Un emprendedor que cambió la cara de los productos de limpieza

Cada vez que una persona compra un detergente de la marca Rigo Limpio, recibe de regalo un sobrecito con semillas de regalo –de tomate, lavanda o ají– acompañadas de la siguiente petición de su creador: sea donde sea que las plante, riéguelas con el agua del enjuague de la lavadora. Así aprovechará de reutilizar este recurso y, además, comprobará una de las principales virtudes del producto: no contamina el medioambiente.

Esa fue la idea que Rigoberto Meza (39), ingeniero en construcción de profesión, decidió utilizar como gancho para dar a conocer su especial línea de productos de limpieza, que tiene en su catálogo desde detergentes de ropa hasta limpiapisos –pasando por lavalozas, alcohol gel, amonio cuaternario y hasta cera para pisos flotantes–, y que inició hace ya cinco años con un doble propósito: generar un emprendimiento sustentable y que además le diera a él más tiempo para invertir en su vida personal y familiar.

“Cuando trabajaba en construcción andaba por distintas ciudades de Chile y eso me aburrió. Cada cierto tiempo tenía que estar trasladándome, llegaba los sábados y el domingo en la noche ya tenía que irme. Entonces decidí tomar un curso de fabricación de productos de limpieza para poder independizarme”, recuerda hoy Meza, quien tiene su emprendimiento en plena expansión, con despachos a todo Chile (a través de su tienda virtual) y 20 ecodispensadores repartidos por el país que venden productos a granel.

Pero, antes de que todo tomara la forma actual, Rigoberto Meza tuvo un emprendimiento anterior, financiado mediante un crédito personal, que fracasó. Endeudado con el sistema bancario y ante la imposibilidad de volver a acceder a un préstamo, Rigo Limpio debió levantar capital entre ahorros y préstamos familiares. Durante dos años estuvo dándose vueltas financieramente y perfeccionando sus productos, hasta que la aparición en un programa de TV, en 2019, le abrió las puertas al crecimiento.

El salto al estrellato

Una de las primeras modificaciones que Rigoberto Meza hizo en su modelo de negocios fue la inclusión de la venta de productos a granel en su tienda física. No estaba en su idea inicial, pero a poco andar se dio cuenta del siguiente problema: muchas veces tenía stock de insumos, pero no envases para embotellarlos. Esto, porque tenía problemas logísticos para conseguirlos.

“Un día una señora fue a comprar y como no teníamos envases, le dije que no había detergente. La señora me dijo: ‘¡Ustedes nunca tienen! Le expliqué que teníamos los tanques llenos, pero nos faltaban los envases. Entonces ella me respondió: ‘Véndame a granel, yo traigo mi envase’. Ahí nació la gran idea”, comenta sonriente su anécdota.

Al aplicar esta estrategia, Rigo Limpio comenzó a crecer y a instalarse poco a poco dentro del mercado. Incluso logró capturar el interés mediático, que lo llevó a participar en un programa sobre emprendimiento en TVN. “También pasó por casualidad, porque nunca supe que era algo para la TV, solo me inscribí para participar en un concurso de fondos”, recuerda.

Esta experiencia fue muy importante para su negocio, ya que se dio cuenta de que había muchas personas interesadas en el sistema de ventas a granel y su modelo logró tener reconocimiento. “Nos fue super bien, quedamos en el quinto lugar de un total de 5 mil postulantes; la gente nos empezó a conocer y ganamos un poco de capital”, cuenta orgulloso.

El sueño: llegar a todas las casas de Chile

Hoy, uno de los principales atractivos de Rigo Limpio es su ecodispensador. Comenzó con un improvisado tambor con una llave incluida, que se acondicionó para contener el producto y poder rellenar los envases de los clientes, pero con el tiempo se ha ido sofisticando. Actualmente, cuenta Rigoberto Meza, “se maneja desde el celular; tiene cámaras de seguridad que le sirven al propietario del negocio como alerta; tiene un SmartTV donde se puede ver Netflix, por ejemplo, para entretención o pueden pasar publicidad de lo se que vende en el negocio o publicidad de nuestra marca; tiene vitrina y va con un cooler, donde se pueden almacenar bebidas”.

La línea cuenta con cuatro modelos distintos de dispensadores, que en promedio disminuyen más de 7 mil envases plásticos al año por cada máquina, lo cual aporta en el descenso de la huella de carbono del planeta.

Rigoberto Meza ha logrado instalar esta máquina en diversos negocios de la región, especialmente en su comuna, Colina. Además, gestionó su actual presencia en una importante tienda de materiales de construcción. El dispensador no es comercializado a estos negocios, sino que la marca lo presta con la condición de una venta mínima de sus productos.

Los ecodispensadores de Rigo Limpio son una verdadera atracción: tienen una pantalla para ver Netflix, una vitrina de productos y hasta un cooler para almacenar bebidas.

Rigo Limpio cuenta con 50 productos de limpieza de producción propia, entre los que se destacan detergentes con nanopartículas de cobre integradas, para proteger la ropa de gérmenes y bacterias, y lavalozas ecológicos con envases reutilizables. “Todos nuestros productos son sin sal, sin ácido y no usamos productos que tienen derivados del petróleo”, explica su creador. Están trabajando para obtener la certificación de Te Protejo, que agrupa a marcas que no testean en animales, y la de Comercio Justo, que se otorga a las marcas que llevan prácticas comerciales éticas frente a los consumidores.

Quiere obtener esta última certificación, ya que, dice, desde un principio ha intentado vender sus productos a un precio razonable para sus clientes. Además, su emprendimiento ha sido un importante brazo solidario para las personas mayores de Colina, ya que les otorga detergente gratis mensualmente.

A futuro, Rigoberto Meza espera seguir potenciando su emprendimiento, hacer más alianzas, vender sus productos al por mayor a empresas que se interesen y distribuirlos. “Mi sueño es que la marca esté presente en todas las casas de Chile”.