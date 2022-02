Seis consejos para mejorar las fotos de tus productos

En un mundo cada vez más digital, las fotografías han tomado mucho protagonismo. Son la carta de presentación de todo emprendimiento y tienen la capacidad de cautivar a cualquiera sin necesidad de dar más detalles. Ya sea un producto o un servicio, una buena fotografía permite al potencial cliente generar una percepción positiva del producto en cuanto a su tamaño, calidad y prestaciones. Es decir, lo necesario para despertar el deseo por adquirirlo.

“Todo entra por la vista y hoy más, considerando el auge del e-commerce. En Aliexpress, por ejemplo, todas las fotos de los productos en vitrina son de excelente calidad, y no solamente en cuanto a la nitidez y el foco; el producto siempre luce desde una arista atractiva, natural, con detalle y desde varios puntos. Debemos siempre marcar la diferencia con lo que queremos mostrar o vender, de lo contrario pasaremos desapercibidos. La imagen aporta a la opinión de la marca”, contextualiza Felipe Fredes, experimentado fotógrafo y fundador de Sietelinces.

Para conseguir fotos de calidad y cautivadoras no es necesario ser un experto, aunque siempre es bueno apostar por la creatividad.

Acá van algunos tips para mejorar los atributos de las imágenes:

1. Utilizar un buen equipo

Tener una buena cámara siempre será de gran ayuda para tener fotografías de calidad, pero no es un requisito excluyente. “Idealmente, y si la persona tiene los recursos, recomiendo contar con una cámara fotográfica profesional o semi profesional, y un par de lentes que sean de 35 mm y de 50 mm. Ahora, si no se cuenta con una de estas cámaras, no es tan terrible. Como segunda opción están los celulares; hoy existen dispositivos móviles con cámaras de alta resolución. Eso sí, aconsejo que, al momento de sacar fotos con estos smartphones, se considere el uso en modo manual en vez del automático; es necesario ajustar el ISO, la velocidad y el balance de blancos para obtener óptimas fotografías”, recomienda Fredes.

¿Qué es el ISO, la velocidad y el balance de blancos? Son ajustes que se pueden configurar tanto en una cámara fotográfica como en un smartphone.

El ISO mide la sensibilidad a la luz. Por ejemplo: si estás al aire libre con buena luz puedes usar un valor bajo cercano a 100, pero si estás en una habitación con poca luz tendrás que aumentarlo hasta que tu imagen no esté oscura, lo que puede ir desde 800 a 6.000. Eso sí, entre más alto el valor, esta se verá cada vez más granulada; por eso, se recomienda tener buena iluminación para poder utilizar el valor más bajo.

La velocidad, en tanto, es el tiempo que tarda el lente en abrir y cerrar para capturar la imagen, y tiene relación con la luz y el movimiento. Si la velocidad de captura es lenta, capturará más luz y el movimiento de los objetos. Para entender: si tienes suficiente luz, puedes utilizar una captura rápida; y si no tienes suficiente luz, es necesario que sea una captura más lenta.

El balance de blancos, por último, permite definir la temperatura del color –cálida, fría o neutra– y dependerá del lugar donde tomes la fotografía: para ello, debes ajustar el parámetro dependiendo si estás en un día nublado, en un día soleado o en una habitación con luz artificial.

2. Tener una buena iluminación

Tener buena luz es una de las partes fundamentales para conseguir imágenes de buena calidad. Además de la luz natural existen muchos productos que permiten dar iluminación a las fotografías. Felipe Fredes recomienda: “Debe usarse de acuerdo con el objeto o servicio que exhibiremos. Un tipo de iluminación que marca tendencia es la de tipo suave, que además es fácil de lograr: solo se necesitan pequeñas luces led, instalarlas en pequeños trípodes y la escena queda lista”.

También está la alternativa de utilizar la luz del sol, aunque Fredes recomienda que no sea directamente sobre el producto pues quedará con sombras duras y muy oscuras. “Una buena idea es ir a un patio a la hora donde no llegue el sol, instalar una mesa, montar el producto sobre ella y tomar la foto. También sirve usar la luz de una ventana e instalar el producto al lado de ella para recibir esa iluminación, que no será directa”, recomienda el especialista.

3. Un fondo liso y de color claro

Como la idea es que sea el producto el que destaque, la mejor alternativa es utilizar fondos de un solo color. Fredes recomienda priorizar tonos claros o pasteles para cumplir ese objetivo. Para ello puedes escoger cartulinas o pedazos de telas.

4. Muestra todos los lados

Siempre hay mejores ángulos que otros; sin embargo, a la hora de vender un producto es mejor mostrarlos todos. “Es importante es registrar el producto desde todos sus lados: un plano general y otros que detallen lo que no se ve él, tanto desde lados diagonales como traseros, para mostrar los detalles”, explica Felipe Fredes.

5. No abusar del lente angular

Si se va a utilizar un lente angular en una cámara fotográfica, que permite obtener un ángulo más amplio que el de la visión humana, no hay que utilizarlo con demasiada frecuencia pues “distorsiona la imagen de lo que queremos registrar”, explica Felipe Fredes.

6. No exagerar con la edición

Una última cosa: lo ideal es que las personas vean el producto de una forma real. Un exceso de edición o filtros podría arruinar tu fotografía en lugar de mejorarla. “No hay que abusar de los filtros, muchas veces el resultado final termina en colores muy saturados ofreciendo una imagen que escapa de lo real”, subraya el experto.