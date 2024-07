Mark King, de Level 42: “Tuve la alegría de tocar con Taylor Hawkins. Fue maravilloso conocer a la familia Foo Fighters”

Mark King, el vocalista y uno de los fundadores de Level 42, recuerda muy bien la última vez que estuvo en Chile. “El público hablaba el mismo lenguaje que nosotros. Eso es lo hermoso de poder viajar y tocar música, que el lenguaje es tan universal que trasciende cualquier tipo de elemento cultural o barrera idiomática. Es solo música”, rememora entusiasmado durante una entrevista con Culto.

La banda icónica del funk-pop de los ochenta y noventa regresa a ocho años de su primer concierto en nuestro país. La cita será el sábado 2 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Gran Arena Monticello. “Tocaremos tantos éxitos como podamos incluir en nuestro programa de una hora y media, que es bastante. Como puedes imaginar, para una banda que lleva tanto tiempo como nosotros— este es nuestro año número 44— tenemos un catálogo muy grande de canciones para tocar y elegir. Hemos sido muy afortunados y tenemos muchos, muchos discos de éxitos que queremos tocar para ustedes. Y, en general, mostrar a la banda en su mejor aspecto”, adelanta el cantante británico de 65 años.

A pesar de lo último que menciona, Mark King se muestra tranquilo con el desempeño actual del conjunto. Según cuenta, Level 42 está tocando constantemente en festivales y tienen conciertos casi todos los fines de semana. “Hemos tocado bastante bien. Esperamos estar listos para ustedes en noviembre”.

Para tranquilidad de sus fanáticos, asegura que, si bien el listado de canciones está siempre sujeto a cambios, sí interpretarán temas típicos de su repertorio, como Lessons in Love, Something About You, Heaven in My Hands, Starchild, “y probablemente Love Games, que es nuestra primera canción”, agrega.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Level 42 es un referente del pop a nivel mundial. Frente al auge de nuevas voces y variaciones del género, el destacado bajista no hace más que aplaudir a los nuevos talentos. “No tengo nada más que respeto por cualquiera que tenga éxito en este negocio, porque es un negocio muy difícil”, reflexiona King.

Asimismo, celebra la “magia de la tecnología” para la creación. “Puedo ver cualquier cosa, cualquier música de cualquier época en YouTube. Tenemos Spotify, todos estos medios y TikTok. Ahora hay muchas maneras de crear y eso por supuesto permite que surjan tantos talentos. En nuestro tiempo, conseguías un contrato discográfico, hacías un álbum e ibas de gira. Y ahora puedes hacerlo al revés. Puedes perfeccionar tu personalidad y la imagen que tienes y difundirla de inmediato, ya sabes, a otras audiencias jóvenes que solo quieren escucharte”.

—¿Usted escucha a algún artista pop nuevo?

—No—hace una pausa y luego ríe—. Claro, tengo que escucharlos, porque tengo hijos. Disfruto escuchar música, ir a festivales, ver cómo se forman otras bandas. Creo que mi preferencia al ir haciéndome mayor va por los artistas de estilo indie. Hay algunos músicos jóvenes maravillosos. Tienes artistas como Louis Cole, o Nate Wood, que es un baterista y bajista increíble. Tuve la alegría de tocar con Taylor Hawkins, antes de que falleciera, lamentablemente. Después de su muerte fui y toqué la canción Something About You, que era una de sus favoritas. Fue maravilloso poder conocer y pasar el rato con todos esos muchachos, toda la familia Foo Fighters.

Mark King, de Level 42

IA, recambio de público y la guerra

Mark King, o mejor dicho su voz, ya ha pasado por la experiencia de la Inteligencia Artificial. “Hacíamos un clip promocional para una gira, creo que en Quebec, Canadá. De alguna manera tradujeron mi voz. Era mi voz, era yo quien hablaba, pero en un perfecto francés canadiense. ¡Y yo no hablo francés! Mi esposa me dijo: ‘No sabía que hablabas frances’. ¡Yo tampoco! Le respondí”, cuenta el cantante entre risas.

Sobre el uso de la IA en la industria musical, el miembro de Level 42 no es alarmista. “Veremos qué tan buenas son las canciones. Quiero decir, si a todos nos gustan, entonces no lo sé. No sé si esto impedirá que los artistas sean creativos o que hará que sean más creativos. Tenemos que ver, el tiempo dirá”.

El mundo de las redes sociales tampoco es ajeno a la banda británica. Es más, gracias a estas, su público se ha diversificado a todos los rangos etarios, algo que King puede evidenciar en sus conciertos. “Es una verdadera alegría para mi. Creo que es una de las mejores cosas de los festivales, porque hay todo tipo de artistas tocando. La audiencia no está necesariamente ahí para vernos, pero si la banda es realmente buena, consigues una nueva audiencia”, reflexiona.

Es a través de las redes sociales, también, que diversos artistas como Roger Waters y Dua Lipa han manifestado su apoyo o rechazo ante conflictos bélicos alrededor del mundo. “Creo que puedes tener opiniones personales, pero eso no cambiará nada. Mi sentimiento es de impotencia ante cualquier conflicto que haya en el mundo, ¿cómo podría alguien querer eso? A pesar de todo lo bueno de la humanidad, la guerra es lo peor que nos hacemos unos a otros. Así que no me importa dónde está el conflicto, no quiero que suceda”, concluye en conversación con Culto.

Aún hay entradas disponibles para el concierto de Level 42 en Chile, a través de Punto Ticket.