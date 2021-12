Emprendedores: en qué fijarse para tener el celular ideal

Lo sabemos: es importante que, lo más pronto posible, los emprendedores y las emprendedoras se suban al carro de lo digital. Es desde ahí donde podrán conectarse con una mayor cantidad de potenciales clientes, encontrar nuevas formas de vender sus productos o servicios y así, finalmente, potenciar su negocio.

Las redes sociales y el uso de internet en general no solo se han convertido en una oportunidad, sino también casi en una obligación, sobre todo en medio de la pandemia de Covid-19, donde las restricciones sanitarias aceleraron todo el proceso de digitalización y las personas —algunas, incluso, a regañadientes— comenzaron a consumir desde ese espacio.

Lo anterior sumado a que, generalmente, las dueñas y los dueños de empresas nacientes tienen que estar prácticamente el 100% del tiempo dedicados a sus creaciones, hizo que los smartphones se convirtieran en verdaderas oficinas móviles.

Entonces, surge la pregunta: ¿Cómo debe ser el celular de un emprendedor o una emprendedora? En realidad, la pregunta es más amplia, porque no es necesario tener un negocio para usar el móvil como una oficina virtual. Acá dejamos siete características que deben ser la base para elegir un teléfono al que le queramos sacar el máximo provecho en todo momento y lugar.

Batería potente: Utilizar durante todo el día el celular, no solo para enviar mensajes o hacer y recibir llamadas, sino para ocupar distintas aplicaciones, recibir notificaciones constantemente, compartir contenido y enviar y recibir correos electrónicos, entre otros, requiere que el smartphone cuente con una batería de larga duración e inteligente, que ahorre energía en el momento preciso y no te deje sin poder actuar en momentos clave.

Una buena batería debiera poder ofrecer, como mínimo, una autonomía de 4.000 mAh (miliamperios por hora); es decir, una carga que permita, por ejemplo, navegar en el teléfono por 12 horas seguidas, o reproducir videos por casi 15: dos de las actividades que más energía consumen.

Cámara de alta calidad: Ya sea en una empresa de productos o servicios, es muy probable que el emprendedor o la emprendedora necesite tomar fotografías o grabar videos para subir a sus redes sociales y/o sitio web. Este es un punto muy relevante; la calidad de la imagen influirá en la imagen de la empresa. Fotos, grabaciones o lives pixelados, por ejemplo, harán que la oferta de un negocio se vea de baja factura. Lo recomendable es adquirir un móvil con una cámara trasera con lentes que ofrezcan un mínimo de 12 megapixeles, y una frontal de 10 megapíxeles.

Hoy, en el mercado, hay varios teléfonos de alta gama con cámaras traseras de hasta 108 megapixeles, pero también hay que tomar en cuenta que generan archivos muy pesados que no siempre son fáciles de compartir por redes sociales, y además ocupan mucho espacio. Por último, no siempre tanta resolución es sinónimo de una foto de buena calidad, ya que la factura de una imagen depende de la luz, el foco y otras características particulares de la cámara. En resumen: es bueno tener una cámara de alta resolución, pero no es la panacea.

Capacidad de almacenamiento: “Memoria llena” es, probablemente, una de las peores alertas que puede recibir el dueño o la dueña de una microempresa en su teléfono. Este mensaje puede aparecer en un muy mal momento, en una urgencia. En ese caso, no hay mucho tiempo para bucear entre los archivos o aplicaciones y decidir qué eliminar.

Para que eso no pase es fundamental que el aparato tenga una excelente capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que al menos cuente con 12 GB, y si además se puede integrar una tarjeta de memoria que amplíe la capacidad, mejor todavía (cabe decir que respaldar los archivos periódicamente en alguna nube es lo más responsable que se puede hacer).

Acceso a la nube: Independiente del punto que mencionábamos antes, la nube (o cloud) debe ser el mejor amigo del smartphone. Es, definitivamente, una de las aplicaciones que no puede faltar en el teléfono de un emprendedor o una emprendedora. De esta forma podrá respaldar sus archivos de manera rápida, segura y, además, podrá acceder a ellos desde otros dispositivos.

Cuidado con la obsolescencia programada: En el mercado hoy se puede encontrar una gran —pero gran— oferta de smartphones, por lo que hay que tener mucho ojo a la hora de comprar. Entre otros elementos que hemos mencionado, tener cuidado con la obsolescencia programada es primordial: ojalá elegir un aparato que cuente con actualizaciones periódicas y tenga una mayor vida útil. Pasa que hay teléfonos que cuentan con hasta dos años de actualizaciones de sistema operativo y tres de parches de seguridad. Y hay otros que no son compatibles con los servicios de Google, por lo que bajar cualquier app que requiera usar, por ejemplo, Google Maps, puede ser un problema.

Seguridad: Hoy en día todos necesitamos que nuestros teléfonos cuenten con seguridad, porque todos guardamos información privada en ellos (imágenes, conversaciones, correos, etc.). Sin embargo, cuando se trata de un negocio y, más específicamente, de una oficina virtual, esa seguridad debe ser todavía más alta. En caso de sufrir una pérdida o un robo, ahí están las redes sociales, los clientes, información clave para la empresa y otros.

Lo mejor es comprar un smartphone que cuente no solo con la posibilidad de tener una clave para acceder a él, sino también con sistemas de seguridad personalizados, como reconocimiento facial o de huella dactilar. Sumado a eso, hay que asegurarse de que el celular cuente con todas las actualizaciones y parches de seguridad al día.

Buen plan de datos: Dueños y dueñas de emprendimientos deben elegir cuidadosamente su plan de datos, uno que les asegure una buena señal y conectividad. Para tener una buena navegación e intercambio de archivos, lo mínimo es contratar un plan de 20 GB en adelante. Pero los gigas no lo son todo; también es crucial considerar la velocidad de la conexión.

En mayo pasado, un estudio realizado por Ookla, empresa que analiza los resultados de las pruebas realizadas por la app Speedtest para conocer las velocidades de navegación alcanzadas por las empresas de telecomunicaciones en sus servicios fijos y móviles a nivel mundial, determinó que Claro Chile ofrece la internet móvil más rápida del país. En el área de productos para pequeñas y medianas empresas, la firma de telefonía tiene planes que van desde 40 a 100 GB por 18 meses, más una cuota de minutos libres y acceso a la herramienta Colabora Cloud, un sistema de colaboración y telefonía en la nube que permite acceder a herramientas propias de tu empresa desde distintos equipos móviles.