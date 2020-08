Inmunidad “garantizada” por dos años: Rusia revela detalles sobre su polémica vacuna Sputnik V

A menos de diez días de su registro oficial, esta mañana en Chile (tarde en Moscú), científicos rusos revelaron algunos detalles sobre la vacuna bautizada como Sputnik V, en homenaje al primer satélite mundial lanzado por la Unión Soviética.

La vacuna, sindicada como “segura y eficaz” por las autoridades rusas, tras dos meses de ensayos en humanos a pequeña escala, aún no cuenta con resultados públicos, lo que ha derivado en una serie de críticas y cuestionamientos por parte de otros investigadores, entre ellos en Chile.

Por ello, en una conferencia en línea realizada a un centenar de medios de comunicación en el mundo -entre ellos La Tercera-, las autoridades del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), el fondo soberano de inversión de Rusia y el Instituto Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, adelantaron que próximamente comenzarán las pruebas masivas “en más de 40 mil personas”, anunciando además la publicación del estudio científico que detalla el proceso de pruebas para llegar al esperado fármaco.

Alexander Gintsburg, Director del Gamaleya Research Institute y Denis Logunov, doctor en biología y miembro del Russian Academy of Sciences en la conferencia en línea de esta mañana.

“La semana que viene comenzará en Rusia un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, pos registro previamente planeado sobre la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna Sputnik V, simultáneamente con la vacunación de voluntarios de grupos de riesgo. Más de 40 mil personas participarán en el estudio en más de 45 centros médicos“, dijo Alexander Gintsburg, Director del Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, y académico del Russian Academy of Sciences.

Denis Logunov, doctor en biología y miembro del Russian Academy of Sciences, indicó que su vacuna fue administrada a dos clases de primates, y posteriormente a 76 voluntarios -que luego aumentaron a 20 mil-, cada uno con un “diario” donde anotó efectos secundarios como fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento en el lugar de la inyección. “Todos ellos insignificantes”, afirmó.

Asimismo, los científicos mencionaron que el fármaco, desarrollado a partir de una mezcla de las técnicas utilizadas para el Mers y el ébola, consiste en dos dosis con un intervalo de 21 días y tendrá inmunidad “garantizada” de dos años. Se utiliza adenovirus humano, lo que posibilita la aparición de nuevas vacunas, incluida una universal contra la Influenza.

Además, los investigadores anunciaron un sitio web oficial de la vacuna que incluirá datos sobre su desarrollo, con enlaces a publicaciones científicas sobre la historia de las vacunas basadas en adenovirus humanos y vectores adenovirales humanos, sus ensayos clínicos, la plataforma tecnológica, la seguridad probada de este enfoque, así como su aplicación en la lucha contra diversas enfermedades.

Kirill Dmitriev, CEO del RDIF, señaló que si el plan sigue tal lo acordado, la vacunación masiva comenzará en octubre en Rusia, añadiendo que una “publicación importante en Occidente” publicará el esperado artículo científico. Sin embargo, se negó a nombrar la revista por preocupaciones de “presión política”, solicitando que “no se politice el problema”.

Además de Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas participarán en los ensayos, mientras que Brasil e India también están en conversaciones para proporcionar voluntarios. Las pruebas se adherirán a los estándares internacionales en el país y en el extranjero, sostuvo.

Actualmente, más de 160 otras vacunas están en desarrollo a nivel mundial, con desarrollos del Reino Unido, EE.UU. y China. El nuevo coronavirus acumula más de 22 millones de casos, 792 mil fallecidos, 10.578 de ellos en Chile.