Columna de Daniela Lagos: Sunny: duelo, misterio y la temible Inteligencia artificial

Todo parte con una escena perturbadora, de gente corriendo en una habitación de luz roja, mientras un robot blanco mata a golpes de silla a un hombre. Es una escena algo chocante y que adelanta parte de lo que vendrá: una serie llena de momentos de incómodo nervio, de navegar sin saber mucho hacia dónde o cuáles son las sorpresas que se deparan. Una ficción que además pide paciencia, porque antes de que existan respuestas, habrá muchas más preguntas.

Sunny es el nombre de esta mezcla de drama, comedia negra y thriller estrenada por Apple TV+ y que se instala en la ciudad japonesa de Kyoto, en un momento donde la tecnología ha avanzado bastante. Lo más notorio de esto son los robots con inteligencia artificial que parecen ya ser parte de la vida diaria. Ayudantes, compañeros e incluso confidentes que no sólo ayudan sino también parecen tener sentimientos.

Ahí vive Suzie (Rashida Jones, Parks and Recreation, The Office), una estadounidense solitaria y que no habla el idioma, y que además acaba de perder a las que parecen ser sus únicos dos seres queridos. Su marido Masa (Hidetoshi Nishijima) y su pequeño hijo, que supuestamente fallecieron en un accidente de avión, aunque sus cuerpos no han sido encontrados.

Cuando esto sucede, como si no fuera suficiente terremoto emocional, Suzie recibe un robot de regalo, Sunny, y se entera que fue diseñado por su marido, un trabajo que ella no sabía que tenía.

Así se da inicio a una búsqueda por la verdad, con Suzie intentando responder preguntas, mientras crece en ella la sensación de que el hombre tranquilo y bueno que creía que era su marido, puede haber sido una persona totalmente distinta.

Con esta trama, que sin duda no es la más novedosa que se pueda encontrar, Sunny logra introducir al espectador en un viaje entretenido, intrigante y a ratos perturbador. Jones entrega una gran actuación con este personaje que parece estar más cómodo en soledad, pero que deberá confiar en extraños y en un robot al que a ratos le tiene miedo, para navegar una ciudad y sociedad desconocida.

Es una serie, además, visualmente hermosa, que se mueve a buen ritmo y que presenta, al menos a este lado del mundo, a un grupo de interesantes intérpretes. Un acierto que logra mantener al espectador al borde de la silla, listo para entrar aún más en este misterioso universo.