poco personal.

Le preocupaban los peligros que Facebook podría representar en las sociedades que obtienen acceso a Internet por primera vez, dijo, y vio el genocidio alimentado por las redes sociales de Myanmar como una plantilla, no como una casualidad.

Habló de sus preocupaciones con su madre y un sacerdote, quien le aconsejó que si pensaba que había vidas en juego, debería hacer lo que pudiera para salvarlas.

Stone, de Facebook, dijo que el objetivo de la compañía era brindar una experiencia segura y positiva para sus miles de millones de usuarios. “Alojar contenido que incite al odio o al odio es malo para nuestra comunidad, malo para los anunciantes y, en última instancia, malo para nuestro negocio”, dijo.

El 2 de diciembre de 2020, el fundador y jefe del equipo, Samidh Chakrabarti, convocó una reunión por teleconferencia. Desde su apartamento de San Francisco, Haugen lo escuchó anunciar que Facebook estaba disolviendo el equipo y trasladando a sus miembros a otras partes de la división de integridad de la compañía, el grupo más amplio encargado de mejorar la calidad y confiabilidad del contenido de la plataforma.

El Sr. Chakrabarti elogió lo que el equipo había logrado “a expensas de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra salud”, según la Sra. Haugen y otra persona en la charla. Anunció que se tomaría una licencia para recargar energías, pero instó a su personal a seguir luchando y expresarse “de manera constructiva y respetuosa” cuando vean a Facebook en riesgo de poner los intereses a corto plazo por encima de las necesidades a largo plazo de la comunidad. El Sr. Chakrabarti renunció en agosto. No respondió a las solicitudes de comentarios.

Esa noche después de la reunión, la Sra. Haugen envió un texto encriptado a un reportero de The Wall Street Journal que la había contactado semanas antes. Dado su trabajo en un equipo que se centró en parte en el contraespionaje, fue especialmente cautelosa y le pidió que probara quién era.

Los disturbios en el Capitolio de EE.UU. se produjeron semanas después, y dijo que estaba consternada cuando Facebook minimizó públicamente su conexión con la violencia a pesar de la preocupación interna generalizada de que sus plataformas estaban permitiendo movimientos sociales peligrosos.

Las protestas en las afueras del Capitolio. Foto: AFP

Stone, de Facebook, calificó de absurda cualquier insinuación de que la compañía causó el motín, y señaló el papel de las figuras públicas para alentarlo. “Tenemos un largo historial de cooperación eficaz con las fuerzas del orden, incluidas las agencias responsables de abordar las amenazas del terrorismo nacional”, dijo.

En marzo, la Sra. Haugen dejó el Área de la Bahía para establecerse en Puerto Rico, esperando seguir trabajando para Facebook de forma remota.

Foros abiertos

La Sra. Haugen esperaba que no quedara mucho en Facebook Workplace que no se haya escrito o escondido. El lugar de trabajo es una fuente habitual de fugas y, durante años, la empresa ha restringido el acceso a material sensible.

Para su sorpresa, descubrió que los documentos privilegiados entre abogado y cliente se publicaban en foros abiertos. También lo fueron las presentaciones al director ejecutivo Mark Zuckerberg, a veces en forma de borrador, con notas de los principales ejecutivos de la empresa incluidas.

Prácticamente cualquiera de los más de 60.000 empleados de Facebook podría haber accedido a los mismos documentos, dijo.

Para guiar su revisión, Haugen dijo que siguió las carreras de colegas que admiraba, rastreando sus experimentos, notas de investigación e intervenciones propuestas. A menudo, el trabajo terminaba en frustradas “publicaciones de insignias”, notas de despedida que incluían denuncias de que Facebook no asumió la responsabilidad de los daños que causó, dijo. Los arcos de carrera de los investigadores se convirtieron en un marco para el material que finalmente se proporcionaría a la SEC, los miembros del Congreso y la Revista.

Cuanto más leía, dijo, más se preguntaba si era posible crear sistemas de recomendación automatizados de forma segura, un pensamiento desagradable para alguien cuya carrera se centraba en diseñarlos. “Tengo mucha compasión por las personas que pasan la vida trabajando en estas cosas”, dijo. “Imagínese descubrir que su producto está perjudicando a las personas; no podría ver ni corregir esos errores”.

La mudanza a Puerto Rico puso fin a su paso por Facebook antes de lo que había planeado. La Sra. Haugen dijo que el departamento de recursos humanos de Facebook le dijo que no podía acomodar a nadie que se mudara a un territorio estadounidense. A mediados de abril, acordó renunciar al mes siguiente.

Foto: AP

La Sra. Haugen continuó recopilando material de Facebook durante su última hora con acceso al sistema. Se acercó a los abogados de Whistleblower Aid, una organización sin fines de lucro de Washington, DC que representa a personas que informan sobre comportamientos indebidos corporativos y gubernamentales.

Además de su próximo testimonio en el Senado y su reclamo de denunciante ante la SEC, dijo que está interesada en cooperar con los fiscales generales estatales y los reguladores europeos. Si bien algunos han pedido que se rompa Facebook o que se elimine la protección de responsabilidad de contenido, ella no está de acuerdo. Ninguno de los enfoques abordaría los problemas descubiertos en los documentos, dijo, que a pesar de las numerosas iniciativas, Facebook no abordó ni hizo público lo que sabía sobre los efectos nocivos de sus plataformas.

Stone de Facebook dijo: “Tenemos una sólida trayectoria en el uso de nuestra investigación, así como la investigación externa y la colaboración cercana con expertos y organizaciones, para informar cambios en nuestras aplicaciones”.

En opinión de la Sra. Haugen, es esencial permitir que personas externas vean la investigación y las operaciones de la empresa. También aboga por una simplificación radical de los sistemas de Facebook y por límites en la promoción de contenido en función de los niveles de participación, una característica fundamental de los sistemas de recomendación de Facebook. La propia investigación de la compañía ha encontrado que “la desinformación, la toxicidad y el contenido violento son excesivamente frecuentes” en el material compartido por los usuarios y promovido por los propios mecánicos de la compañía.

“Mientras su objetivo sea generar más participación, optimizar los me gusta, compartir y comentar, continuará priorizando el contenido polarizador y odioso”, dijo.

Más allá de eso, tiene algunas ideas de negocios que le gustaría seguir, y le gustaría pensar en algo más que Facebook.

“He hecho un buen trabajo descubriendo cómo ser feliz”, dijo. “Hablar de cosas que te entristecen todo el tiempo no es la forma de hacerte feliz”.