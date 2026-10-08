Lollapalooza Chile 2027: revisa el line up completo de artistas invitados

Se presentaron novedades para el próximo Lollapalooza Chile, con el reciente anuncio del line up de artistas invitados para su versión 2027.

Recordar que la siguiente edición del tradicional evento se encuentra programada para los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo, nuevamente en el Parque O’Higgins.

También cabe destacar que el proceso de venta de entradas para el festival se mantiene activo a través de Ticketmaster.

Actualmente se pueden adquirir boletos de Pase de 3 Días con descuento, con precios desde $271.400 en categoría General, a partir de $686.400 para Lounge y desde $$1.072.800 para Platinum.

Line up de Lollapalooza

Se reveló que Lollapalooza Chile 2027 estará encabezado por Travis Scott, Charli XCX, The Killers y David Guetta.

El cartel de artistas invitados también destaca a Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr y The Prodigy.

Además, el anuncio cuenta con nombres nacionales como Francisca Valenzuela, Gondwana & Quique Neira, Alex Anwandter, Santa Feria, Javiera Mena, Ana Tijoux, Leo Rey y más.

Revisa a continuación el line up completo del Lollapalooza Chile del próximo año, anunciado en las redes sociales de la productora Lotus.