Rodrigo Fábrega, el chileno que hace clases en el MIT: “Prohibir ChatGPT para las tareas es como prohibir Google”

Lo que hace años parecía una película de ciencia ficción, hoy en día es una realidad que se impone poco a poco. El implacable avance de la Inteligencia Artificial (IA). Hoy su uso abarca todos los sectores económicos y sociales, incluida la educación.

En el último tiempo ha habido una tendencia creciente por incorporar nuevas tecnologías en la educación con el fin de mejorar la experiencia. Según la Unesco, la IA tiene el poder de transformar profundamente la educación, ya que puede reducir las dificultades de acceso al aprendizaje, automatizar los procesos de gestión y optimizar los métodos de enseñanza que permiten mejorar los resultados.

Pese a esto, también existen preocupaciones sobre su impacto en los estudiantes, como la desigualdad de acceso y que esto aumente la brecha entre aquellos que tienen y no acceso a la tecnología, que aumenten los sesgo y la discriminación, la pérdida de interacción humana o la falta de ética y responsabilidad.

Probablemente ya habrá escuchado hablar de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que ha causado revuelo en las redes sociales. Pero, ¿qué es ChatGPT y por qué todo el mundo habla de él? Se lo preguntamos directamente:

“ChatGPT es un programa de computador que puede responder preguntas y mantener conversaciones con las personas. Está entrenado para entender y generar texto en diferentes idiomas y temas. Utiliza inteligencia artificial para comprender lo que le dices y proporcionar respuestas relevantes. Sin embargo, ten en cuenta que aunque puede ser útil, no siempre garantiza que la información sea 100% precisa. Es una herramienta para ayudar, pero siempre es bueno verificar la información de otras fuentes confiables”, explica el propio programa.

Rodrigo Fábrega, presidente Fundación Cruzando.

De esta forma, alguno de los temores es que ChatGPT se transforme en el nuevo “Rincón del Vago” pero mucho más avanzado, en donde basta con ingresar la pregunta para que la IA responda de manera sofisticada.

Pero esto no es nuevo para Rodrigo Fábrega Lacoa, quien es líder en enseñanza de programación en Chile, presidente de la Fundación Cruzando, y que actualmente es profesor invitado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el Laboratorio del Desarrollo de la Creatividad, donde investiga la relación entre educación y tecnología.

“Hay unos que piensan que la Inteligencia Artificial lo va a tomar todo y vamos a perder los trabajos, y otra gente que dice que no la utilicemos. Pero resulta que si uno analiza, la mejor interacción no es el computador solo o la persona sola, es una persona que sepa usar bien el computador”, comenta Fábrega.

- ¿Cómo se aplica la IA en educación y cómo está cambiando esta relación?

La IA es una herramienta para la creatividad, un aumento para la creatividad en la sala, y la habilidad fundamental para el futuro es eso. Si tú no eres creativo, si tú no has cultivado la creatividad y solamente haces lo que la IA te diga, el problema que tiene eso es que tú pierdes la experiencia de aprender.

En educación, lo que tenemos que ver es cómo utilizamos estas herramientas para poner la didáctica por delante de la tecnología, porque cuando se pone la tecnología delante de la didáctica generalmente hay fracaso. Se dice que es mejor buscar una solución aproximada al problema correcto, que una solución correcta al problema aproximado. Entonces yo creo que la solución aproximada al problema correcto es pensar en la IA y en cómo pensamos una escuela para esta época, cómo le entregamos al docente herramientas para que sea él o ella la especialista en usar herramientas con IA para que sean los niños y las niñas los inteligentes que le dicen al computador lo que tiene que hacer y no el computador el que te manda a ti.

- ¿Cuáles son los peligros de la IA en la educación?

Uno de los riesgos de la IA es que nos distraiga de la labor principal que es educar, por eso los docentes más que nunca tenemos una función insustituible en la sociedad. Cuando uno conoce en qué consiste la IA, cuáles son sus orígenes, cuáles son las posibilidades, sin duda va a ser mucho mejor para la educación, para poder pensar, para poder crear más cosas, para poder subirse a esta fiesta, que no es una fiesta de la tecnología, es una fiesta del pensamiento. Tenemos que tener escuelas que nos enseñen haciendo, ya no sirve de nada saber recitar un montón de cuestiones si tú no has participado en su creación, si tú no has realmente hecho algo por ti para aprender eso, y cuando tú usas la IA en una clase, se transforma en una clase inolvidable, porque genera curiosidad y personaliza la experiencia.

Yo creo que el peor peligro que tenemos es que se empiece a hacer de esto una herramienta solamente de eficiencia y que no sea una oportunidad para reflexionar acerca de cómo aprenden los niños, las niñas y adolescentes. Cuando tú estás trabajando con la inteligencia artificial solamente como una eficiencia pierdes el sentido de educar.

- ¿Usar ChatGPT podría considerarse “hacer trampa o copiar” en una tarea?

Si la pregunta permite que tú llegues y copies, es que la pregunta no es buena. Si estamos aprendiendo, por ejemplo, del clima de Temuco, para eso no necesitas ChatGPT, eso ya te lo decía Internet, el Rincón del Vago o le preguntabas a un tío que sabía más. En cambio, si preguntarle a ChatGPT es investigando no hay problema, porque antes de la pregunta vienen las ganas de aprender, por eso los niños pequeños preguntan todo y en cuarto medio ya nadie pregunta nada, ¿por qué? Porque el sistema educacional los ha obligado a memorizar y la IA es la oportunidad de cambiarlo. No sirve de nada prohibirlo, es como prohibir Google. Si yo hago preguntas que tienen una sola respuesta está mal, si el mundo ya no tiene una sola respuesta.

- ¿Considera que la educación tradicional está obsoleta?

Lo que pasa es que enseñamos con técnicas que están erradas y por eso en la sociedad ocurre que una persona aunque tenga buenos resultados no sabe cómo se hace. Cuando tenemos a la gente obligándonos a hacer pruebas estandarizadas, a que la gente aprenda un currículum que a veces es muy extenso y los docentes no tienen cómo cubrirlo, la única estrategia que tiene el docente es empezar a hacer pruebas de verdadero y falso, de sí o no, etcétera, y esta es la oportunidad de que los docentes se preparen en las nuevas ideas de la IA, en las posibilidades didácticas de la IA para poder, por fin, tener una herramienta que lo único que va a hacer es enaltecer la carrera docente y eso a mí me parece que es una gran oportunidad, pero está el peligro por supuesto de que no la aprovechemos.

Para eso es necesario que se intensifique, a nivel del Ministerio de Educación que está muy atrasado en estas cosas, la importancia de aprender a programar, que es una cuestión fundamental en este tiempo.

- ¿Qué desafíos tienen los colegios?

El desafío es que la escuela reflexione sobre la IA, que la escuela piense sobre esto y tenga una posición, que suelte los miedos y que diga ‘tengo miedo sobre esta cuestión porque va a pasar y nadie me ha venido a explicar cómo funciona’. Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad para reflexionar sobre cómo piensan nuestros estudiantes y cómo aprenden hoy en día.

Nosotros acá en el MIT, un grupo que se llama RAISE MIT, creó un currículum completo de cómo partir muy despacio entendiendo qué es la IA, cómo podemos usar mejor el ChatGPT, cómo hay IA para educación física, para biología, para muchas cosas. Todo el currículum para la educación, desde kinder hasta cuarto medio está en https://www.dayofai.org/ y está disponible para todos los docentes.

- ¿Qué mensaje le daría a las personas que temen el avance de la IA?

Todas las tecnologías consciente o inconscientemente cuando avanzan muy rápido las han tratado de parar, eso es bastante frecuente y por eso la escuela juega un rol fundamental, porque la escuela no solamente prepara personas que puedan tener un trabajo y ganarse la vida en lo que quieran hacer, sino que lo que hace es formar ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto independiente de la tecnología la escuela y la hora de clases, ese espacio que tenemos es un espacio para reflexionar cómo vivimos mejor en comunidad, con tecnología o sin tecnología.