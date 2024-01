Además de vigilar cuáles son los contenidos que los niños y niñas ven en el teléfono, la proximidad de estos dispositivos a su rostro podría ser otra gran preocupación para los padres.

Un video publicado en TikTok por la oftalmóloga pedriátrica Ingrid Franco de la Universidad de Monterrey (México) se hizo viral en redes sociales. En este se muestra el caso de un niño que desarrolló estrabismo por el uso excesivo de pantallas. La oftalmóloga menciona que existe “evidencia fotográfica de que previamente estaba sano”, además de contar con evaluaciones neurológicas y oftalmológicas que descartan otro tipo de patologías.

Captura de pantalla del video subido por @draingridfranco en TikTok

La doctora Emilia Giobellina, especialista en oftalmopediatría y estrabismo de la Clínica Las Condes, explica que este un caso que también se repite en algunos niños en Chile. “No son muchos casos, pero sí he visto algunos”, relata la también docente de la Universidad de Chile.

Oftalmólogos alertan que niños pueden desarrollar peligroso trastorno ocular por excesivo uso de TikTok

Los ojos son uno de los órganos que más cuidado deben recibir desde la infancia. Ya sea por genética o descuidos, la tendencia a desarrollar limitaciones en la vista en los primeros años de vida es alta, debido a que los ojos no tienen una capacidad visual completa hasta los siete u ocho años. Algunos profesionales incluso afirman que no es hasta fines de los 20 años que se puede considerar que un ojo ha alcanzado su madurez.

Mantener la mirada fija en un objeto cercano al rostro, por un periodo de tiempo prolongado, puede ser una causa de estrabismo. Esta limitación visual se produce cuando los ojos no se encuentran alineados, es decir, no se mueven de manera paralela. Hay distintos tipos y distintas causas, pero cuando es consecuencia de forzar la vista para ver un objeto próximo, se le llama estrabismo acomodativo o por acomodación.

Y es precisamente el riesgo que conlleva el uso excesivo del celular por parte de los niños, sobre todo por la popularidad de redes sociales como TikTok e Instagram.

Los oftalmólogos explican que para enfocar un objeto que está cerca de nuestro rostro, toda nuestra mirada trabaja, aunque lo hagamos como un acto inconsciente. La pupila se contrae, el cristalino se modifica y los dos ojos convergen hacia adentro. Esta acción se conoce como triada acomodativa, y nos permite hacer actividades como leer un libro o ver videos desde la pantalla de un teléfono.

El estrabismo acomodativo se produce cuando esta triada se activa tantas veces o con tanta fuerza que la acomodación de la mirada se estanca. Por ello, los músculos de los ojos no consiguen volver a su estado normal de relajo y quedan “engarrotados”, explica Óscar Tapia, tecnólogo médico con mención en Oftalmología de la Universidad Mayor.

Esto puede ser consecuencia de mantener la mirada fija en un mismo objeto sin tomar pausas. Sin embargo, es común que este problema se de con mayor frecuencia en las personas que padecen hipermetropía, es decir, no pueden ver de cerca con claridad. En cambio, de acuerdo a Tapia, el estrabismo es fácilmente detectable ya que la desviación de los ojos se aprecia a simple vista.

¿Cuánta responsabilidad tiene el uso de pantallas?

En realidad, para que se dé un caso de estrabismo acomodativo no es estrictamente necesario que exista un adicción al teléfono. Un niño o niña que fuerza la vista por tener hipermetropía lo hará de todas maneras, con cualquier objeto que trate de mirar y se encuentre cercano a sus ojos. Mientras no obtenga un diagnóstico adecuado ni tenga los lentes necesarios para poder ver sin forzar su mirada, el estrabismo será un problema latente.

Existe debate entre los oftalmólogos sobre si es posible desarrollar estrabismo por uso de pantallas o si solo se trata de un mito de internet. De acuerdo al oftalmólogo Cristian Salgado, especializado en Oftalmologia Pedíatrica y Estrabismo en la Universidad de Harvard (EE.UU), no hay ningún estudio formal lo suficientemente concluyente que demuestre la relación entre el uso de pantallas y el estrabismo.

“Si fuese así, siempre hemos estado expuestos a las pantallas, desde hace varias décadas. Sí se ha visto un aumento (del estrabismo) después de la pandemia, pero sólo en pacientes con factores de riesgo”, comenta el también especialista de la Red UC Christus. Estos factores de riesgo pueden ser tener familiares con estrabismo o una patología visual previa.

En cambio, para la doctora Giobellina, el estrabismo por exceso de pantallas es un peligro real para los niños, aunque poco probable. Explica que sí es posible que se dé este problema en niños con la vista sana, por el uso excesivo de pantallas pequeñas y cercanas a sus ojos, como los tablets y celulares.

De acuerdo a la Sociedad Chilena de Pedriatría (SOCHIPE), el porcentaje de niños y niñas con limitaciones visuales ha aumentado en los últimos 15 años. Las enfermedades como la miopía, astigmatismo e hipermetropía son las más comunes, mientras que los problemas como el estrabismo y la ambliopía, también conocida como síndrome del ojo vago, suman menos un 5% del total de las limitaciones visuales en la infancia.

El doctor Salgado también menciona que hay múltiples tipos de estrabismo, no sólo los que están asociados a forzarse en ver un objeto de cerca. “Hay niños que nacen con estrabismo y no tienen una hipermetropía asociada. Hay otros que están asociados a la miopía, en los que un ojo se va hacia afuera, no hacia adentro. Otros pueden estar asociados a enfermedades inmunológicas, a traumas (golpes) o a causas neurológicas específicas”, aclara el oftalmólogo.

El estrabismo asociado al uso de pantallas, relata la doctora Giobellina, es de tipo convergente y es muy rápido en su manifestación. Esto quiere decir que pueden no manifestarse síntomas previos, sólo notar repentinamente que uno de los ojos muestra desalineación.

Cómo prevenirlo

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños y niñas con algún tipo de discapacidad visual suelen sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, con consecuencias para toda la vida. Esto debido a la importancia del sentido de la vista para interactuar con el mundo que los rodea.

De acuerdo al doctor Salgado, en algunos casos los padres pueden detectar señales de estrabismo en sus hijos si los niños les manifiestan ciertas molestias. Entre estas se encuentran tener visión borrosa, ver doble o guiñar excesivamente un ojo. En la consulta, esta patología se diagnostica mediante un cover test, que consiste en cubrir cada uno de los ojos para comprobar la alineación.

La recomendación para los padres y cuidadores es estar atentos a las señales de que su hijo o hija podría sufrir de algún error refractivo en su vista, antes de que los lleve a un problema más grave. Estos son fácilmente detectables con la atención clínica correcta, mediante un examen llamado refracción por cicloplegia. En este procedimiento se dilata el ojo con el uso de unas gotas especiales y se detecta cuanta hipermetropía tiene el paciente.

“Con esa información, que no depende de la colaboración subjetiva del niño o niña, podemos saber inmediatamente si un niño de la edad que sea tiene que usar lentes para hipermetropía, y así corregir este tipo de estrabismo en particular”, explica el especialista. Tomar las medidas necesarias es fundamental, ya que si no se trata a tiempo, el estrabismo puede desencadenar una pérdida de visión progresiva y permanente en el niño.

Además, el doctor hace énfasis en que además de conllevar problemas en su visión, es un problema que estéticamente afecta a los pacientes al llegar a la adolescencia y preadolescencia. “Es un tema, les complica, y eso lleva como consecuencia secundaria una mayor probabilidad de sufrir bullying, y nosotros lo consideramos”, comenta.

No sólo el estrabismo

Salgado recomienda que los niños menores de dos años no tengan contacto con pantallas de ningún tipo, y que entre los dos a los cinco años, no tengan más de una hora de exposición al día. Luego de esta edad se sugiere ir regulando progresivamente el tiempo de uso.

Por su parte, Giobelliana recomienda preferir la exposición a pantallas grandes y lejanas a la vista de los niños y niñas, para limitar la probabilidad de generar estrabismo. Esto siempre que sean mayores de dos años, haciendo énfasis en que antes de esta edad no es recomendable.

La exposición excesiva de pantallas no sólo lleva a la probabilidad de generar este tipo de estrabismo, sino también de miopía. “Este es un gran problemas que tenemos y sí está demostrado. Post pandemia se ha visto un alto nivel en todas las edades”, explica Salgado. Otra molestia que se puede generar es la fatiga visual, ya que los ojos experimentan resequedad al estar por mucho tiempo frente a una pantalla.

En el mismo sentido, la oftalmóloga Giobellina resalta la importancia de generar más investigaciones sobre este tema, ya que puede ser un problema mayor en el futuro, con la masificación de las tecnologías.

En conclusión, si bien no hay pruebas concluyentes de que el estrabismo pueda generarse por el uso de pantallas, el tiempo de uso de estos dispositivos es un problema por parte de los niños y niñas que los padres deben tener en cuenta, de acuerdo a los especialistas. Ante cualquier sospecha de estrabismo u otra limitación visual, consultar a un especialista es fundamental antes de que sea muy tarde.