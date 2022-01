Ómicron: “Eras positivo y no me avisaste”

Ómicron “ha conquistado al mundo” por su alta transmisibilidad y capacidad de evadir la inmunidad natural e inducida por las vacunas. La infección por Ómicron en personas con esquema de inmunización completo parece protegerlas parcialmente contra la enfermedad grave, la hospitalización y mortalidad.

El 20 de enero de este año entró en vigor el “Plan de Manejo de Coronavirus en Chile, frente a nueva variante Ómicron”, documento que contiene varias medidas, algunas de las cuales están orientadas a la aplicación de una política pública enfocada en “la prevención y la responsabilidad individual” con el eslogan: “Si me enfermo, yo te cuido”. Plan que nace a pesar de innumerables ejemplos contradictorios ocurridos a lo largo de dos años de pandemia, como fiestas clandestinas, personas destacadas en el ámbito nacional e internacional que creen estar por sobre las normativas, uso inadecuado de mascarillas, movimientos antivacunas, incumplimiento del distanciamiento social, falta o errónea higiene de manos, entre otras.

Para apostar por la responsabilidad individual, es clave que el individuo conozca muy bien lo que debe, cómo y cuándo realizar, para luego cumplir celosamente las medidas de prevención vigentes y así evitar retrocesos en el manejo de la pandemia y la aparición de nuevas mutaciones.

El establecimiento de la responsabilidad individual descansa en tres puntos específicos:

1) Una determinada concepción del sujeto en relación con el otro y con el colectivo;

2) la aceptación por parte de la población que Ómicron es un riesgo para la salud pública;

3) la pertinencia del individuo a un sistema normativo. Finalmente, habrá que analizar cuál será la sanción social a las personas que no cumplan con lo definido en la normativa … ¿Eras positivo y no me avisaste?

Mi pregunta final es ¿estamos los habitantes de nuestro país preparados para asumir la responsabilidad individual frente a Ómicron? ¿Sabemos qué hacer si nos definen como “persona infectada” o “persona en alerta de Covid”?

* Doctora en Ciencias de la Salud, Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello