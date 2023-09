¿Es seguro comprar lentes ópticos en Aliexpress? Esto dice una oftalmóloga

Miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Las anteriores son afecciones cada vez más comunes entre las personas, quienes, después de atender a una cita oftalmológica, se llevan la sorpresa de que deben utilizar lentes ópticos de forma permanente.

Así comienza la aventura de elegir un marco y los vidrios adecuados para la medida de cada uno, pero grande es la sorpresa de algunos —en especial de quienes tienen medidas altas— al ver que los precios en las ópticas chilenas rondan entre los $50.000 y hasta más de $300.000.

Sin embargo, hace algunas semanas, distintos usuarios de TikTok revelaron que, para evitar los altos costos, están comprando sus lentes ópticos a través de tiendas chinas de Aliexpress, donde el precio se reduce considerablemente.

Pero, ¿es seguro optar por estas alternativas? ¿Por qué varía tanto la diferencia entre una óptica chilena y una en línea? Esta es la respuesta de una oftalmóloga.

—Hace tiempo vi en TikTok a una chica que contaba que se compró unos lentes por $16.000 en Aliexpress. Entonces me llamó la atención, porque incluso venían con antireflejo. Yo justo necesitaba comprarme lentes nuevos, así que me animé a comprarlos. En el peor de los casos, no es mucha plata la que iba a perder —relata Nathalia Fuentes, una joven de 29 años, oriunda de Temuco, a La Tercera.

Después de leer cientos de recomendaciones, Nathalia —quien tiene miopía y astigmatismo— se convenció de hacer el pedido. Eligió un marco que le gustó, pero al momento de poner las características del vidrio que necesitaba, no supo qué hacer.

—Le envié un mensaje al vendedor con la foto de mi receta y le pregunté cómo debía comprar. Él me mandó el link y me dijo ‘aprieta el 1.67′. Yo no tenía idea de qué era, pero lo puse en mi carrito de compras —explica, además de señalar que el vendedor le escribía en chino, pero se traducía automáticamente en la página web.

El número que mencionó el vendedor se trata del índice de grosor de los cristales, que en el caso de Nathalia, deben ser los ultra reducidos por su alta medida en ambos ojos.

—Lamentablemente, cuando un paciente compra por Aliexpress, no sabemos si los estándares de seguridad en fabricación se cumplen o no. No se sabe si el material es el adecuado, si la graduación es la correcta, si tiene o no protección UV y tampoco sabemos si la calidad del lente ha sido verificada por algún profesional de la salud —explica la doctora Consuelo Gajardo, oftalmóloga de la Clínica Las Condes (CLC) a LT.

Después de pagar $35.000 (en Chile, habría gastado más de $150.000) a Nathalia le llegaron sus lentes —adelgazados, fotocromáticos, con filtro UV y luz azul— a los diez días desde que efectuó la compra. Un tiempo bastante reducido, considerando que vienen desde China y que en las ópticas nacionales, el tiempo oscila entre 5 a 15 días hábiles.

Hasta ahora, la joven asegura que le han funcionado perfectamente.

—Un lente de Aliexpress no necesariamente causa daño en sí mismo. Sin embargo, las características de calidad asociadas al lente sí pueden causar problemas. Por ejemplo, un lente que esté mal ajustado le va a molestar al paciente, si no está bien graduado va a causar fatiga ocular, o incluso puede afectar su calidad de vida, porque un paciente que no ve bien no se sentirá seguro para manejar o hacer su vida diaria —asegura la Dra. Gajardo.

La recomendación de la oftalmóloga es que, quienes ya adquirieron los lentes a través de estas tiendas extranjeras en línea, los lleven con un especialista en salud visual para que revise si se cumple con la graduación indicada y el ajuste correcto y, así, poder utilizarlos con más tranquilidad.

¿Por qué los lentes ópticos cuestan más en Chile que en Aliexpress?

—La diferencia de precios radica netamente en la calidad del producto del lente. Los lentes de Aliexpress lamentablemente tienen la característica de tener baja durabilidad y se rayan con mucha facilidad —asegura la oftalmóloga de CLC.

Aún así, la joven Nathalia —quien ya está utilizando sus lentes de Aliexpress y está satisfecha con su compra— le cuenta a LT que, al vivir en Temuco, le resulta difícil encontrar lentes ópticos económicos.

—En Santiago yo creo que se puede encontrar más opciones si uno busca, pero en regiones no tenemos muchas alternativas. Me escribieron otras chicas, algunas del norte, y me contaban lo mismo, que los precios en las pocas ópticas que hay son demasiado altos.

Sin embargo, comprar los lentes ópticos en Chile tiene un gran beneficio con el que Aliexpress no cuenta: la garantía y protección del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

“Si un consumidor realiza una compra o contrata un servicio en el extranjero a través de Internet, es importante que sepa que la Ley del Consumidor tiene carácter territorial y, por lo tanto, no se aplica a compras realizadas fuera del país”, establece el SERNAC en su página web.

—Si el lente queda mal graduado o mal ajustado, la óptica en Chile le va a responder con un nuevo lente, lo cual no se puede hacer con Aliexpress —declara la Dra. Gajardo.

¿Qué daños provoca utilizar unos lentes mal graduados y ajustados?

La oftalmóloga de Clínica Las Condes asegura que los daños de utilizar lentes mal hechos son: