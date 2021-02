Pandemia aumentó interés ciudadano por el reciclaje ¿Cómo iniciar la tarea con algo más que solo voluntad?

La vida en pandemia y el mayor tiempo en casa hizo visible la cantidad de residuos que día a día se transforman en basura. Pero además se sumó otro elemento, el aumento de los artículos de un solo uso como mascarillas o guantes, y los recipientes para comida para llevar, que elevaron esa basura domiciliaria.

Las preguntas y dudas sobre reciclaje han aumentado en el último año en las redes sociales de Todosreciclamos.cl, reconoce Marie Chauloux su fundadora. En ese sentido, añade, las personas sí han tomado más conciencia sobre los residuos que se generan en los hogares durante la cuarentena: “Al pasar más tiempo en casa, las personas están cocinando más o pidiendo más delivery y, por lo tanto, la cantidad de residuos ´a la vista´ es más relevante. Además, ha sido un tiempo de reflexiones y muchos cuestionamientos ambientales. ¡El reciclaje es la puerta de entrada para eso!”.

Existe cada vez más voluntad para reciclar. Además, señala Chauloux se aprecia no solo un cuestionamiento individual con respecto a los propios hábitos, sino que también las personas cuestionan cada vez más las acciones de las marcas al momento de hacer una compra. Según un estudio de Acción Empresas, un 36% de los encuestados declara estar dispuesto a pagar hasta un 20% más por un producto responsable con el medio ambiente, y más del 40% dijo elegir marcas o productos que ayudan al cuidado del medio ambiente. “Cuanto más se habla de reciclaje, más conciencia se está desarrollando al respecto”, indica.

¿Por dónde partir?

Reciclar parte desde el momento que se consume. Ahí es importante fijarse en varias cosas. Chauloux aconseja preferir productos que tengan la menor cantidad de empaque posible, incluso llegar a optar por alternativas a granel.

También es aconsejable llevar una bolsa reutilizable y no son solo para el supermercado. Lo mismo se puede hacer con una taza reutilizable y cubiertos para evitar los de plástico o plumavit.

“Si no podemos evitar el empaque, recomendamos preferir alternativas con envase que se pueda reutilizar, reciclar o con contenido reciclado”, aclara. El envase permite al producto maximizar su vida útil y, así, evitar cualquier forma de desperdicio de alimentos.

Para alguien que nunca ha clasificado sus residuos para poder reciclarlos, la recomendación de de Chauloux es comenzar de a poco para no abrumarse. Primero aconseja entrar en contacto con su municipio para averiguar si existe recolección o puntos limpios. Incluso, algunos edificios, dice, tienen puntos de acopio de materiales reciclables, así como también existen recicladores base que retiran los materiales desde las puertas de la casa a un precio modesto.

“El material más sencillo para empezar y con alto impacto positivo al reciclarlo es el vidrio, pues hay puntos verdes en muchas partes del país”, detalla Chauloux.

Pero no es llegar y llevar envases de vidrio al punto limpio. “Se enjuaga el envase para que no tenga restos de líquidos o alimentos. No es necesario sacar las etiquetas. En lo posible, al dejar vidrios en campanas grandes, trata de hacer sonar el vidrio (buscamos que se rompa). De esa manera, ocupa menos espacio en el contenedor”, destaca.

Si se trata de metales, se enjuaga el envase para que no tenga restos de líquidos o alimentos.

En el caso de papel y cartón Chauloux señala que se retiran corchetes o restos de cinta adhesiva. “También hay algunos puntos limpios que piden separar los papeles blancos de las revistas y de los cartones”. Papeles y cartones no deben estar contaminado con líquidos o restos de alimentos, también se aconseja desarmar las cajas para que ocupen menos espacio.

En el caso de papel y cartón se retiran corchetes o restos de cinta adhesiva para poder reciclarlos.

Los envases de Tetra Pak de bebidas o leches, se enjuagan para que no tenga restos de líquidos o alimentos. “Una vez seco, estíralo y aplástalo para que ocupe menos espacio en tu casa y en el punto limpio”, recomienda.

Plásticos

En inglés existe un concepto llamado “Wishcycling” explica Chauloux el que podría traducirse como “deseoclaje”. El concepto hace alusión al deseo de que algún residuo se recicle, a pesar de que no cumple con las condiciones para ser procesado para su reciclaje. “Al momento de entregar los residuos para el reciclaje, es importante ser consciente de lo que reciben en ese lugar y lo que no, para no ´ensuciar´materiales reciclables con otros que no se van a poder procesar”.

La contaminación de los envases puede impedir el reciclaje, por ejemplo los restos de aceite en las botellas plásticas o los residuos orgánicos en los envoltorios. Los envases plásticos también se enjuagan para que no tenga restos de líquidos o alimentos. En este caso, dice, sí se quitan las etiquetas y es mejor aplastarlos para que usen menos espacio.

Algunos materiales como el vidrio y el aluminio se reciclan infinitamente. El cartón y papeles también tienen una buena cobertura de recolección tasa de reciclaje en Chile.

El material más complejo es el plástico, ya que no solo es un material sino varios en una categoría. Existen muchos tipos de plásticos. Se pueden reciclar las botellas de agua y bebidas (Plástico PET (1)), las botellas de shampoo y detergentes (Plástico PEAD (2)), los contenedores rígidos de helado o tuppers (Plástico PP (5)), envase de delivery de frutas o tortas transparente (Plástico PP (5) y PET (1)). También se pueden reciclar envoltorios films de pan, lechuga, cerveza, etc. (Plástico PEBD (4)).

Los plásticos que no se pueden reciclar son los potes y botellas con aceite, como por ejemplo envases plásticos de mayonesa o aceite (Plástico PET (1)). Tampoco los paquetes de snacks flexible (Plástico PP (5)). En esa misma categoría entran los vasos de polipapel (papel + plástico), los envases de delivery kraft (papel + plástico), los aerosoles y los plásticos de PVC.