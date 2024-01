La doctora canadiense Steffanie Strathdee ha sido invitada a 12 países para exponer sobre sus investigaciones, pero sin importar cuantas veces relate su historia ante el público, su voz se quiebra al recordar la angustiante situación que la llevó por ese camino.

Cuando su esposo enfermó gravemente por entrar en contacto con una extraña bacteria en 2015, todos los médicos de la prestigiosa Universidad de California San Diego (UCSD), de la que Steffanie era docente, pronosticaron que no había manera de salvarle la vida. Se trataba de Acinetobacter baumannii, una de las tantas superbacterias que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos creados por el ser humano.

Esta bacteria fue calificada como patógeno crítico por la OMS debido a su alta mortalidad. “Fue el momento más aterrador de mi vida”, dijo con un nudo en la garganta ante el público del Congreso Futuro 2024. Pero no se dio por vencida.

Steffanie Strathdee, la mujer que transformó un virus en medicina para salvar la vida de su esposo

La epidemióloga investigó por su cuenta y llegó a un tratamiento que era casi inutilizado. Era una terapia con bacteriofagos, un tipo de virus creado por la naturaleza que ataca bacterias. El problema es que existen trillones de estos “parásitos” distintos y cada uno ataca a receptores muy específicos, por lo que encontrar uno adecuado para la superbacteria que puso en riesgo a su familia fue toda una odisea.

Había que encontrar un “depredador perfecto” para el extraño organismo que atacaba a Tom, y ante la falta de opciones, Steffanie decidió apostar por este 0,001% de probabilidad. Y luego de cientos de pruebas en laboratorios, junto a un equipo multidisciplinario de la USCD, lo consiguió.

Hoy la terapia de bacteriofagos (fagos) se encuentra en expansión en distintas partes del mundo, y puede ser una solución tanto para tratar casos tan aislados como el de su esposo, como para la resistencia a los antibióticos en general. Este es un problema cada vez más latente, explicó la epidemióloga en su charla, debido a que las bacterias se fortalecen y los antibióticos cada vez son menos eficaces para tratar enfermedades.

De hecho, un estudio de la Universidad de Washington estima que la tercera causa de muerte más frecuente en Chile estaría asociada a la resistencia a los antibióticos, después del cáncer y los accidentes cardiovasculares. lo que la terapia con bacteriofagos puede ser una de las maneras comunes de combatir enfermedades en el futuro.

¿Dónde se encuentran los bacteriofagos en la naturaleza?

Los fagos se encuentran en todas partes de la naturaleza, son muy abundantes. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta de lo abundantes que eran, porque no teníamos algunos de los métodos científicos que tenemos ahora. Algunos de ellos, por ejemplo, son difíciles de secuenciar, pero se encuentran en el suelo y el agua. Si no fuera por los fagos, la cantidad de bacterias en el océano sería excesiva. Si no fuera por los fagos, las bacterias de nuestros intestinos estarían invadiendo nuestros cuerpos. Son como guardianes.

Grupo de bacteriófagos de cola infectando una bacteria.

¿Qué otros usos tienen los bacteriofagos?

Hay muchos usos potenciales, y muchos investigadores y empresas de biotecnología que están estudiando sus posibles aplicaciones. Por ejemplo, en la medicina, hablé sobre cómo los fagos podrían usarse para curar infecciones bacterianas que no responden a los antibióticos, pero también podrían usarse para prevenir la aparición de infecciones. También se puede utilizar para reducir o reemplazar la cantidad de antibióticos que utilizamos en la agricultura o la ganadería, en la que de hecho, se utilizan antibióticos (y es una causa fundamental de por qué somos resistentes a los antibióticos, ya que al consumir carne de animales, recibimos indirectamente parte de estos).

También hay formas de utilizar fagos como vehículos para hacer llegar tratamientos a un lugar específico en el cuerpo humano, por que son muy fáciles de manipular. Sabemos, por el caso de mi marido, que se podrían inyectar mil millones de fagos a alguien cada dos horas y no moriría de shock séptico, porque son algo que se encuentra presente en el cuerpo y no se rechaza. Entonces, si podemos ocupar los fagos como “nano vehículos”, podrían usarse para tratar tumores. Incluso podrían usarse para fabricar un medicamento contra el cáncer.

Considerando que se encuentra en fase de pruebas, ¿Cómo ves la posibilidad de expandir esta terapia a otros países, como Chile?

