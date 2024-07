Rashida Jones y su serie sobre la IA: “A veces la tecnología nos hace sentir más fracturados y solitarios”

Rashida Jones (Los Angeles, 1976) coescribió uno de los episodios más recordados de Black mirror (Caída en picada, encabezado por Bryce Dallas Howard) e interpretó a la abogada de Mark Zuckerberg en la película Red social (2010), de David Fincher. Ahora protagoniza y produce Sunny, una serie de la plataforma Apple TV+ (que se estrena este miércoles) en que encarna a una mujer en duelo que debe lidiar con el robot que su esposo diseñó especialmente para ella.

Distribuidos en el tiempo, todos esos proyectos podrían no significar ningún interés en particular. Pero basta escuchar a la estrella de Parks and Recreation para entender que la tecnología es un tema que le atrae y en torno al que tiene una mirada crítica.

Foto: Apple TV+

“Creo que es un recordatorio de que estamos solos, aunque en cierto modo nos vendieron esta idea de que estaríamos más conectados y nos sentiríamos globales. Que nos haría sentir lo mismo y nos haría sentir vistos. Pero creo que ahora podemos decir con seguridad de que eso no siempre es cierto, que a veces la misma tecnología nos hace sentir más fracturados, más separados, más solitarios”, indica en diálogo con Culto.

La actriz concede esta entrevista desde Japón, uno de los países a la vanguardia en desarrollo tecnológico. Allí, en Kioto, filmó los diez capítulos que componen Sunny, la serie en que interpreta a Suzie Sakamoto, una mujer estadounidense que al inicio de la historia aún está asimilando la noticia de que se ha perdido el rastro del avión en el que viajaban su esposo y su hijo.

Su confusión y dolor luego se tiñen de rabia, cuando en su puerta aparece Sunny, un robot que fue creado por su pareja. Un marido que, ahora se entera, no trabajaba en una empresa de refrigeradores, sino que en una compañía que desarrollaba máquinas pensadas para acompañar a los humanos.

“Suzie está buscando algo a lo que aferrarse. Creo que en cierto sentido ella es algo optimista, porque está buscando una razón para creer que la vida que tuvo era real. Y eso no siempre es cierto mientras se desarrolla este misterio. Ella descubre cosas que la traicionan y que (demuestran que) su vida no era lo que pensaba”, explica Jones, para luego resaltar el desafío que implicó encarnar a su personaje.

Foto: Apple TV+

“No soy una actriz de método ni nada parecido, pero siento que tiene ser real para mí, si va a parecer real para alguien más. Vivir en ese tipo de oscuridad, en mis propios sentimientos, puede ser difícil, así que tuve que encontrar formas de dejarlo ir al final del día, al final de la semana o al final del rodaje, para no cargar con eso por el resto de mi vida”.

Mezcla de thriller y comedia negra, la ficción se centra en la evolución de la relación entre la protagonista y el robot que da nombre a la serie. Suzie abandona el rechazo inicial y, casi sin darse cuenta, forma un vínculo con una entidad que apagada luce fría, pero que parece tener sentimientos genuinos e ideas plausibles (la actriz Joanna Sotomura aporta con su voz y expresiones). De ese modo, se transforma en un soporte emocional y en una aliada mientras lucha por descubrir la verdad que esconde la desaparición de su familia.

La actriz y el resto del equipo estaban en las filmaciones en Japón cuando nació ChatGPT, la popular aplicación desarrollada por OpenAI. Ese hito para la inteligencia artificial no tuvo ninguna influencia en la creación del proyecto (basado en la novela The dark manual, del escritor irlandés Colin O’Sullivan), pero seguramente tendrá algún grado de impacto en las lecturas de los espectadores.

“(ChatGPT) realmente cambió el panorama de una manera a la vez extraordinaria y un poco aterradora”, apunta Katie Robbins, showrunner de la ficción. Por un lado, reconoce temor por las posibles implicancias para el oficio de los guionistas, “pero al mismo tiempo, la IA tiene la capacidad de hacer grandes cosas. El tipo de esfera de la inteligencia artificial en el que Sunny se inspira, este concepto de interacción humano-robot, tiene un gran potencial”.

Foto: Apple TV+

“La IA se integrará en nuestras vidas de una manera bastante impactante”, afirma Rashida Jones, quien tiene una opinión más distante con esa innovación tecnológica. “Siempre he pensado que la idea de que los humanos traten de desarrollar estas cosas que son como nosotros parece una forma extraña de hacer una investigación psicológica sobre nuestra propia humanidad. Es casi como si pudieras crear un espejo y hacer que se sintiera como nosotros, y a través de eso intentáramos descubrir qué significa ser humano”.

“Sunny trata en gran medida de lo que significa ser humano. ¿Es inherentemente solitario estar vivo? ¿Es realmente posible conectarse con alguien más sin abrir completamente tu corazón y correr el riesgo de ser traicionado o que te mientan, como ocurre en la serie? ¿Y puedes hacer eso con un robot? ¿Puede un robot sentir en lugar de un ser humano? ¿Puede sustituir al ser humano como medio de conexión?”.

Son preguntas que invaden su cabeza y que espera que la audiencia pueda hacerse mientras la temporada avanza. También desea que guste la manera en que la historia retrata a Japón y que la experiencia sea tan placentera como para ella durante el rodaje.

“Suzie se mudó a Japón para escapar de su vida y, en cierto sentido, para lograr estar sola. Personalmente me gusta estar en Japón, no necesariamente para estar sola. Pero es un sentimiento muy diferente al de estar en Estados Unidos”, sostiene. “Hay un nivel de cuidado y generosidad que se espera de los japoneses, y que lo extienden a personas que no son japonesas. Aquí me siento muy bienvenida como extranjera. Sé que no es mi cultura, pero me siento muy invitada a participar de alguna manera, siempre y cuando yo haga lo mismo, respetarla”.