Meta es solo el comienzo

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, Meta enfrenta en California una demanda que podría marcar un antes y un después para la industria de las redes sociales, similar al impacto que tuvieron los grandes juicios contra las tabacaleras en los años noventa.

El caso pone el foco en el diseño de estas plataformas y en la acusación de varios estados de EE.UU. de que Meta habría desarrollado deliberadamente funciones capaces de generar adicción entre niños y adolescentes. Si la justicia determina que una plataforma debe responder no sólo por lo que ocurre dentro de ella, sino por cómo fue diseñada para mantener a sus usuarios conectados, entonces esto recién empieza.

La misma pregunta tendrá que hacerse con los videojuegos en línea y en muchas otras plataformas digitales que utilizan recompensas, notificaciones, reproducción automática, recomendaciones y distintos mecanismos para extender el tiempo de uso y provocar el regreso permanente del usuario.

El mundo aprendió que con los cigarrillos, el alcohol, las drogas y las apuestas, cuando existe riesgo de adicción, la responsabilidad no descansa sólo en quien consume. Existen límites, restricciones de acceso, advertencias y responsabilidades para quienes producen y comercializan.

En el mundo digital estamos recién entrando en esa discusión. Por eso, todos quienes desarrollan productos digitales basados en capturar y retener nuestra atención deberían mirar con cuidado lo que está ocurriendo en California. Si finalmente se establece que determinadas decisiones de diseño pueden generar responsabilidad por sus efectos sobre menores, será difícil sostener que esa pregunta corresponde hacerla únicamente a Facebook e Instagram. Meta puede ser el primer gran caso. Difícilmente será el último.

Verónica Poblete

Periodista y directora ejecutiva de Bee Partners