Bueno, en Chile existe una compañía llamada Phagelab, y están usando fagos para detectar superbacterias resistentes a múltiples medicamentos o estas súper bacterias en el ganado. Pero una de las cosas más importantes que necesitamos es una “biblioteca” de fagos, porque no es práctico que cuando alguien se está muriendo a causa de un insecto desconocido, como mi esposo, sea necesario ir a aguas residuales para obtener una muestra a tiempo para salvar sus vidas.

Si tenemos, por ejemplo, un congelador o un frigorífico que tenga caracterizados fagos que puedan ser utilizados con algunos tipos de superbacterias que causan infecciones en humanos, entonces podríamos emparejarlos mucho más rápido. Chile debería tener una biblioteca de fagos. Actualmente es más fácil identificarlos, es difícil purificarlos, pero incluso secuenciarlos es mucho más barato que antes.

Pero sobre todo, y mi marido me comentaba sobre esto hoy durante el almuerzo, lo que realmente necesitamos es que la comunidad de médicos de enfermedades infecciosas se emocionen sobre la terapia con fagos y quieran aprender. Nuestro centro es una organización sin fines de lucro con sede en la Universidad de California, San Diego, y hemos capacitado a médicos de todo el mundo sobre cómo administrar la terapia con fagos. Eso es algo que nos interesaría hacer.

¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial con esta terapia?

La IA podría usarse para determinar qué fagos funcionan mejor en un “cóctel” de fagos. Ayer durante mi presentación no tuve tiempo de explicar por qué usamos más de un fago para tratar a alguien, pero eso es lo ideal: fagos que estén unidos a diferentes receptores de la bacteria, porque entonces es más difícil que genere resistencia contra el fago. También podrían usarse para decidir qué fagos y qué antibióticos combinan mejor en el tratamiento, porque no creemos que los fagos alguna vez vayan a reemplazar a los antibióticos por completo. De hecho, cuando tratamos con terapia con fagos, casi siempre tratamos con antibióticos.

Aprendimos a través del caso de mi esposo y otros casos similares, que los antibióticos y los antibióticos pueden ser sinérgicos. Si la IA pudiera predecir cuales combinan mejor, sería un gran avance. Ahora mismo, puede ser usada en la terapia, para emparejar el fago y la bacteria correcta.

En retrospectiva, ¿cómo ves ahora la situación vivida con tu esposo, que te llevó a indagar en esta terapia?

Bueno, creo que en el mundo occidental los fagos están recibiendo mucha más atención que antes. Y se están realizando muchas investigaciones. Se están realizando más ensayos clínicos que nunca, lo cual es bueno, porque son una forma muy rigurosa de determinar si deben estar disponibles más ampliamente o no. Y las personas tienen infecciones menos graves. Por ejemplo, escuchamos mucho de personas que tienen infecciones crónicas del tracto urinario o dermatitis y sus vidas no están en peligro, pero que aun así hacen que las personas se sientan muy miserables.

Entonces, si hacemos estos ensayos y descubrimos que los fagos están funcionando, agencias reguladoras como la FDA y sus contrapartes en otros países pueden decidir qué hacer. Hasta ahora, no hemos visto ningún problema de seguridad con la administración de fagos, ni siquiera por vía intravenosa. Así que todas esas son buenas noticias. Ahora se trata de determinar la eficacia de los fagos en relación con los antibióticos.

Tom Patterson, al centro, esposo de Steffanie, escuchando su charla en el Congreso Futuro. Foto: Congreso Futuro.

Mi esposo recibió terapia con fagos durante un mes por vía intravenosa, y luego eso redujo la cantidad de bacterias en su cuerpo lo suficiente como para que su sistema inmunológico pudiera combatirlas por sí mismo. Así que pudo curarse de su infección bacteriana en 3 meses, y nunca necesitó ninguna otra terapia con fagos ni tuvo efecto secundarios por el tratamiento. Sí tiene algunos efectos secundarios por su enfermedad bacteriana, ya que antes de los fagos tuvo siete casos de shock séptico y eso le había dañado los pulmones, el músculo cardíaco y también el intestino. Tiene que comer comidas muy pequeñas y muy lento, también generó diabetes. Y tampoco puede sentir las plantas de sus pies, tiene neuropatía, por lo que ya no practica surf.

Chile es el país número 12 que hemos visitado desde que se recuperó y ahora vamos a visitar Atacama, el fin de semana. Entonces estoy un poco nerviosa, es muy alto. Pero él dice, mira, quiero vivir mi vida y la vamos a disfrutar. Así que me siento muy esperanzada y muy afortunada de tener tanto tiempo y de haber visto realmente a tantas personas curarse con la terapia con fagos. Creemos que esta es la razón por la que estamos en el planeta.