¿Por qué la OMS pide tratado mundial para enfrentar temible enfermedad que provocará la próxima pandemia?

Este sábado, en el Foro Económico Mundial (FEM) 2024, que comenzó el lunes en Davos, Suiza, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus le pidió a los países que firmen un tratado pandémico para que el mundo pueda prepararse para la “Enfermedad X”.

El miércoles pasado un panel de expertos de la OMS se reunió en el FEM junto a otros funcionarios de salud para discutir la perspectiva de la Enfermedad X, una amenaza a la salud. Ghebreyesus dijo que esperaba que los países alcanzaran un acuerdo pandémico en mayo para abordar este “enemigo común”.

¿Qué es la temible Enfermedad X por la que se prepara la OMS?

La Enfermedad X, un término utilizado por la OMS para describir una enfermedad infecciosa desconocida que podría causar una pandemia grave en el futuro. El término fue utilizado por primera vez en 2018 durante la Asamblea Mundial de la Salud, cuando la OMS incluyó la Enfermedad X en su lista de enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo de vacunas.

Este virus aún no se ha formado, pero los científicos dicen que podría ser 20 veces más mortal que el Covid-19. En 2017 se añadió a la lista corta de patógenos para investigación de la OMS que podrían causar una “epidemia internacional grave”, según un comunicado de prensa de la OMS de 2022.

En mayo de 2023, durante la Asamblea Mundial de la Salud, el director general de la OMS Tedros, declaró que los Estados miembros de la organización deben estar preparados para enfrentar las siguientes pandemias.

La OMS se prepara para la temible Enfermedad X y pide un tratado mundial contra la pandemia

“Cuando llegue la próxima pandemia -y lo hará- debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa”, dijo el director durante la edición 74° de la asamblea.

Ahora, en el FEM dijo que el Covid-19 fue la primera Enfermedad X, pero que es importante prepararse para otra pandemia. “Hay cosas que se desconocen y que pueden suceder, y cualquier cosa que suceda es una cuestión de cuándo, no de si sucederá, por lo que necesitamos tener un marcador de posición para eso, para las enfermedades que no conocemos”, dijo Tedros.

Aunque algunas personas dicen que alarmar por una enfermedad que aún no ocurre puede causar pánico, afirma el director general, es mejor anticipar algo que pueda suceder, porque ha sucedido muchas veces y es mejor estar preparado.

“Perdimos a muchas personas [durante el Covid] porque no pudimos gestionarlas”, dijo Tedros en la conferencia mundial. “Podrían haberse salvado, pero no había espacio. No había suficiente oxígeno. Entonces, ¿cómo se puede tener un sistema que pueda expandirse cuando sea necesario?”

Es por esto que insta a los países a firmar el tratado contra la pandemia para tener una respuesta compartida sobre cómo reaccionar ante otro brote. “El acuerdo sobre la pandemia puede reunir toda la experiencia, todos los desafíos que hemos enfrentado y todas las soluciones en uno”, dijo Tedros . “Ese acuerdo puede ayudarnos a prepararnos mejor para el futuro”.

Ghebreyesus dijo que paneles y expertos independientes han estado trabajando en formas de responder de manera colectiva y que la fecha límite para la firma del tratado es en mayo, informa Fox News.

Algunas de las respuestas de preparación podrían incluir un sistema de alerta temprana, organizar las cadenas de suministro y promover la investigación y el desarrollo para probar medicamentos. También sería necesario examinar la atención primaria de salud , dado que a los países ricos no les fue bien durante el Covid, ya que tuvieron problemas con aspectos básicos como el rastreo de contactos.

La administración Biden estaba negociando el tratado global contra la pandemia el año pasado. Los críticos del Partido Republicano han dicho que tal acuerdo cedería soberanía a la OMS. “El tratado sobre pandemias de la Organización Mundial de la Salud es muy vago, afecta nuestra soberanía y podría aprovecharse para decirles a los estadounidenses qué tipo de atención médica necesitan en caso de una pandemia global”, dijo el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee. dijo en una conferencia de prensa en mayo.

¿Cuál podría ser la próxima Enfermedad X?

Un virus que podría ser considerado candidato para provocar una pandemia es el virus Nipah, que mata a más de la mitad de las víctimas, y para el cual no existe cura. En comparación, en los últimos cuatro años el Covid-19, una enfermedad con una tasa de mortalidad inferior al uno por ciento, ha matado a aproximadamente 7 millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud destaca el virus Nipah y sus primos cercanos como algunos de sus patógenos de máxima prioridad: con una mortalidad en humanos entre el 40% y 75%, el Nipah está considerado como un grave problema de salud pública.

La OMS se prepara para la temible Enfermedad X y pide un tratado mundial contra la pandemia

El mundo moderno es propicio para la proliferación de nuevos virus. Primero, el mundo está cada vez más conectado por la globalización. Segundo, las personas se apiñan cada vez más en las ciudades.

Tercero, cada año se destruyen millones de acres de hábitat natural, razón importante, porque la pérdida de hábitat masiva hace que los animales se aproximen cada vez más a los humanos, y “alrededor de tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes se originan en animales y luego saltan de especie en especie hasta que, en determinadas circunstancias, pueden infectar a los seres humanos”, escribió Bingham en su libro.

Según estudios internacionales, existe un 27,5% de posibilidades de que se produzca una pandemia tan mortal como la Covid-19 en la próxima década, ya que los virus surgen con mayor frecuencia, y la implementación rápida de vacunas es la clave para reducir las muertes.

El cambio climático, el aumento de los viajes internacionales, el aumento de la población y la amenaza que representan las enfermedades zoonóticas contribuyen al riesgo, según Airfinity Ltd, con sede en Londres. Pero si se implementan vacunas efectivas 100 días después del descubrimiento de un nuevo patógeno, la probabilidad de una pandemia mortal cae al 8,1%, según la modelización de la firma.

En julio de 2021, un total de 65 científicos expertos de 13 países participaron en la actualización de una plataforma que permite identificar los virus zoonóticos animales que potencialmente pueden “saltar” e infectar a los seres humanos, tal como lo hizo el virus Sars-CoV-2.

El resultado fue que Lassa, Ébola, Seúl, Nipah, Hepatitis E y Hanta son los virus que pueden convertirse en la próxima pandemia. Además, existen 887 virus que representan un mayor posibilidad de contagio al ser humano, 38 de ellos reconocidos como virus zoonóticos y los otros 849 con un potencial zoonótico aún desconocido, que constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo.

La investigación por la Enfermedad X está más latente que nunca, el 18 de noviembre de 2022, la OMS reunió apróximadamente a 300 científicos con el propósito de examinar y teorizar sobre el tema, así como analizar los posibles riesgos del patógeno X y determinar las líneas de acción en caso de una zoonosis.

Por el momento, la Enfermedad X sigue siendo hipotética, sin embargo, la OMS la incluyó dentro de su listado mencionándola como “un patógeno actualmente desconocido que podría causar una epidemia internacional grave”.