Filtro UV y el color de los cristales: ¿En qué hay que fijarse al comprar lentes de sol?

A semanas que comience el verano, las altas temperaturas ya comenzaron a llegar a gran parte del país, por lo que el calor empezó a hacerse presente, así como sus consecuencias.

El sol produce radiación ultravioleta (UV), la cual es descrita por el Instituto de Seguridad Laboral como “un tipo de onda electromagnética considerada como no ionizante”, aunque si bien, esta resulta beneficiosa para la salud en cantidades pequeñas, una exposición excesiva y prolongada puede causar diferentes problemas, incluyendo lesiones oculares directamente en la córnea, así como también cataratas o queratitis.

Por este motivo, una de las formas de protegerse del sol, es utilizando los lentes de sol adecuados, razón por la que se debe conocer cuáles son las características que estos deben presentar para poder comprarlos.

¿Qué características deben tener los lentes de sol para que protejan los ojos?

Al momento de comprar lentes de sol, las personas deben fijarse en que estos “otorguen un 100% de protección UV o protección UV de hasta 400 nm”, indica la oftalmóloga Martina Aguilera a La Tercera, quien señala que esta especificación se debe buscar en la etiqueta o adhesivo de las gafas.

Otra característica para tomar en consideración es que estos entreguen “protección al paso de la luz por el costado”, por lo que los “anteojos con las patas laterales anchas son preferibles a aquellos de diseños más curvos”, explica Javier Corvalán, past president de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) a La Tercera.

Además, Aguilera añade que el color de los cristales no influye en la protección que estos otorgan, mismo comentario realiza Corvalán, quien señala que “un anteojo de sol filtra la luz UV no por lo oscuro que sea”. De esta manera, no existe relación entre la intensidad de su tinte y su función.

Por ende, el tecnólogo médico en oftalmología y optometría del centro Alta Visión, Johnatan Carmona, comenta a La Tercera que “es crucial verificar el etiquetado con indicadores de confiabilidad como UV400, UV100% o CE, ya que estos señalan que las gafas brindan una protección adecuada”.

Además, el profesional recomienda el uso de gafas de sol en personas de todas las edades, incluyendo a los niños y, especialmente, en los adultos con enfermedades oculares.

¿En qué lugares se deben comprar y cuál es su valor promedio?

El precio de las gafas de sol es variado debido a que, según Aguilera, estos pueden ir desde los $5.000 hasta los $500.000. No obstante, explica que “no es necesario que un lente sea costoso para que sea eficaz”.

A esto, Corvalán señala que el valor es diferente debido a que, además de ser un artículo de protección, también es uno de moda, sin embargo, recomienda comprar gafas de “material orgánico en lugares establecidos”.

Estos sitios, por ende, son aquellos que estén especializados en el ámbito óptico y que tengan las certificaciones de la institución sanitaria, ya que esto, de acuerdo con Carmona, “garantiza que las gafas de sol cumplan adecuadamente con los requisitos de protección contra los rayos ultravioleta UV de tipo A (UVA) y tipo B (UVB) emitidos principalmente por el sol”.

Conoce en qué temporadas se debe utilizar lentes de sol. Foto referencial.

¿En qué fechas se debe utilizar lentes de sol?

Los rayos UV no ocurren solo en el periodo de primavera y verano, según el past president de la Sochiof, motivo por lo el que indica que el uso de las gafas de sol también debe realizarse durante las otras temporadas del año.

A lo anterior, se suma que el tecnólogo médico en oftalmología y optometría comenta que “es un error pensar que en días nublados no hay radiación UV, ya que esto está lejos de ser cierto”.

Por este motivo, la oftalmóloga señala que “se debe usar lentes de sol toda vez que estemos expuestos directamente al aire libre, ya sea realizando deporte o caminando, así como también cuando nos encontramos en medios de transporte sin techumbre”.